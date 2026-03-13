San Nicolás: Cattoni destacó el avance de SIDERSA + y afirmó que la planta será la más moderna del mundo

El Director Institucional, Pablo Cattoni, manifestó: ”Para nosotros siempre es una alegría y un orgullo poder estar aquí presentes, no solo por la importancia de nuestros clientes que tienen aquí sus stands y que vienen asiduamente a la muestra, sino también porque somos de corazón nicoleño, y queremos estar presentes en uno de los eventos más importantes que tiene la ciudad”.

El Director Institucional de Sidersa, Pablo Cattoni, afirmó que la compañía asumió un rol más activo en la ciudad de San Nicolás tras el anuncio del proyecto SIDERSA +. Destacó el avance de la obra, el impacto laboral y el compromiso con el desarrollo industrial local y sustentable.

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Cattoni subrayó que el proyecto ya presenta un avance cercano al 20% y que las estructuras pueden observarse desde el predio de Expoagro. Según explicó, el ritmo de trabajo se mantiene dentro de los plazos establecidos y la finalización está prevista para 2028, en caso de sostener la actual dinámica de ejecución.

Actualmente, más de 500 personas trabajan en la obra, cifra que en el corto plazo ascenderá a 600. El pico de actividad está proyectado para los próximos meses, cuando se espera alcanzar aproximadamente 1.000 trabajadores involucrados en el desarrollo del complejo industrial.

El directivo afirmó que la futura fábrica será “la planta siderúrgica más moderna, sustentable y eficiente del mundo”. Indicó además que ya se encuentra en el país el 25% de las maquinarias, incorporando tecnología de última generación para la producción de acero destinado a la construcción y al alambrón.

En ese sentido, destacó que el equipamiento permitirá avanzar en la fabricación de “acero verde”, alineado con estándares internacionales de eficiencia energética y menor impacto ambiental, posicionando al proyecto como un referente en innovación industrial.

Crecimiento permanente y agregado de valor

Cattoni también recordó que las instalaciones actuales continúan expandiéndose año tras año. Mencionó la inauguración de una nueva nave y del Centro de Soluciones, donde se transforman bobinas de acero con valor agregado, produciendo tubos con costura, chapas y perfiles.

Finalmente, remarcó que la nueva inversión complementa el portafolio productivo de la empresa y consolida su presencia en la región, reforzando el vínculo con la comunidad nicoleña y el desarrollo industrial sostenido.