El Antihéroe Juglar: "Dos Universos es un refugio y un portal hacia lo que somos"

El Antihéroe Juglar y su primer disco. Dos Universos fue gestado a lo largo de dos años de trabajo, en un proceso atravesado por cambios, exploración y crecimiento artístico colectivo.

El Antihéroe Juglar es una banda nacida en Pergamino en 2021, integrada por Indigo Martínez en cello y coros, Pablo Almada en percusión y coros, y Carly Almada cantante y compositor —ex compositor de Auto Piloto —. Se definen como un proyecto en constante mutación, donde la canción se convierte en un espacio de exploración espiritual, sonora y emocional.

En pleno proceso de crecimiento artístico, la banda se encuentra próxima a lanzar su primer disco, Dos Universos , del cual ya han comenzado a adelantar algunas canciones en plataformas digitales. Fieles a su esencia inquieta, continúan componiendo, explorando y reinventándose, en un camino marcado por la autenticidad y la búsqueda constante.

En diálogo con LA OPINION, sus integrantes compartieron qué significa este primer material en su recorrido, cómo se manifiesta en él la dimensión espiritual que los caracteriza, los desafíos del proceso de composición y grabación, y las expectativas de cara a su futura presentación en Pergamino.

Para Carly Almada, el material representa “una especie de refugio, y también un portal en el cual entramos y nos conectamos con nuestro mundo interior, con nosotros mismos”. En la misma línea, Pablo Almada sostuvo que el disco “representa una serie de emociones muy gratificantes por haber terminado de grabar este disco increíble y ver que en esta conexión grupal hay mucho más recorrido por transitar y descubrir”. Por su parte, Indigo Martínez lo definió como “un encuentro íntimo con la música que somos; la oportunidad de hacer de nuestra esencia una mejor versión como seres. Compartir nuestro granito de arena”.

El título del álbum surgió casi como una revelación. Carly explicó que “fue una epifanía que tuvimos en un ensayo casi al final del proceso de grabación. Primero nació la canción Dos Universos, que resume un poco nuestra manera de ser como grupo: misteriosa y solitaria. Entonces se nos vino la imagen de dos universos, luz y oscuridad, que en realidad son una sola cosa”. Pablo agregó que “vivimos entre dos universos, el espiritual y el físico; son como dos formas de vernos en esta vida”, mientras que Indigo destacó que las canciones “hablan de lo que podemos ver, tocar y sentir, pero también de ese Todo que nos contiene”.

La impronta espiritual atraviesa todo el trabajo. “Para nosotros primero está lo humano y después la música. Somos personas con un alma que hacemos música y sentimos una conexión natural y espiritual con Dios y con todo lo que nos rodea”, expresó Carly. Pablo señaló que esa dimensión “se refleja en la intención, en los momentos de introspección, en los silencios, los climas, las letras y las melodías con sonidos extraños”. Indigo, en tanto, remarcó la necesidad de “volver a la raíz emocional, a esa unidad humana con el planeta y los universos que nos integran”.

El proceso de composición no estuvo exento de dificultades. Carly reconoció que fue “al principio difícil, con mucha ansiedad. Quería terminar todo rápido y me sentía muy acelerado”. A mitad del camino, la banda pasó de seis a tres integrantes: “El proyecto crecía y demandaba más compromiso. Quedamos los que de alguna manera teníamos que quedar, aunque los que se fueron siguen siendo nuestros amigos y parte de estos dos universos”. Indigo agregó que el trabajo implicó “exponer nuestra pureza desde lo individual y darle a cada canción una personalidad única, logrando un álbum con diversidad de sonidos”.

La grabación se realizó íntegramente en un estudio local. “Fue grabado y mezclado en Sonamos Producciones, de Dalmiro Mesuro, quien también es nuestro productor. Ese lugar es como nuestra casa. Nos conocemos desde chicos y siempre nos hace sonido en vivo, lo cual tiene un valor enorme”, contó Carly. Indigo destacó que el proceso le permitió “imaginar y plasmar nuevas partes melódicas, mientras el álbum se iba gestando y crecía junto a nosotros”.

De cara a la presentación, la banda proyecta un show a la altura del recorrido realizado. “Lo vamos a presentar en vivo, a lo grande, con luces, pantallas, vestuario y sobre todo mucho amor. Tardamos dos años en grabarlo, así que queremos que sea algo especial”, adelantó Carly, aunque aclaró que aún no hay fecha ni lugar definidos. Indigo imaginó un recital “donde las personas agiten nuestra bandera y podamos conectar con la esencia de la música que transforma”.

Finalmente, sobre el impacto que esperan generar, Carly expresó: “Nos gustaría que al oyente le pase lo mismo que sentimos nosotros: emoción, llanto, alegría, tristeza y fantasía. Yo lloro con varias canciones, pero de emoción”. Indigo concluyó con un deseo claro: “Que la música sea quien conmueva, que puedan vivir una experiencia que refuerce el sentido de humanidad y conexión”.

El disco contó además con la participación de numerosos músicos y colaboradores, entre ellos Martín Gandoy, Berni Sayago, Valen Camardo, Daian Verna, Alan Lucero, Negra Cota, Juli Perrone, Poli, Sofi, Fer Pérez, Dami Balmaceda, Dami Mayorga y Lauty Yanigro, a quienes la banda agradeció especialmente.