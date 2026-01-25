El Municipio de San Pedro refuerza el mantenimiento y la puesta en valor en las localidades del distrito

El Municipio de San Pedro profundiza su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en las diversas localidades del distrito, a través de un esquema de trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Servicios Públicos.

El Municipio de San Pedro intensifica su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en las distintas localidades del distrito, mediante un esquema de trabajo coordinado entre áreas clave. Las tareas se desarrollan en forma simultánea y responden a un plan sostenido que busca fortalecer los servicios y el espacio público .

Las intervenciones forman parte de un plan permanente de puesta en valor de los espacios públicos, que contempla acciones preventivas y correctivas en calles, accesos, desagües, luminaria y sectores comunitarios. Según informaron fuentes comunales, los trabajos se ejecutan de manera planificada para garantizar una cobertura equilibrada en todo el territorio.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el objetivo principal es optimizar la prestación de los servicios básicos y jerarquizar la infraestructura existente, atendiendo las particularidades de cada localidad y priorizando las zonas con mayor demanda operativa.

El esquema de trabajo se apoya en la coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Servicios Públicos, lo que permite una utilización más eficiente de los recursos humanos y técnicos disponibles. Esta articulación facilita el despliegue de maquinaria y personal en distintos frentes de obra de manera simultánea.

“Esta dinámica de gestión conjunta permite una mayor eficiencia en el uso de recursos y asegura una respuesta integral en cada punto del distrito”, señalaron desde el gobierno municipal, al destacar la importancia de sostener una planificación compartida entre las áreas involucradas.

Servicios públicos, infraestructura y calidad de vida para los vecinos

Las autoridades municipales subrayaron que el impacto de estas acciones se refleja directamente en las condiciones de habitabilidad y en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. El mantenimiento constante de la infraestructura urbana no solo mejora la circulación y la seguridad, sino que también contribuye a consolidar espacios públicos más ordenados y funcionales.

En ese marco, el Municipio ratificó su compromiso de continuar con este esquema de trabajo permanente, con el foco puesto en el fortalecimiento de los servicios públicos y en el desarrollo equilibrado de todas las localidades de San Pedro.