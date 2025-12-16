El Trofeo de Campeones de fútbol se define en San Nicolás: Platense y Estudiantes juegan este sábado a las 18

La AFA confirmó el horario de la final entre Platense y Estudiantes, que se disputará este sábado 20 de diciembre y definirá al campeón del fútbol argentino 2025.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente el horario de la final del Trofeo de Campeones 2025, que enfrentará a Platense y Estudiantes este sábado 20 de diciembre desde las 18 horas en el Estadio San Nicolás, escenario que volverá a ser protagonista de una definición clave del calendario profesional.

Básquetbol femenino: las Sub-13 de Regatas de San Nicolás también fueron campeonas en la Rosarina

Platense accedió a esta final luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura, coronando una campaña sólida y regular que lo ubicó entre los mejores equipos del año. El conjunto de Vicente López buscará cerrar la temporada con un nuevo título y sumar una estrella histórica para su palmarés.

Estudiantes, en tanto, selló su clasificación el pasado sábado tras quedarse con el Torneo Clausura. El “Pincharrata” empató 1 a 1 frente a Racing en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y luego se impuso en la definición por penales, mostrando carácter en una instancia decisiva.

El Estadio San Nicolás se consolidó en los últimos años como una plaza confiable para encuentros de alta exigencia. Entre sus antecedentes más destacados figura la final de 2022 que marcó el regreso de Belgrano de Córdoba a la Primera División, tras vencer 3 a 2 a Brown de Adrogué ante un marco imponente de público.

Platense cuenta además con un recuerdo reciente en la ciudad: el 9 de diciembre de 2023 disputó allí la semifinal de la Copa de la Liga Profesional ante Godoy Cruz, que terminó igualada 1 a 1 y se resolvió por penales a favor del “Calamar”. Estudiantes, por su parte, jugará por primera vez en este estadio.

Una final histórica para San Nicolás y el cierre del calendario 2025

El partido del próximo sábado será la primera final de carácter nacional organizada por la AFA que se dispute en San Nicolás, un hecho que representa un hito deportivo para la ciudad. Además, el encuentro coronará al campeón del fútbol argentino 2025 y marcará el cierre oficial del calendario profesional.

Con esta designación, San Nicolás vuelve a posicionarse como una de las sedes elegidas para definiciones de jerarquía, reafirmando su lugar en el mapa del fútbol argentino y su capacidad organizativa para eventos de gran convocatoria.