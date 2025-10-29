miércoles 29 de octubre de 2025
    • Asumió la comisaria Laura Sosa como nueva jefa del Comando de Patrulla Pergamino

    La comisaria Laura Sosa fue puesta en funciones como nueva jefa del Comando de Patrulla Pergamino en reemplazo de Juan Francisco Martínez, durante un acto oficial.

    29 de octubre de 2025 - 12:03
    El comisario inspector Mariano Cepeda junto a la segunda jefa Marcela Mercado, el jefe saliente Juan Francisco Martínez y la nueva jefa del Comando de Patrulla, comisaria Laura Sosa.

    

    LA OPINION

    En la mañana de este miércoles, el titular de la Jefatura Departamental de Policía Pergamino, comisario inspector Mariano Cepeda, puso en funciones a la comisaria Laura Sosa como nueva jefa del Comando de Patrulla Pergamino, en reemplazo del comisario Juan Francisco Martínez, durante una ceremonia realizada en la sede policial.

    El acto formal de puesta en funciones se llevó a cabo en dependencias de la Jefatura Departamental de Seguridad Pergamino, con la presencia del jefe Mariano Cepeda y de la segunda jefa departamental, Marcela Mercado.

    Nueva jefa del Comando de Patrulla

    La comisaria Laura Sosa asumió la conducción del Comando de Patrulla Pergamino, unidad responsable de los patrullajes preventivos y del despliegue operativo en los distintos barrios de la ciudad, reemplazando al comisario Juan Francisco Martínez, quien se desempeñó al frente de esa dependencia en el último período.

    Durante la ceremonia, Cepeda destacó el compromiso y la experiencia de la nueva titular, subrayando la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención y la articulación con el resto de las dependencias policiales y judiciales del distrito.

    Buen trato con el personal operativo

    Oriunda de la ciudad de San Nicolás y con residencia en Colón, Laura Sosa cuenta con una sólida trayectoria dentro de la Policía Bonaerense, donde se desempeñó en distintas áreas operativas y de investigación. Anteriormente, cumplió funciones en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, integró el área de Género de la Superintendencia Regional Norte y fue jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Colón.

    Su perfil combina experiencia en tareas de conducción con un fuerte compromiso en la atención a la comunidad y en el trabajo con el personal operativo. Desde la Jefatura Departamental destacaron su capacidad para liderar equipos y su conocimiento del territorio, valores considerados clave para fortalecer la presencia policial preventiva en Pergamino.

    Con esta designación, el Comando de Patrulla renueva su conducción con el objetivo de continuar profundizando la presencia de móviles en la vía pública, la respuesta inmediata ante emergencias y la coordinación con los dispositivos municipales de seguridad ciudadana.

    La ceremonia concluyó con el saludo protocolar entre el jefe saliente Juan Francisco Martínez y la flamante jefa Laura Sosa, en un marco de reconocimiento al trabajo realizado por la dependencia durante los últimos meses.

    Comisaría Primera

    Comisario Ariel Galiano Comisaría Primera Pergamino

    El comisario Ariel Galiano es el flamante jefe de la Comisaría Primera de Pergamino como parte de los cambios de autoridades en las dependencias de la ciudad dispuestos por el Jefe Departamental, Mariano Cepeda.

    Comisaría Segunda

    subcomisario Rodrigo Luchesi jefe de la Comisaría Segunda de Pergamino

    El subcomisario Rodrigo Luchesi es el flamante titular de la Comisaría Segunda de Pergamino; de acuerdo a la disposición del Jefe Departamental de Policía, Mariano Cepeda.

    Policía Local y GDM

    Claudio Olivera jefe de la Policía Local

    En los cambios que está desarrollando el Jefe Departamental de Policía, Mariano Cepeda, fusionaron la Policía Local (UPPL) con la brigada motorizada GDM y su titular es el oficial principal Claudio Olivera.

