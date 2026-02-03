martes 03 de febrero de 2026
    • San Pedro: Comerciantes Unidos se desmarca de la marcha por seguridad

    La agrupación aclaró que no organiza la protesta y pidió informar con responsabilidad sobre la movilización prevista en la ciudad de San Pedro.

    3 de febrero de 2026 - 10:01
    La agrupación Comerciantes Unidos de San Pedro emitió un comunicado oficial para aclarar que no forma parte de la organización ni del impulso de la movilización prevista para los próximos días en la ciudad.

    Comerciantes Unidos de la ciudad de San Pedro emitió un comunicado oficial para dejar en claro que no forma parte de la organización de la marcha por seguridad prevista en los próximos días. La entidad expresó su preocupación por la inseguridad, pero insistió en que la convocatoria no es impulsada por sus integrantes ni por la agrupación.

    La creación de un mural en mosaico para el Club de Pescadores y Náutica San Pedro, una institución emblemática ubicada en la costanera de la ciudad.

    San Pedro: Arte que une, Mariana Maroli y GrupArte donaron un mural al Club de Pescadores
    Una joven de 18 años permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital local, tras sufrir graves heridas al caer de la motocicleta en la que circulaba durante la madrugada de este domingo. 

    San Pedro: Una joven de 18 años está en terapia intensiva tras un grave accidente en la ruta 191

    Comerciantes Unidos aclara su posición ante la movilización

    A través de un comunicado enviado a distintos medios, Comerciantes Unidos buscó marcar una postura clara frente a la difusión de la marcha que exige medidas contra la inseguridad. La entidad remarcó que, aunque comparte la preocupación de la comunidad, no tiene vínculo con la organización ni con la planificación del evento.

    Preocupación por la inseguridad y necesidad de acciones sostenidas

    Aunque se desvinculan de la protesta, los comerciantes reconocieron la problemática delictiva que afecta a la localidad. Subrayaron que las soluciones requieren compromiso, planificación y medidas concretas por parte de las autoridades, y que no bastan respuestas rápidas o superficiales para generar cambios reales en la seguridad.

    Llamado a informar con responsabilidad

    Comerciantes Unidos enfatizó la importancia de que los medios y la comunidad comuniquen correctamente la autoría de la marcha para evitar confusiones. La agrupación insistió en que, si bien el malestar por la inseguridad es compartido, no forman parte de la mesa organizadora de esta movilización en particular.

