El Renaper reportó fallas en pasaportes argentinos: ¿Cómo verificarlo?

El Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) emitió pasaportes con defectos que fueron entregados por el consulado argentino en San Pablo, Brasil . El problema se debe a una falla con la tinta de seguridad que detectan los escáneres del aeropuerto, lo que bloquea el uso del documento y deja a los ciudadanos sin poder viajar.

El consulado en San Pablo notificó a los argentinos que recibieron los documentos fallados para que los devuelvan. La situación encendió la alarma porque compromete la validez del pasaporte argentino, que permite ingresar sin visa a más de 170 países. También se reportaron casos en otros consulados del exterior.

Fuentes oficiales explicaron que la falla fue provocada por "una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, proveedora exclusiva durante los últimos 12 años". Aclararon además que el defecto es indetectable a simple vista y solo aparece en los sistemas de control migratorio de aeropuertos internacionales.

Los documentos inválidos corresponden a la serie "AAL" y comprenden rangos de numeración específicos. No todos los emitidos en esas tiradas presentan fallas, ya que los errores fueron aleatorios. Los consulados afectados enviaron correos a los ciudadanos con la instrucción de devolver la libreta para su reemplazo inmediato.

En caso de que el pasaporte fallado haya sido emitido en Argentina, el propio Renaper debe notificar al titular para someter la libreta a control. Mientras tanto, quienes tengan que viajar pueden solicitar un pasaporte de emergencia sin costo, para garantizar su salida del país hasta que reciban el nuevo documento.

Reclaman un pedido de informes en el Congreso

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso y sostuvo que la cantidad de libretas con fallas podría ser mucho mayor a lo informado. Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que se trató de un "incidente" y aseguraron que los ejemplares defectuosos fueron retirados de circulación.