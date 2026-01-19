En San Nicolás Boca Juniors le ganó a Olimpia y cerró la pretemporada con una victoria

Con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, el Xeneize dio vuelta el amistoso en el estadio de San Nicolás y sumó confianza antes del debut oficial. Diario Popular

Boca Juniors derrotó 2-1 a Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás y cerró su pretemporada con un resultado alentador. El equipo logró dar vuelta un arranque adverso, mostró mejoras futbolísticas y consiguió su primera victoria del año antes del debut oficial en la competencia local.

Boca revirtió el marcador y mostró reacción El conjunto paraguayo comenzó mejor y abrió el marcador a los 11 minutos a través de Hugo Quintana, que culminó una jugada individual con un remate que se desvió en Juan Barinaga y dejó sin chances a Agustín Marchesín. Para Boca, el inicio fue aún más complejo por la lesión temprana de Miguel Merentiel, lo que obligó al ingreso de Lucas Janson, quien volvió a sumar minutos tras varios meses.

Velasco y Belmonte, claves en la victoria de Boca Con el correr de los minutos, el Xeneize se acomodó en el campo y llegó al empate a los 27 minutos, cuando Alan Velasco sacó un remate que se desvió dos veces y descolocó al arquero rival. El envión anímico se tradujo rápidamente en el segundo gol: a los 34, Exequiel Zeballos desbordó por derecha y lanzó un centro preciso que Tomás Belmonte conectó de cabeza para el 2-1 definitivo.

Boca apunta al debut en el Torneo Apertura En el complemento, Boca manejó la ventaja con mayor orden, aunque sufrió en algunos pasajes. La solidez de Marchesín fue clave para sostener el resultado y cerrar el amistoso con triunfo. De esta manera, el equipo finalizó la pretemporada con sensaciones positivas y ahora se enfoca en el debut en el Torneo Apertura, donde buscará cortar la racha sin títulos y comenzar el año con el pie derecho como local ante Deportivo Riestra.

Embed - ZEBALLOS A PURA GAMBETA, UN GOL EN CONTRA POR LADO Y TRIUNFO DE BOCA | Boca 2-1 Olimpia | RESUMEN

