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    Convocan al Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026: cómo participar

    El concurso busca promover la escritura y la difusión de cuentos, y está dirigido a mayores de 18 años con vínculo con la Provincia o Ciudad de Buenos Aires.

    3 de abril de 2026 - 14:07
    La quinta edición del certamen literario del Banco Provincia premiará cuentos inéditos y contará con un jurado de reconocidos escritores como Alejandra Kamiya, Selva Almada y Federico Falco.

    La quinta edición del certamen literario del Banco Provincia premiará cuentos inéditos y contará con un jurado de reconocidos escritores como Alejandra Kamiya, Selva Almada y Federico Falco.

    BANCOPROVINCIA.COM.AR

    El Banco de la Provincia de Buenos Aires convoca a participar del concurso literario denominado: Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026, pensado para promover la creatividad artística y fomentar la producción y difusión de cuentos.

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    Podrán participar del concurso todas las personas humanas, mayores de 18 años, que cumplan con alguno de estos requisitos:

    - Residir en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento del envío de la obra.

    Toda la documentación que adjunten los participantes tendrá carácter de declaración jurada.

    “Hay historias que nacen en una casa, en un viaje, en una charla o en un recuerdo.

    Historias que merecen ser contadas y leídas. Por eso, por quinto año consecutivo, presentamos el Gran Premio Banco Provincia de Literatura, una convocatoria que reafirma nuestro compromiso con la cultura y con quienes escriben en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, anuncian.

    ¿Cómo participar?

    Para que tu cuento no quede descalificado debe cumplir estos mínimos requisitos:

    -Cuento: corto.

    -Temática: libre.

    -Cantidad de páginas: entre 2 y 7.

    -Inédito y no haber sido premiado.

    -Carátula: Leyenda “Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026”, título de la obra y seudónimo del/a autor/a.

    -Hoja: A4.

    -Tipografías: Arial o Times New Roman, tamaño 12.

    -Interlineado y alineación: doble y justificado.

    El jurado

    El jurado estará integrado por Alejandra Kamiya, Selva Almada y Federico Falco, quienes seleccionarán las obras finalistas.

    Los premios

    Resultarán ganadoras tres obras. La distribución de premios será: primero, segundo y tercer puesto. Además, se entregarán las menciones que el jurado considere. El fallo será inapelable. El primer premio no podrá quedar vacante y se otorgará a aquella obra de las presentadas que por unanimidad o, en su defecto, por mayoría de votos del jurado, se considere merecedora de ello.

    El fallo se hará público durante el mes de agosto de 2026, reservándose la entidad organizadora el derecho a modificar esta fecha a su conveniencia. Además, los resultados finales se publicarán en los canales de comunicación del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los ganadores recibirán, mediante el correo electrónico ya registrado, dicha resolución.

    Primer premio: $1.500.000 y publicación. Segundo premio: $900.000 y publicación. Tercer premio: $600.000 y publicación. Menciones: publicación.

    Junto a Ediciones Bonaerenses los organizadores editarán un libro que reunirá los tres cuentos ganadores y los que reciban menciones.

    Inscripción

    Los interesados podrán participar hasta el 11 de mayo de 2026.

    Para inscripción y conocer las bases y condiciones ingresar a: https://www.bancoprovincia.com.ar/web/concurso_literatura

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