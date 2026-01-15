El nacido en San Nicolás Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile

El nicoleño Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile y buscará otro ascenso con Rangers de Talca.

El arquero oriundo de San Nicolás , Cristian Campestrini, fue confirmado como nuevo jugador de Rangers de Talca para la próxima temporada de la Segunda División del fútbol chileno, luego de no acordar la renovación de su contrato con la Universidad de Concepción, club con el que viene de conseguir el ascenso .

A sus 45 años, Campestrini continuará en actividad y buscará aportar su vasta experiencia en un equipo que apunta alto. El nicoleño llega tras una campaña sobresaliente con el “Campanil”, donde fue titular indiscutido durante todo el torneo y se convirtió en uno de los pilares del equipo.

Durante su último paso por la Universidad de Concepción, Cristian Campestrini disputó 29 partidos en la Liga de Ascenso chilena. En ese lapso recibió 25 goles y logró mantener su arco en cero en 12 oportunidades, números que reflejan su vigencia y regularidad bajo los tres palos.

Pese al ascenso a la Primera División, la dirigencia del club decidió no renovarle el contrato de cara a la máxima categoría, lo que abrió la puerta para que el arquero argentino continúe su carrera en otro proyecto deportivo dentro del fútbol chileno.

Rangers de Talca apuesta a la experiencia de Campestrini

Rangers de Talca incorporó al arquero con la mirada puesta en el objetivo de pelear por el ascenso. Campestrini se suma a un plantel que busca consolidarse y dar el salto de categoría, con un referente de trayectoria internacional y liderazgo dentro del vestuario.

El nicoleño, además, se mantiene como el futbolista más veterano del fútbol chileno, un dato que realza aún más su continuidad en el alto nivel competitivo y su compromiso con la profesión.

Las primeras sensaciones del arquero nicoleño

En diálogo con Pasión por el Deporte en Chile, Campestrini expresó su entusiasmo por este nuevo desafío:

“Muy feliz de poder llegar a una gran institución, contento por el gran grupo humano que se está armando. Se llega a un club con muchas ganas y que desea llegar a primera división”, señaló.

Además, remarcó la importancia del aspecto colectivo: “La clave es armar un gran grupo humano. Es un lindo compromiso poder alegrar a la gente de Talca y esperemos que Dios y la Virgen nos acompañen en este camino”.

Con una carrera extensa y respetada, Cristian Campestrini suma un nuevo capítulo en el fútbol chileno, donde buscará seguir siendo protagonista y aportando su experiencia a un equipo con ambiciones claras.