En San Nicolás Boca Juniors le ganó a Olimpia y cerró la pretemporada con una victoria

Boca Juniors derrotó 2-1 a Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás y cerró su pretemporada con un resultado alentador. El equipo logró dar vuelta un arranque adverso, mostró mejoras futbolísticas y consiguió su primera victoria del año antes del debut oficial en la competencia local.
Boca revirtió el marcador y mostró reacción
El conjunto paraguayo comenzó mejor y abrió el marcador a los 11 minutos a través de Hugo Quintana, que culminó una jugada individual con un remate que se desvió en Juan Barinaga y dejó sin chances a Agustín Marchesín. Para Boca, el inicio fue aún más complejo por la lesión temprana de Miguel Merentiel, lo que obligó al ingreso de Lucas Janson, quien volvió a sumar minutos tras varios meses.
Velasco y Belmonte, claves en la victoria de Boca
Con el correr de los minutos, el Xeneize se acomodó en el campo y llegó al empate a los 27 minutos, cuando Alan Velasco sacó un remate que se desvió dos veces y descolocó al arquero rival. El envión anímico se tradujo rápidamente en el segundo gol: a los 34, Exequiel Zeballos desbordó por derecha y lanzó un centro preciso que Tomás Belmonte conectó de cabeza para el 2-1 definitivo.
En el complemento, Boca manejó la ventaja con mayor orden, aunque sufrió en algunos pasajes. La solidez de Marchesín fue clave para sostener el resultado y cerrar el amistoso con triunfo. De esta manera, el equipo finalizó la pretemporada con sensaciones positivas y ahora se enfoca en el debut en el Torneo Apertura, donde buscará cortar la racha sin títulos y comenzar el año con el pie derecho como local ante Deportivo Riestra.
Embed - ZEBALLOS A PURA GAMBETA, UN GOL EN CONTRA POR LADO Y TRIUNFO DE BOCA | Boca 2-1 Olimpia | RESUMEN