Sembrando Futuro 2026: el programa que conecta jóvenes y trabajo sigue creciendo en la región

El viernes se llevó adelante el primer taller del año en Icade, con la participación de 32 alumnos.

El viernes, el programa Sembrando Futuro puso en marcha su calendario 2026, reafirmando su propósito de acercar a los jóvenes al mundo laboral desde una perspectiva práctica, actual y transformadora. En su tercera edición, la propuesta continúa expandiéndose en la región, consolidándose como un puente concreto entre la educación y el trabajo.

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Impulsado por INNOVA – Consultora en Gestión de Capital Humano, el programa está dirigido a estudiantes de los últimos años del nivel secundario y a quienes comienzan su recorrido universitario. Su objetivo es claro: brindar herramientas, despertar conciencia y fortalecer la confianza de los estudiantes frente a los desafíos que plantea el futuro laboral.

En un contexto donde las reglas del trabajo cambian constantemente, Sembrando Futuro propone ir más allá de los contenidos tradicionales. Su enfoque está puesto en el desarrollo de habilidades blandas y competencias clave, fundamentales para la inserción laboral.

A través de talleres breves, dinámicos y participativos, los estudiantes se involucran en experiencias que combinan aprendizaje y práctica. Juegos, simulaciones, actividades grupales y espacios de intercambio forman parte de cada encuentro.

La propuesta pone a los estudiantes en el centro de la escena: son protagonistas activos, construyen conocimiento en conjunto y generan vínculos que enriquecen su proceso formativo. El resultado es un aprendizaje significativo, aplicable y duradero.

Un crecimiento sostenido y con impacto real

Desde sus inicios, el programa fue evolucionando paso a paso. El 2024 marcó el comienzo, con desafíos propios de toda iniciativa nueva, pero también con logros que sentaron las bases para su desarrollo.

Durante 2025, Sembrando Futuro logró consolidarse, ampliando su alcance y fortaleciendo su estructura. A lo largo de ese período, el programa se extendió de abril a noviembre, logrando una participación activa en diversas instituciones educativas.

En total, más de 670 alumnos formaron parte de la propuesta en el último año y medio. Entre las instituciones que abrieron sus puertas se encuentran el Colegio San Agustín, la Escuela Agrotécnica, la Escuela Industrial de Pergamino, el Colegio del Huerto, el Colegio Gianelli, Monseñor Scalabrini, ICADE, el Colegio San Pablo y la Escuela Técnica N° 2 de Alimentos.

Además, el programa tuvo presencia en espacios relevantes como la ExpoEducativa Pergamino y actividades organizadas por la UNNOBA, tanto en Pergamino como en Junín, donde se desarrollaron jornadas específicas para estudiantes universitarios.

También participó en FARO Rosario, compartiendo su propósito con empresas del sector agroindustrial, lo que refuerza su vínculo con el entramado productivo.

Compromiso social: aprender también es ayudar

Uno de los ejes que distingue a Sembrando Futuro es su dimensión solidaria. Durante 2025, el programa articuló acciones con la Fundación Fuera del Sistema, promoviendo la participación activa de los estudiantes en iniciativas comunitarias.

A través de la recolección de alimentos no perecederos, los alumnos contribuyeron con familias en situación de calle, generando un impacto que trasciende lo educativo.

Este trabajo fue posible gracias a una red de colaboración que involucra a instituciones, empresas, estudiantes y sus familias. El resultado: más de 600 alimentos donados y una experiencia que refuerza valores como la empatía, el compromiso y la responsabilidad social.

Resultados que consolidan la propuesta

El crecimiento del programa se refleja en números concretos:

*Participación en 10 instituciones educativas

*Alcance de 670 estudiantes

*Involucramiento de más de 20 docentes y directivos

*Más de 600 alimentos recolectados con fines solidarios

Estos indicadores dan cuenta de una iniciativa que no solo forma, sino que también transforma.

Así comenzó la edición 2026

El nuevo ciclo ya está en marcha. El viernes se llevó adelante el primer taller del año en ICADE, con la participación de 32 alumnos de sexto año.

Además, ya confirmaron su participación otras instituciones como el Colegio Gianelli, el Colegio San Pablo, la Escuela Agrotécnica y la Escuela Industrial de Pergamino, mientras continúa ampliándose la agenda de actividades.

Para este 2026, el programa proyecta: un calendario de talleres de abril a noviembre, nuevas acciones en conjunto con INTA Pergamino, expansión de la red de empresas e instituciones aliadas, incorporación de nuevos actores al proyecto, continuidad de las acciones solidarias, una red que hace posible el cambio

El crecimiento de Sembrando Futuro se apoya en el compromiso de múltiples actores. Empresas, instituciones y medios de comunicación acompañan la iniciativa, permitiendo que llegue a cada vez más jóvenes.Entre ellos se destacan AIANBA, INTA Pergamino, la Cámara de Comercio local, Man Agro, Agroactiva, Ag Sur Partes, La Noria, OSAM, 3STIM, OSDE, L Distribuciones, junto a medios como La Opinión, Canal 4 y Difusión Empresarial, entre otros.

Una invitación a ser parte

Desde la organización destacan que el programa sigue abierto a nuevas incorporaciones, tanto de instituciones educativas como de empresas que quieran sumarse a esta red de impacto.

Valeria Pergament, Directora de INNOVA e impulsora de la propuesta, resumió el espíritu del proyecto con una invitación clara: “Juntos, podemos sembrar las semillas del futuro y ayudar a nuestros jóvenes a florecer en un entorno laboral que evoluciona y cambia constantemente”.

Sembrando Futuro no solo busca preparar a los jóvenes para el mundo laboral, sino también acompañarlos en la construcción de su proyecto de vida. En ese camino, cada taller, cada encuentro y cada experiencia suma.

Contacto:

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Web: www.innovacapitalhumano.com.ar

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