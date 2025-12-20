Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?

el cambio de estación se producirá este domingo a las 12.03, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

El verano comienza oficialmente en Argentina con la llegada del solsticio de diciembre, el evento astronómico que define el inicio de la estación más calurosa del año en el hemisferio sur. En esta oportunidad, el cambio de estación se producirá este domingo a las 12.03, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

A partir de ese momento, el Sol tendrá una presencia dominante en el cielo, dando lugar a jornadas más extensas, mayor radiación solar y temperaturas en ascenso, características propias del período estival.

El solsticio de verano marca el instante en el que el Sol alcanza su máxima altura aparente al mediodía, generando el día con más horas de luz y la noche más breve del año. La palabra “solsticio” proviene del latín solstitium, que significa “Sol detenido”, en referencia a la aparente pausa que realiza el astro antes de comenzar un lento desplazamiento en sentido contrario.

Este fenómeno no es casual, sino consecuencia directa de la inclinación del eje terrestre, que provoca que el hemisferio sur reciba la mayor cantidad de luz solar anual en esta etapa.

Días que empiezan a acortarse

Aunque el verano recién comienza, desde el solsticio los días empezarán a reducirse progresivamente, un proceso casi imperceptible que se extenderá hasta el equinoccio de marzo, cuando el día y la noche volverán a tener una duración similar y se dará paso al otoño.

Mientras tanto, en el hemisferio norte ocurre el fenómeno inverso: allí se inicia el invierno, con la jornada más corta del año y noches más prolongadas.

Un fenómeno con raíces ancestrales

Más allá de su explicación científica, el solsticio de verano posee un profundo significado cultural y espiritual en distintas regiones de la Argentina. Entre los pueblos originarios, esta fecha está asociada a la plenitud del Sol, la fertilidad de la tierra y la renovación de la vida.

En el noroeste argentino, comunidades quechuas y aymaras celebran el Kapak Raymi, también conocido como la Fiesta Mayor del Sol, una ceremonia que simboliza el tiempo en el que la naturaleza comienza a germinar con mayor fuerza.

Ritual, agradecimiento y comunidad

Durante estas celebraciones, que suelen realizarse en cerros y espacios naturales considerados sagrados, se desarrollan rituales de agradecimiento a la Pachamama, junto con bautismos, casamientos, imposición de nombres y presentaciones de niños y jóvenes ante el Sol. Cada gesto refuerza el sentido de continuidad, identidad y compromiso comunitario.

Así, el inicio del verano no solo marca un cambio en el calendario astronómico, sino también un momento de conexión entre la naturaleza, la cultura y la vida cotidiana, que se renueva año tras año bajo el mismo sol.