San Pedro: Comerciantes Unidos se desmarca de la marcha por seguridad

La agrupación Comerciantes Unidos de San Pedro emitió un comunicado oficial para aclarar que no forma parte de la organización ni del impulso de la movilización prevista para los próximos días en la ciudad. notisanpedro.info

Comerciantes Unidos de la ciudad de San Pedro emitió un comunicado oficial para dejar en claro que no forma parte de la organización de la marcha por seguridad prevista en los próximos días. La entidad expresó su preocupación por la inseguridad, pero insistió en que la convocatoria no es impulsada por sus integrantes ni por la agrupación.

Comerciantes Unidos aclara su posición ante la movilización A través de un comunicado enviado a distintos medios, Comerciantes Unidos buscó marcar una postura clara frente a la difusión de la marcha que exige medidas contra la inseguridad. La entidad remarcó que, aunque comparte la preocupación de la comunidad, no tiene vínculo con la organización ni con la planificación del evento.

Preocupación por la inseguridad y necesidad de acciones sostenidas Aunque se desvinculan de la protesta, los comerciantes reconocieron la problemática delictiva que afecta a la localidad. Subrayaron que las soluciones requieren compromiso, planificación y medidas concretas por parte de las autoridades, y que no bastan respuestas rápidas o superficiales para generar cambios reales en la seguridad.

Llamado a informar con responsabilidad Comerciantes Unidos enfatizó la importancia de que los medios y la comunidad comuniquen correctamente la autoría de la marcha para evitar confusiones. La agrupación insistió en que, si bien el malestar por la inseguridad es compartido, no forman parte de la mesa organizadora de esta movilización en particular.

Compartí esta nota en redes sociales:





