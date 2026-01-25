domingo 25 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Municipio de San Pedro refuerza el mantenimiento y la puesta en valor en las localidades del distrito

    San Pedro avanza con trabajos en distintos puntos para mejorar servicios, optimizar infraestructura y elevar la calidad de vida en cada comunidad del distrito.

    25 de enero de 2026 - 13:30
    El Municipio de San Pedro profundiza su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en las diversas localidades del distrito, a través de un esquema de trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Servicios Públicos.

    El Municipio de San Pedro profundiza su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en las diversas localidades del distrito, a través de un esquema de trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Servicios Públicos.

    San Pedro Municipio

    El Municipio de San Pedro intensifica su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en las distintas localidades del distrito, mediante un esquema de trabajo coordinado entre áreas clave. Las tareas se desarrollan en forma simultánea y responden a un plan sostenido que busca fortalecer los servicios y el espacio público.

    Lee además
    La Secretaría de Obras continúa con el desarrollo de los trabajos de refacción y readecuación edilicia en el Polo Universitario de San Pedro (PUSAP)

    San Pedro: Avanza la refacción del Polo Universitario con nuevas etapas de obra
    El Hospital Privado SADIV pondrá en marcha un laboratorio de función pulmonar de alta complejidad

    San Pedro: Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región

    Mantenimiento urbano y mejoras integrales en las localidades de San Pedro

    Las intervenciones forman parte de un plan permanente de puesta en valor de los espacios públicos, que contempla acciones preventivas y correctivas en calles, accesos, desagües, luminaria y sectores comunitarios. Según informaron fuentes comunales, los trabajos se ejecutan de manera planificada para garantizar una cobertura equilibrada en todo el territorio.

    Desde el Ejecutivo local remarcaron que el objetivo principal es optimizar la prestación de los servicios básicos y jerarquizar la infraestructura existente, atendiendo las particularidades de cada localidad y priorizando las zonas con mayor demanda operativa.

    Trabajo articulado entre Desarrollo Económico y Servicios Públicos

    El esquema de trabajo se apoya en la coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Servicios Públicos, lo que permite una utilización más eficiente de los recursos humanos y técnicos disponibles. Esta articulación facilita el despliegue de maquinaria y personal en distintos frentes de obra de manera simultánea.

    “Esta dinámica de gestión conjunta permite una mayor eficiencia en el uso de recursos y asegura una respuesta integral en cada punto del distrito”, señalaron desde el gobierno municipal, al destacar la importancia de sostener una planificación compartida entre las áreas involucradas.

    Servicios públicos, infraestructura y calidad de vida para los vecinos

    Las autoridades municipales subrayaron que el impacto de estas acciones se refleja directamente en las condiciones de habitabilidad y en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. El mantenimiento constante de la infraestructura urbana no solo mejora la circulación y la seguridad, sino que también contribuye a consolidar espacios públicos más ordenados y funcionales.

    En ese marco, el Municipio ratificó su compromiso de continuar con este esquema de trabajo permanente, con el foco puesto en el fortalecimiento de los servicios públicos y en el desarrollo equilibrado de todas las localidades de San Pedro.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Avanza la refacción del Polo Universitario con nuevas etapas de obra

    San Pedro: Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región

    San Pedro: El Juzgado de Faltas recaudó más de $290 millones en multas durante 2025

    San Pedro: Baraybar defendió el Hospital Ruffa y cuestionó a Rey por sus críticas al sistema de salud

    San Pedro cierra el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano con un acto oficial

    Bomberos de San Pedro sellaron su compromiso tras una intensa jornada de incendios en Gobernador Castro

    Investigan en San Pedro la muerte de un hombre que se descompensó mientras hacía actividad física

    San Pedro: Aprehendieron a un nuevo sospechoso por el crimen del joven Agustín Pereira

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás, Social y Doce juegan el domingo

    San Pedro: Borgo anunció que el Municipio avanzará con el cobro de deudas a obras sociales y nuevos convenios

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Secretaría de Obras continúa con el desarrollo de los trabajos de refacción y readecuación edilicia en el Polo Universitario de San Pedro (PUSAP)

    San Pedro: Avanza la refacción del Polo Universitario con nuevas etapas de obra

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Municipio de San Pedro profundiza su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en las diversas localidades del distrito, a través de un esquema de trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Servicios Públicos.

    El Municipio de San Pedro refuerza el mantenimiento y la puesta en valor en las localidades del distrito
    La intervención municipal se concretó tras múltiples actuaciones vinculadas a riñas, incidentes violentos y alteraciones del orden que se produjeron de manera reiterada en la puerta del establecimiento, sobre la vereda y en las inmediaciones del local.

    Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia

    Un joven, con un diagnóstico de salud mental, interrumpió el contacto con la familia y se fue en la bicicleta

    Un joven, con un diagnóstico de salud mental, interrumpió el contacto con la familia y se fue en la bicicleta

    Domingo 25 de enero - Versión PDF

    Comparten la imagen de un joven ciclista viajero que podría pasar por Pergamino este domingo

    Comparten la imagen de un joven ciclista viajero que podría pasar por Pergamino este domingo