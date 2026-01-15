jueves 15 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El nacido en San Nicolás Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile

    El arquero de San Nicolás fue presentado oficialmente como refuerzo de Rangers de Talca tras una destacada temporada en la Universidad de Concepción.

    15 de enero de 2026 - 17:40
    El nicoleño Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile y buscará otro ascenso con Rangers de Talca.

    El nicoleño Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile y buscará otro ascenso con Rangers de Talca.

    RedGol

    El arquero oriundo de San Nicolás, Cristian Campestrini, fue confirmado como nuevo jugador de Rangers de Talca para la próxima temporada de la Segunda División del fútbol chileno, luego de no acordar la renovación de su contrato con la Universidad de Concepción, club con el que viene de conseguir el ascenso.

    Lee además
    Con buenas perspectivas productivas y foco en el financiamiento, el sector contratista anticipa un repunte de ventas y debate su futuro en una cumbre clave que debutará en Expoagro 2026 en San Nicolás.

    San Nicolás: Contratistas rurales proyectan inversiones y preparan su cumbre sectorial en Expoagro 2026
    Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento en San Nicolás

    San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

    A sus 45 años, Campestrini continuará en actividad y buscará aportar su vasta experiencia en un equipo que apunta alto. El nicoleño llega tras una campaña sobresaliente con el “Campanil”, donde fue titular indiscutido durante todo el torneo y se convirtió en uno de los pilares del equipo.

    Una temporada destacada en la Universidad de Concepción

    Durante su último paso por la Universidad de Concepción, Cristian Campestrini disputó 29 partidos en la Liga de Ascenso chilena. En ese lapso recibió 25 goles y logró mantener su arco en cero en 12 oportunidades, números que reflejan su vigencia y regularidad bajo los tres palos.

    Pese al ascenso a la Primera División, la dirigencia del club decidió no renovarle el contrato de cara a la máxima categoría, lo que abrió la puerta para que el arquero argentino continúe su carrera en otro proyecto deportivo dentro del fútbol chileno.

    Rangers de Talca apuesta a la experiencia de Campestrini

    Rangers de Talca incorporó al arquero con la mirada puesta en el objetivo de pelear por el ascenso. Campestrini se suma a un plantel que busca consolidarse y dar el salto de categoría, con un referente de trayectoria internacional y liderazgo dentro del vestuario.

    El nicoleño, además, se mantiene como el futbolista más veterano del fútbol chileno, un dato que realza aún más su continuidad en el alto nivel competitivo y su compromiso con la profesión.

    Las primeras sensaciones del arquero nicoleño

    En diálogo con Pasión por el Deporte en Chile, Campestrini expresó su entusiasmo por este nuevo desafío:

    “Muy feliz de poder llegar a una gran institución, contento por el gran grupo humano que se está armando. Se llega a un club con muchas ganas y que desea llegar a primera división”, señaló.

    Además, remarcó la importancia del aspecto colectivo: “La clave es armar un gran grupo humano. Es un lindo compromiso poder alegrar a la gente de Talca y esperemos que Dios y la Virgen nos acompañen en este camino”.

    Con una carrera extensa y respetada, Cristian Campestrini suma un nuevo capítulo en el fútbol chileno, donde buscará seguir siendo protagonista y aportando su experiencia a un equipo con ambiciones claras.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Contratistas rurales proyectan inversiones y preparan su cumbre sectorial en Expoagro 2026

    San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

    San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

    San Nicolás: Arrancan las inscripciones para la Colonia de Robótica

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Rumores en el Concejo Deliberante de San Nicolás: Petroni y su futuro con Fuerza Patria

    Club Regatas de San Nicolás empató en La Plata, pero quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Con buenas perspectivas productivas y foco en el financiamiento, el sector contratista anticipa un repunte de ventas y debate su futuro en una cumbre clave que debutará en Expoagro 2026 en San Nicolás.

    San Nicolás: Contratistas rurales proyectan inversiones y preparan su cumbre sectorial en Expoagro 2026

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Hospital Privado SADIV informó que continúa vigente la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    Hospital Privado SADIV de San Pedro sostiene la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud
    La Municipalidad de Zárate anunció el inicio de una nueva modalidad de Feria Municipal en el espacio del Paredón Rosa, que comenzará el sábado 24 de enero y se realizará todos los sábados y domingos. La participación será gratuita durante 3 meses.

    Feria Municipal del Paredón Rosa en Zárate: participación gratuita para emprendedores durante tres meses

    El nicoleño Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile y buscará otro ascenso con Rangers de Talca.

    El nacido en San Nicolás Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    Escuelas de Ramallo reciben bancos y sillas tras gestiones en La Plata para mejorar el mobiliario antes del inicio del ciclo lectivo.

    Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo