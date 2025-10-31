Fue a juicio oral por dos asaltos: lo condenaron por uno y lo absolvieron en otro

El defensor Daniel Ryan se opuso a la incorporación por lectura de la declaración de un testigo que no pudo concurrir a comparecer en la audiencia de juicio oral por tener una intervención quirúrgica en el Hospital Rossi de La Plata y la jueza Marcela Santoro hizo lugar a la petición y no se incorporó esa prueba desde las actuaciones de la instrucción judicial.

Pablo Nicolás Nahuel Mazzei logró una pena menor a la requerida por la Fiscalía, de 12 años de prisión, ya que no quedó acreditada su participación en el segundo asalto por la ausencia de un testimonio clave en ese caso.

Durante la audiencia de debate en el juicio oral el fiscal Germán Guidi encabezó la acusación ante la jueza Marcela Santoro y la defensa estuvo a cargo de Daniel Ryan de la Defensoría Oficial.

El fiscal Germán Guidi encabezó la acusación en el juicio oral en base a las pruebas incorporadas a la causa penal logradas durante la instrucción judicial.

A Pablo Nicolás Nahuel Mazzei lo condenaron a cuatro años de prisión ya que sólo quedó acreditada su participación en uno de los dos asaltos a transeúntes ocurridos en el verano del año pasado en el barrio Villa Progreso en horas de la madrugada que sufrieron jóvenes de nuestra ciudad.

En un veredicto y sentencia dictado este jueves, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino, integrado por la jueza Marcela Santoro , condenó a Pablo Nicolás Nahuel Mazzei, alias "Paly", a la pena de cuatro (4) años de prisión efectiva, accesorias legales y costas del proceso.

Mazzei, de 27 años y desempleado, fue encontrado autor penalmente responsable de un delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

La causa judicial se centró en varios hechos ocurridos a principios de 2024 en la ciudad de Pergamino. El fiscal, Germán Güidi, había solicitado una pena de doce (12) años de prisión, imputando dos robos en concurso real y la calidad de co-autor a Mazzei. Sin embargo, la jueza Santoro acogió solo parcialmente la acusación.

La condena recayó sobre el primer episodio en el que estuvo involucrado, ocurrido aproximadamente a las 2:30 del 19 de enero de 2024. Se acreditó que en esas circunstancias, mientras tres jóvenes amigos de tan solo 17 años caminaban por la calle Santiago del Estero, en cercanías del parque Belgrano, fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta negra tipo 110 cc, sin luces ni plásticos laterales.

El acompañante de la motocicleta, identificado como Mazzei, descendió y extrajo un arma de fuego tipo revólver. Mediante la intimidación, logró apoderarse de tres teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas: un Samsung A70, un Samsung S6 y un Samsung A31. Los testigos presenciales, los tres adolescentes, fueron contestes en la descripción del suceso y la secuencia de la sustracción de sus respectivos teléfonos.

juicio a Pablo Nicolás Nahuel Mazzei alias Paly octubre 2025 Pergamino 022 Pablo Nicolás Nahuel Mazzei ocupó el banquillo de los acusados y fue condenado por uno de los dos asaltos a transeúntes en cercanías del parque Belgrano ocurridos en el verano del año pasado. LA OPINION

La Identificación clave

La participación de Pablo Nicolás Nahuel Mazzei en ese episodio se consideró plenamente acreditada. La prueba central fue la declaración testimonial de uno de los tres adolescentes, quien entregó su celular "cara a cara" al atacante. Ese muchacho pudo observar el rostro del autor, describiéndole una seña particular: "pozos en la cara" (que inicialmente pensó eran cicatrices).

Aunque la Defensa Oficial, a cargo del defensor Patricio Daniel Ryan, propugnó la libre absolución, cuestionando el valor probatorio del reconocimiento, la Jueza rechazó esta postura. La defensa argumentó que el testigo había visualizado previamente una fotografía del imputado en la red social Facebook (luego de que un tercero se la exhibiera), lo cual, según la defensa, menoscababa el valor del ulterior reconocimiento en rueda. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la obtención y visualización de la foto por sí sola no alcanza para sostener que el resultado de la rueda de reconocimiento fue inducido, destacando la "franqueza, firmeza y espontaneidad" de la declaración de la víctima. Además, la víctima había aportado la descripción de la cicatriz en la mejilla derecha en una primera testifical, antes de ver la foto, lo que desestima la hipótesis de sugestión.

juicio a Pablo Nicolás Nahuel Mazzei alias Paly octubre 2025 Pergamino 018 El fiscal Germán Guidi pidió una condena de 12 años de prisión porque desde la acusación consideraron acreditada la participación del imputado en los dos asaltos en la vía pública en los que se lo involucraba. LA OPINION

Absolución en otro atraco

Mazzei fue absuelto respecto al segundo episodio en el que se lo involucró durante el juicio, por un atraco acaecido el 26 de enero de 2024, en perjuicio de varios jóvenes, donde se sustrajo una bicicleta mountain bike. A pesar del intento del fiscal Guidi de inferir la autoría (basándose en que, tras la detención de Mazzei, cesaron los hechos bajo esa modalidad en la zona, según la Oficial Yamila Palacios), el Tribunal determinó que no se logró la individualización del autor.

