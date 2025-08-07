El Teatro San Nicolás celebra sus 117 años con una gala especial y un show musical el día domingo

El domingo, con una gala especial y show, se celebrará el 117° Aniversario del Teatro San Nicolás. Teatro San Nicolás

El próximo domingo 10 de agosto, el Teatro Municipal de San Nicolás celebrará sus 117 años de historia con una gala especial de aniversario, donde se presentará Misty Soul Choir, un coro que combina talento, energía y un repertorio internacional de lujo.

Bajo la dirección de Ángel Vilkelis, Misty Soul Choir interpretará clásicos de artistas como Stevie Wonder, Amy Winehouse, Adele y Aretha Franklin, en un recorrido por los estilos soul y funky/disco que promete emocionar y hacer vibrar al público.

La Historia del Teatro de San Nicolás Fundado el 10 de agosto de 1908, el Teatro San Nicolás es un ícono de la cultura nicoleña y uno de los mejores teatros líricos del país, comparado en su historia con el Teatro Colón. Su acústica excepcional, diseño arquitectónico y riqueza histórica le valieron la declaración de Monumento Histórico Nacional en 2011.

Por su escenario han pasado figuras como Carlos Gardel, Julio Bocca, Ariel Ramírez y hasta el Ballet Bolshói, convirtiéndolo en un verdadero templo del arte.

La gala aniversario será una oportunidad única para disfrutar de música de calidad en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Argentina.

Compartí esta nota en redes sociales:





