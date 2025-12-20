sábado 20 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?

    Este domingo, en Argentina, se produce el solsticio de diciembre, el fenómeno astronómico que marca el inicio del verano en el hemisferio sur.

    20 de diciembre de 2025 - 14:51
    el cambio de estación se producirá este domingo a las 12.03, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

    el cambio de estación se producirá este domingo a las 12.03, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

    OLAVARRIA NOTICIAS

    El verano comienza oficialmente en Argentina con la llegada del solsticio de diciembre, el evento astronómico que define el inicio de la estación más calurosa del año en el hemisferio sur. En esta oportunidad, el cambio de estación se producirá este domingo a las 12.03, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

    Lee además
    Se trata de una propuesta que combina la tendencia global del smash con uno de los sabores más reconocidos de la cocina veraniega. 

    La "Caesar Burger", la nueva tendencia gastronómica para el verano
    seguridad vial: que documentacion debo llevar para circular por las rutas del pais

    Seguridad vial: Qué documentación debo llevar para circular por las rutas del país

    A partir de ese momento, el Sol tendrá una presencia dominante en el cielo, dando lugar a jornadas más extensas, mayor radiación solar y temperaturas en ascenso, características propias del período estival.

    El día más largo y la noche más corta en Argentina

    El solsticio de verano marca el instante en el que el Sol alcanza su máxima altura aparente al mediodía, generando el día con más horas de luz y la noche más breve del año. La palabra “solsticio” proviene del latín solstitium, que significa “Sol detenido”, en referencia a la aparente pausa que realiza el astro antes de comenzar un lento desplazamiento en sentido contrario.

    Este fenómeno no es casual, sino consecuencia directa de la inclinación del eje terrestre, que provoca que el hemisferio sur reciba la mayor cantidad de luz solar anual en esta etapa.

    Días que empiezan a acortarse

    Aunque el verano recién comienza, desde el solsticio los días empezarán a reducirse progresivamente, un proceso casi imperceptible que se extenderá hasta el equinoccio de marzo, cuando el día y la noche volverán a tener una duración similar y se dará paso al otoño.

    Mientras tanto, en el hemisferio norte ocurre el fenómeno inverso: allí se inicia el invierno, con la jornada más corta del año y noches más prolongadas.

    Un fenómeno con raíces ancestrales

    Más allá de su explicación científica, el solsticio de verano posee un profundo significado cultural y espiritual en distintas regiones de la Argentina. Entre los pueblos originarios, esta fecha está asociada a la plenitud del Sol, la fertilidad de la tierra y la renovación de la vida.

    En el noroeste argentino, comunidades quechuas y aymaras celebran el Kapak Raymi, también conocido como la Fiesta Mayor del Sol, una ceremonia que simboliza el tiempo en el que la naturaleza comienza a germinar con mayor fuerza.

    Ritual, agradecimiento y comunidad

    Durante estas celebraciones, que suelen realizarse en cerros y espacios naturales considerados sagrados, se desarrollan rituales de agradecimiento a la Pachamama, junto con bautismos, casamientos, imposición de nombres y presentaciones de niños y jóvenes ante el Sol. Cada gesto refuerza el sentido de continuidad, identidad y compromiso comunitario.

    Así, el inicio del verano no solo marca un cambio en el calendario astronómico, sino también un momento de conexión entre la naturaleza, la cultura y la vida cotidiana, que se renueva año tras año bajo el mismo sol.

    Temas
    Seguí leyendo

    La "Caesar Burger", la nueva tendencia gastronómica para el verano

    Seguridad vial: Qué documentación debo llevar para circular por las rutas del país

    Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud y por qué hay días de alto riesgo

    Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    Del arrastre de La Niña a la neutralidad: un verano con buenas perspectivas, pero bajo vigilancia para el campo

    Verano en marcha: claves para salir a la ruta con el vehículo en condiciones

    Dengue: vigilancia activa en Pergamino y prevención clave ante la llegada del verano

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    El Gobierno detectó 178 mil certificados de discapacidad a nombre de personas fallecidas

    El empleo muestra señales de recuperación y baja la desocupación en la Argentina

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Diego Spagnuolo en momentos posteriores a su declaración den Comodoro Py

    El Gobierno detectó 178 mil certificados de discapacidad a nombre de personas fallecidas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En total, cayeron 35 milímetros, un registro que permitió no solo refrescar el ambiente sino también modificar el panorama climático para el resto del fin de semana.

    Bajó la temperatura y llegó el respiro: ¿Habrá nuevas lluvias en Pergamino?
    el cambio de estación se producirá este domingo a las 12.03, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

    Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?

    El arma secuestrada en el procedimiento policial de aprehensión del sospechoso.

    Un jubilado de 87 años baleó a su yerno tras una discusión familiar en Manuel Ocampo

    El intendente Santiago Passaglia se refirió al estado de las playas Barranquitas y El Arenal, actualmente clausuradas, y aseguró que el Municipio cumplió con todos los requerimientos solicitados.

    San Nicolás: Passaglia pidió "sentido común" para destrabar la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal

    La ceremonia reunió a los egresados, sus familias, docentes y autoridades municipales, y se vivió como una verdadera celebración del esfuerzo y la constancia.

    Quince años sembrando oportunidades: Emprender celebró su historia entregando más de 300 diplomas