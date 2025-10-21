Pergamino: Eximición de Tasas Urbanas para jubilados y pensionados

La Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Pergamino de informó que se encuentra habilitada la inscripción para acceder a la Eximición en Tasas Urbanas, un beneficio dirigido a jubilados y pensionados del distrito que cumplan con los requisitos establecidos. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2025, y representa una oportunidad para que los adultos mayores que se encuentren en condiciones de acceder a esta medida puedan aliviar la carga impositiva sobre sus viviendas.

De esta manera, el Gobierno local busca agilizar el proceso, evitar largas filas de espera y garantizar un sistema más simple y transparente para la gestión de este tipo de solicitudes.

La eximición en Tasas Urbanas está destinada a jubilados y pensionados que no registren actividad laboral y que sean propietarios de un único inmueble en el partido de Pergamino, siempre que dicho inmueble esté destinado exclusivamente a vivienda propia. También se incluye a quienes, sin ser propietarios, tengan el usufructo del inmueble a título gratuito y con el mismo destino de uso habitacional. En todos los casos, el beneficio alcanza únicamente a la vivienda familiar, quedando fuera de este régimen las propiedades destinadas a alquiler, actividades comerciales o cualquier otro tipo de utilización.

Para poder acceder, es necesario acreditar la documentación respaldatoria correspondiente. Entre los principales requisitos, se encuentra la presentación de la escritura del inmueble y el DNI del solicitante. En aquellos casos en que la persona que desee acceder al beneficio no figure como titular de la vivienda, deberá acreditar el vínculo con el propietario a través de documentación legal como libreta de matrimonio, partida matrimonial o, en caso de fallecimiento, el certificado de defunción del titular o del cónyuge.

A tener en cuenta

La solicitud también requiere la presentación de la información referida al grupo familiar conviviente. Es obligatorio acompañar los DNI y los recibos de cobro de jubilación o pensión de todos los integrantes, y en aquellos casos en que un miembro del hogar no perciba beneficios previsionales, se deberá adjuntar la Certificación Negativa expedida por Anses. A su vez, se solicita la última factura de energía eléctrica del domicilio y el último recibo de jubilación o pensión del solicitante.

Otro aspecto central a tener en cuenta es el criterio de ingresos. Para poder acceder a la eximición, el conjunto de ingresos correspondientes al titular y a su grupo familiar conviviente no debe superar la suma bruta equivalente a 4,5 haberes mínimos jubilatorios, o el valor de la canasta básica total para un hogar de dos integrantes establecida por el Indec, tomando como referencia el que sea mayor. Este punto busca asegurar que el beneficio llegue efectivamente a los adultos mayores con ingresos más limitados, priorizando el acompañamiento a quienes enfrentan mayores dificultades para sostener el pago de las tasas municipales.

Programa municipal

Desde la Municipalidad destacaron que este programa de eximición es parte de las medidas de acompañamiento social que se impulsan desde el área de Hacienda y Finanzas con el objetivo de brindar un alivio económico a los sectores más vulnerables, particularmente a los jubilados y pensionados que, en muchos casos, cuentan con ingresos fijos que no siempre logran acompañar el ritmo de los aumentos en los servicios y el costo de vida.

El trámite online habilitado en el Portal Ciudadano permite a los vecinos cargar toda la documentación solicitada, adjuntar los archivos en formato digital y completar una declaración jurada con la información personal y patrimonial requerida. En caso de ser necesario, también podrán realizar consultas en el área de Hacienda, donde se brinda asesoramiento para aquellos adultos mayores que encuentren dificultades en el uso de la plataforma virtual.