martes 16 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Trofeo de Campeones de fútbol se define en San Nicolás: Platense y Estudiantes juegan este sábado a las 18

    La AFA confirmó el horario de la final del Trofeo de Campeones 2025 entre Platense y Estudiantes. El partido se disputará en el Estadio San Nicolás.

    16 de diciembre de 2025 - 17:00
    La AFA confirmó el horario de la final entre Platense y Estudiantes, que se disputará este sábado 20 de diciembre y definirá al campeón del fútbol argentino 2025.

    La AFA confirmó el horario de la final entre Platense y Estudiantes, que se disputará este sábado 20 de diciembre y definirá al campeón del fútbol argentino 2025.

    Google

    La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente el horario de la final del Trofeo de Campeones 2025, que enfrentará a Platense y Estudiantes este sábado 20 de diciembre desde las 18 horas en el Estadio San Nicolás, escenario que volverá a ser protagonista de una definición clave del calendario profesional.

    Lee además
    El representativo femenino Sub-13 de Regatas cerró una inolvidable temporada, al adjudicarse el Final Four de la categoría correspondiente a la Asociación Rosarina de Básquetbol.

    Básquetbol femenino: las Sub-13 de Regatas de San Nicolás también fueron campeonas en la Rosarina
    El Municipio proyecta una renovación integral de la plaza Ponce de León, en el barrio homónimo de la zona sur de la ciudad, con nuevas canchas deportivas, sector de calistenia, juegos infantiles y mobiliario urbano.

    Puesta en valor en San Nicolás: proyectan reformas para la plaza Ponce de León

    Platense y Estudiantes definen al campeón del fútbol argentino 2025

    Platense accedió a esta final luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura, coronando una campaña sólida y regular que lo ubicó entre los mejores equipos del año. El conjunto de Vicente López buscará cerrar la temporada con un nuevo título y sumar una estrella histórica para su palmarés.

    Estudiantes, en tanto, selló su clasificación el pasado sábado tras quedarse con el Torneo Clausura. El “Pincharrata” empató 1 a 1 frente a Racing en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y luego se impuso en la definición por penales, mostrando carácter en una instancia decisiva.

    El Estadio San Nicolás, sede de finales y partidos decisivos

    El Estadio San Nicolás se consolidó en los últimos años como una plaza confiable para encuentros de alta exigencia. Entre sus antecedentes más destacados figura la final de 2022 que marcó el regreso de Belgrano de Córdoba a la Primera División, tras vencer 3 a 2 a Brown de Adrogué ante un marco imponente de público.

    Platense cuenta además con un recuerdo reciente en la ciudad: el 9 de diciembre de 2023 disputó allí la semifinal de la Copa de la Liga Profesional ante Godoy Cruz, que terminó igualada 1 a 1 y se resolvió por penales a favor del “Calamar”. Estudiantes, por su parte, jugará por primera vez en este estadio.

    Una final histórica para San Nicolás y el cierre del calendario 2025

    El partido del próximo sábado será la primera final de carácter nacional organizada por la AFA que se dispute en San Nicolás, un hecho que representa un hito deportivo para la ciudad. Además, el encuentro coronará al campeón del fútbol argentino 2025 y marcará el cierre oficial del calendario profesional.

    Con esta designación, San Nicolás vuelve a posicionarse como una de las sedes elegidas para definiciones de jerarquía, reafirmando su lugar en el mapa del fútbol argentino y su capacidad organizativa para eventos de gran convocatoria.

    Temas
    Seguí leyendo

    Básquetbol femenino: las Sub-13 de Regatas de San Nicolás también fueron campeonas en la Rosarina

    Puesta en valor en San Nicolás: proyectan reformas para la plaza Ponce de León

    San Nicolás: Grupo Oroño definió las prestaciones del nuevo sanatorio de Zona Sur

    Más de 600 estudiantes de San Nicolás cerraron las prácticas profesionalizantes del COPRET 2025

    San Nicolás: Ternium cerró el año con un multitudinario concierto sinfónico en el Parque San Martín

    Buscan un dispositivo de tratamiento al consumo de drogas al menor involucrado en varios robos

    San Nicolás: Somisa y Regatas definen esta noche al campeón del Clausura de básquetbol local

    San Nicolás: Con 980 internos, la UP3 supera su cupo en casi un 174% y lidera la sobrepoblación carcelaria

    San Nicolás: Prefectura intensifica controles de alcoholemia y narcolemia en las aguas nicoleñas

    San Nicolás: Regatas ganó con autoridad, igualó la serie y llevó la definición a un tercer partido

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Municipio proyecta una renovación integral de la plaza Ponce de León, en el barrio homónimo de la zona sur de la ciudad, con nuevas canchas deportivas, sector de calistenia, juegos infantiles y mobiliario urbano.

    Puesta en valor en San Nicolás: proyectan reformas para la plaza Ponce de León

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La AFA confirmó el horario de la final entre Platense y Estudiantes, que se disputará este sábado 20 de diciembre y definirá al campeón del fútbol argentino 2025.

    El Trofeo de Campeones de fútbol se define en San Nicolás: Platense y Estudiantes juegan este sábado a las 18
    La Unión de Educadores de Buenos Aires (UEB) Seccional San Pedro renovó su Comisión Directiva (CD) con la asunción formal de las nuevas autoridades electas para el próximo período, según se informó desde la entidad gremial.

    San Pedro: Fernanda Sendón asumió un nuevo mandato al frente de FEB

    Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de Navidad y Año Nuevo

    Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de Navidad y Año Nuevo

    En la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Venezuela se encuentra Fiorente.

    Fiorente en Pergamino: sabores que invitan a quedarse, a cualquier hora del día

    Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social

    Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social