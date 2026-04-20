En Colón, un convicto con libertad condicional terminó preso al ser condenado por violencia de género

El convicto fue condenado por los ataques físicos y psicológicos contra la mujer en julio de 2024 en Colón.

En un fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, la jueza Marcela Santoro condenó a un convicto, con libertad condicional, a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de delitos cometidos contra su ex pareja en un contexto de Violencia de género; ocurridos en Colón .

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La condena fue contra Demian Axel Nahuel Terraza, de 29 años, por los ataques físicos y psicológicos contra la mujer que estaba en pareja en la ciudad de Colón.

El imputado fue declarado reincidente, dado que contaba con antecedentes penales previos, incluyendo condenas por lesiones graves y comercialización de estupefacientes.

Los hechos, que ocurrieron mayoritariamente en la ciudad de Colón durante el mes de julio de 2024, incluyeron agresiones físicas, daños materiales y amenazas constantes. Según consta en la causa, el 13 de julio Terraza agredió físicamente a la víctima, su pareja, tomándola del cuello y golpeándola en la cabeza y el abdomen, a pesar de que ella se encontraba cursando un embarazo de tres meses.

Fallo contra la violencia de género

La sentencia detalla que el condenado ejerció un control asfixiante sobre la mujer, llegando a utilizar mensajes de audio y texto para amenazarla con quemar sus pertenencias y vender sus muebles. Además, se probó que Terraza cometió el delito de coacción, al amenazar a la mujer con publicar filmaciones íntimas en redes sociales si ella decidía dejarlo, obligándola así a permanecer a su lado.

Durante el proceso, la jueza Santoro subrayó la importancia de juzgar con perspectiva de género, permitiendo un abordaje contextual para detectar las desigualdades y el ciclo de violencia en el que estaba inmersa la víctima. El fallo destaca que el testimonio de la mujer fue corroborado por capturas de pantalla de WhatsApp, audios, informes médicos que constataron las lesiones y testimonios de amigas y familiares que dieron cuenta del carácter "tóxico" y controlador de la relación.

Proceso de masculinización no violenta

Además de la pena de prisión, la magistrada impuso medidas de reparación integral. Terraza deberá ser incorporado dentro del ámbito penitenciario a un equipo interdisciplinario especializado en violencia de género, con el fin de trabajar en dispositivos de "nuevas masculinidades no violentas" para garantizar la no repetición de estos actos.

Terraza, de ocupación albañil y nacido en Entre Ríos, se encontraba bajo libertad condicional al momento de los nuevos delitos, razón por la cual se procedió a la unificación de penas y su declaración de reincidencia.

Condenas anteriores

Antes de su condena actual, Demian Axel Nahuel Terraza contaba con un extenso prontuario que incluía condenas por violencia, delitos contra la propiedad y comercialización de estupefacientes:

Primera condena (2017): Fue sentenciado por el Juzgado Correccional Nro. 1 en una causa que unificó varios expedientes (607/2015, entre otros). Los delitos fueron:

Lesiones graves (dos hechos).

Lesiones leves agravadas.

Amenazas reiteradas (dos hechos).

Lesiones leves. En esa oportunidad, se le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso, la cual quedó firme el 26 de mayo de 2017.

Segunda condena (2021): El 9 de diciembre de 2021, el Tribunal en lo Criminal de Pergamino lo condenó por los siguientes delitos:

Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desobediencia y Amenazas (tres hechos).

Encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Se le dictó una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Debido a esta segunda condena, la justicia revocó la condicionalidad de su primera sentencia de 2017 y unificó ambas en una pena única de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, con vencimiento previsto para el 24 de junio de 2025.

Al momento de cometer los nuevos hechos de violencia de género en julio de 2024, Terraza se encontraba bajo libertad condicional, beneficio que le había sido otorgado el 15 de diciembre de 2023.

Como consecuencia de estos antecedentes y de haber cumplido efectivamente parte de la pena anterior, en la nueva sentencia se lo declaró reincidente por primera vez.

Cuatro delitos

Demian Axel Nahuel Terraza fue condenado como autor penalmente responsable de cuatro delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su ex pareja, los cuales se encuentran en concurso real:

Lesiones leves agravadas (Hecho I): El 13 de julio de 2024, Terraza agredió físicamente a la víctima tomándola del cuello y propinándole golpes de puño en la cabeza y el abdomen, causándole diversas lesiones físicas mientras ella se encontraba embarazada.

Amenazas (Hecho II): El 17 de julio de 2024, envió mensajes de audio y texto por WhatsApp amenazando con romper, quemar o vender las pertenencias y muebles de la mujer, generándole un profundo temor.

Daño (Hecho III): Entre las 12:00 y las 16:45 del 17 de julio de 2024, rompió el vidrio de la cocina de la víctima en su vivienda de la ciudad de Colón.

Coacción (Hecho IV): Durante el mes de julio de 2024, obligó a la víctima a continuar a su lado bajo la amenaza de que, si lo dejaba, publicaría filmaciones íntimas de ambos en las redes sociales.

Por estos hechos, la jueza Marcela A. Santoro le impuso una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente por primera vez debido a sus antecedentes penales previos.