El testigo presencial expresó que comenzó a correr en sentido contrario y no llegó a ver los rostros, por lo que su testimonio no tuvo incidencia probatoria respecto a la participación del encartado en este evento. Ante la insuficiencia probatoria, se aplicó el principio del in dubio pro reo.

juicio a Pablo Nicolás Nahuel Mazzei alias Paly octubre 2025 Pergamino 012 El beneficio de la duda favoreció el estado de inocencia del acusado en el segundo asalto en el que se lo involucraba y lo llevó a juicio oral a Pablo Nicolás Nahuel Mazzei. LA OPINION

Prueba no incorporada

Durante el debate oral el fiscal Germán Guidi le propuso a la jueza Marcela Santoro que incorpore por lectura la declaración de un testigo clave que involucró al acusado durante el proceso judicial.

Durante el juicio el titular de la Fiscalía 2 justificó que no compareció el testigo para brindar su testimonio porque tenía una cirugía programada en el Hospital Rossi de La Plata.

La acusación fiscal invocó el artículo legal del Código Penal que permite incorporar por lectura el testimonio de personas que por razones de salud estén impedidas de comparecer a la audiencia de debate oral.

juicio a Pablo Nicolás Nahuel Mazzei alias Paly octubre 2025 Pergamino 006 El fiscal Germán Guidi pidió incorporar por lectura la declaración de un testigo clave del caso que la jueza no hizo lugar a ese requerimiento. LA OPINION

Antecedentes y víctimas jóvenes

Para la determinación de la pena de cuatro años, el Tribunal ponderó varios factores agravantes solicitados por la Fiscalía. Se destacaron los antecedentes condenatorios de Mazzei, incluyendo una sentencia previa dictada en 2021 por robo agravado por empleo de arma en grado de tentativa, cuya pena había sido agotada recientemente, el 18 de diciembre de 2023.

Además, se valoró el aprovechamiento de la nocturnidad y, crucialmente, la corta edad de las víctimas (17 años). La jueza Santoro sostuvo que la edad de los jóvenes constituye un elemento central que integra el plan delictivo, ya que "brinda menor resistencia" y los convierte en víctimas más vulnerables, lo que aumentó el disvalor de su injusto.

La defensa había solicitado que se computara como atenuante la edad de Mazzei (28 años) y que tuviera dos hijos pequeños (de 3 y 4 años). Sin embargo, el Tribunal determinó que estos aspectos personales no poseían "entidad diminuente a la pena a imponer".

La sentencia fue registrada electrónicamente el 30 de octubre de 2025. La calificación legal final del único hecho probado fue establecida en base al artículo 166 inc. 2°, último párrafo, y 45 del Código Penal.

¿De qué lo acusaron?

De acuerdo con la acusación fiscal, ambos asaltos fueron cometidos con un modus operandi similar: en la madrugada, dos personas a bordo de una motocicleta tipo 110 centímetros cúbicos de color negro, sin plásticos ni luces, interceptaban a grupos de jóvenes que caminaban por las calles de la zona para robarles teléfonos celulares y otros efectos personales.

El primer episodio ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada del 19 de enero de 2024, cuando tres jóvenes caminaban por calle Santiago del Estero en dirección a la ruta 8. Al llegar a la esquina con calle Venezuela, fueron interceptados por dos individuos en moto. Según la acusación, el acompañante —identificado como Mazzei— descendió del rodado, extrajo un arma de fuego tipo revólver y los amenazó para apoderarse de tres teléfonos celulares Samsung de diferentes modelos, pertenecientes a las víctimas. Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon a toda velocidad por Santiago del Estero hacia el . En ese caso fue condenado.

El segundo hecho se registró pocos días después, en la madrugada del 26 de enero de 2024, en la esquina de Zeballos y Colodrero. En esa ocasión, cuatro jóvenes caminaban hacia el Parque Belgrano llevando una bicicleta de tiro, cuando fueron sobrepasados por una moto con las mismas características que en el asalto anterior. Minutos después, la motocicleta regresó y uno de los ocupantes los amenazó con un arma de fuego exigiendo la entrega de los celulares. Ante la reacción de uno de los jóvenes, el asaltante forcejeó con él, le arrebató la bicicleta y escapó junto con su cómplice en dirección a la Ruta 188 y luego hacia el barrio José Hernández. De ese episodio fue absuelto.