Más oportunidades para estudiar: el Municipio entregó 107 becas a jóvenes de Pergamino

En total, fueron 107 los beneficiarios que recibieron este apoyo que busca acompañar sus trayectorias educativas tanto en la ciudad como fuera de ella.

En una jornada cargada de emoción y acompañamiento familiar, el Municipio de Pergamino llevó adelante la entrega de Becas Estudiantiles destinadas a jóvenes de distintos niveles educativos. El acto tuvo lugar en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria y contó con la presencia de autoridades municipales, concejales, estudiantes y sus familias.

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En total, fueron 107 los beneficiarios que recibieron este apoyo que busca acompañar sus trayectorias educativas tanto en la ciudad como fuera de ella.

La subsecretaria de Educación, Ana Clara Luján, puso en valor el esfuerzo realizado por el Municipio para sostener esta política pública. “Este año las becas alcanzan a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario. Hemos realizado un importante esfuerzo para fortalecer este acompañamiento, entendiendo que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y el futuro de nuestra comunidad”, expresó.

Asimismo, destacó que el proceso de selección se llevó adelante de manera conjunta con la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, integrada por representantes de distintos espacios políticos, lo que garantizó transparencia y pluralidad.

El valor del capital humano

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Batallanez, subrayó el rol de la educación en el crecimiento de la sociedad.

“El capital humano es la principal riqueza de una comunidad. Acompañar estas trayectorias educativas no solo mejora a cada persona, sino también al conjunto de la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, alentó a los jóvenes a continuar su formación con compromiso, destacando que cada paso en su desarrollo personal contribuye también al progreso de Pergamino.

Un compromiso que se renueva

Desde el Municipio reafirmaron su compromiso de seguir acompañando a los estudiantes en un contexto desafiante, donde sostener los estudios implica un esfuerzo significativo.

“Felicitamos a todos los seleccionados y confiamos en que, con dedicación, podrán alcanzar sus metas y construir el futuro que desean”, agregó Luján.

Listado de beneficiarios pergaminenses

*Nivel secundario: Santiago Nazareno Aznal, Zahira Micol Barreto, Miqueas Barros, Tiziana Malena Bigliardi, Rebeca María Bordón Morales, Natalia Gisel Bortel, Benjamín Cabrera, Urián Cabrera, Ian Caraballo, Francisco Andrés Carranza, Ludmila Cascardo, Valentina Cascardo Priano, Albertina Caporalini, Jazmín Rebeca Cejas, Alessio Martín Damiani, Máximo Andrés Distanza, Carolina Solage Dorado, Joel Drivet, Nadin Duma, Nicole Flores, Máximo Tiziano Guido, Keren Ayelen Gutiérrez, Bianca Nerea Hernández, Florencia Jauza, Alejo Adrián Lares, Ana Candela Lovera, Ignacio Facundo Lukman, Ciro Ignacio Mainente, Ludmila Yanel Misiewicz, Ciro Muñoz Risode, Zaira Luz Nieva, Tiziano Baltazar Osuna, Francisco Pereyra Corvini, Bautista Pereyra, Alexander Pérez, Martín Valentino Polizzi, Candela Rivarola Sarmiento, Francisco Lionel Robledo, Benicio Simón Rodríguez, Victoria Pilar Rodríguez, Delfina Andrea Santin, Wendy Savorgnan, Joaquín Sebastián Torcigliani, Nahiara Valentina Torres, Malena Ayelen Zeballos.

*Nivel terciario: Ximena Anslisio Jackel, Robertino Álvarez, María Valentina Balmaceda, Matías Nicolás Bocanera, Micaela Butullo Romagnoli, Antonio Capriotti, Thomas Colacilli, Malena Domínguez, M Agustina Escalante Adorno, Mirna Fernández, Lola Flores, Valentina Gerardi, Natali Lorena Krenz, Gonzalo Krenz, Alex Daniel Lantella Cortez, Agustina Lazzaro, Ana Clara Lovera, Camila Lucero, Santino Magallanes, Susana Marisel Mandiuk, Juliana Martino, Cristian Leonel Mazadri, Silvina Alejandra Moccafighe, Candela Pacheco Peñalba, Carla Maribel Pérez, Celeste Agustina Pérez, Santiago Daniel Polanco, Angela Aluminé Rodríguez, Cintia Pamela Rodríguez, Kenzo Sayal, Erika Melina Sosa, María Irina Tedesco, Francesca Zanocco, Milagros Vicca, Julieta Van Dick.

*Nivel universitario: Romina Soledad Aranda, Malena Baccarelli, Valentina Barbano, Josefina Bessone, Nicolás Esteban Blanco, Francisco Borges, Malena Caputa, Luisa Castelli, Luisina María Ceccoli, María Valentina Escalera, Sabrina Estefanía Galeano, Lourdes Gómez Rodríguez, Samira Jazmín Gómez, Valentino Lavatti, Thomas Lluy, María Joaquina López, Sofía Mendi, Agustín Moreno, Leyla María Nasta, Priscila Ailen Ortega, Martina Pololla Curini, Jorge Alejandro Rivadeneira, Juan Francisco Rodríguez Bustos, María Valentina Simón, Magalí Rocío Taddei, María Clara Veros, Rosario Yarroch.

Con esta política, Pergamino continúa fortaleciendo el acceso a la educación y generando más oportunidades para que jóvenes de la ciudad puedan proyectar su futuro.