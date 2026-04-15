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    • La sífilis no da tregua en Argentina: en 2025 se registró el mayor número de casos en la Argentina

    El último informe del Ministerio de Salud de la Nación advierte sobre un crecimiento sostenido de la sífilis en el país, con especial impacto en jóvenes.

    15 de abril de 2026 - 14:01
    Según el informe oficial, la tasa de incidencia llegó a 117,2 casos por cada 100 mil habitantes, reflejando un crecimiento progresivo.

    Según el informe oficial, la tasa de incidencia llegó a 117,2 casos por cada 100 mil habitantes, reflejando un crecimiento progresivo.

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    Con 46.799 contagios notificados durante 2025, la sífilis alcanzó en el país su cifra más alta desde que se llevan registros. Así lo confirmó el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación, que advierte sobre una tendencia en alza sostenida desde hace más de 15 años, interrumpida únicamente durante el período de la pandemia.

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    Según el informe oficial, la tasa de incidencia llegó a 117,2 casos por cada 100 mil habitantes, reflejando un crecimiento progresivo que se acelera especialmente a partir de 2015. Si bien en 2020 y 2021 se observó una disminución en las notificaciones —producto del impacto del Covid-19 sobre el sistema sanitario—, desde 2022 la curva retomó su ascenso con mayor intensidad. En 2023 se superaron por primera vez los 30 mil casos anuales, y dos años después se alcanzó el récord actual.

    Un fenómeno global en expansión

    El incremento de la sífilis en la Argentina no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia mundial. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 alrededor de 8 millones de personas de entre 15 y 49 años contrajeron la infección en todo el mundo.

    En la Región de las Américas, la situación también es preocupante: se estimaron 3,36 millones de nuevas infecciones en ese mismo año y cerca de 3,4 millones de personas viviendo con la enfermedad. Estas cifras implican un aumento cercano al 30% respecto de 2020, aun considerando las dificultades en el acceso a los servicios de salud durante la pandemia.

    Desigualdades regionales

    Dentro del país, las tasas de incidencia presentan comportamientos similares desde 2021, aunque con diferencias entre regiones. En 2025, el sur argentino encabezó el ranking con 159,8 casos cada 100 mil habitantes, seguido por la región de Cuyo con 137,5.

    El NEA y el NOA también evidencian una tendencia ascendente, con tasas de 133 y 111,7 casos respectivamente. En contraste, la región Centro se mantuvo por debajo del promedio nacional, con 109,4 casos cada 100 mil habitantes.

    Jóvenes, los más afectados

    El impacto de la sífilis se concentra principalmente en jóvenes y adultos jóvenes. El grupo de 15 a 39 años reunió el 76% de los casos en 2025, con un total de 35.497 registros.

    Particularmente, el segmento de 20 a 24 años presentó la mayor tasa de incidencia, con 290,6 casos por cada 100 mil habitantes. En este rango etario, la afectación en mujeres fue significativamente más alta (366 casos cada 100 mil habitantes) que en varones (218,2).

    A partir de los 50 años, sin embargo, la tendencia se invierte: las tasas comienzan a ser más elevadas en hombres, llegando a duplicar a las de las mujeres en el grupo de 65 a 69 años.

    La respuesta sanitaria

    Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha un abordaje integral que contempla acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento.

    Durante 2025 se creó la Mesa Ministerial de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), un espacio que articula estrategias entre distintas áreas para fortalecer la respuesta sanitaria. Entre las principales líneas de trabajo se destacan la implementación de testeos en puntos de atención, el acceso oportuno al tratamiento, el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y el uso de datos para la toma de decisiones.

    El organismo también avanza en un Plan Operativo Anual con el objetivo de garantizar una respuesta homogénea en todo el territorio nacional y contener una enfermedad que, lejos de desaparecer, continúa en expansión.

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