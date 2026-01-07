El fiscal Nelson Mastorchio y José Cifuentes dieron detalles de los allanamientos que desbarataron una banda

El fiscal Nelson Mastorchio y el director de Cibercrimen, José Cifuentes, brindaron detalles de los allanamientos que lograron recuperar los sanitarios obtenidos mediante fraudes.

En una entrevista con el ciclo de radio y streaming “Reporte La Opinión”, el fiscal Nelson Mastorchio y el director del departamento de cibercrimen de la Fiscalía de Pergamino, José Cifuentes , brindaron detalles sobre el esclarecimiento de una serie de fraudes que afectaron al Corralón de Materiales Ferraris y a fleteros locales .

Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

La investigación, que se encontraba en curso desde el lunes, culminó con un importante despliegue policial y la recuperación de la mercadería sustraída.

La pesquisa se inició a raíz de la denuncia de un reconocido empresario de Pergamino, quien advirtió que delincuentes estaban utilizando su identidad y su buen prestigio para realizar pedidos en diversos comercios y corralones de la ciudad.

Los estafadores aprovechaban la alta reputación del empresario para encargar materiales de construcción y sanitarios, solicitando que fueran enviados a domicilios en los barrios Belgrano y Centenario.

Aunque inicialmente el denunciante creía que nadie había llegado a ser víctima, el martes por la tarde se confirmó que un corralón de materiales había realizado dos entregas bajo esta modalidad engañosa.

El rol clave de los fleteros y el alerta al 911

El proceso de investigación se aceleró notablemente gracias a la intervención de dos fleteros, quienes resultaron ser trabajadores honestos ajenos a la maniobra delictiva. Uno de ellos, al notar que no le pagaban por el servicio de traslado, dio aviso a la policía, lo que permitió a la fiscalía y al departamento de cibercrimen identificar rápidamente los lugares donde se habían depositado los elementos.

Bajo las órdenes de la fiscalía y con la colaboración del Comando de Patrulla y la Patrulla Urbana municipal, se procedió a realizar allanamientos de urgencia por peligro en la demora.

Resultados de los operativos

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios: uno en la calle Vilcapugio (Barrio Belgrano) y otro en Italia 2138, un inmueble que se sospecha estaba usurpado. Durante el segundo allanamiento, los delincuentes intentaron deshacerse de las pruebas arrojando grifería hacia el jardín de infantes lindero.

Entre lo recuperado se encuentran: inodoros y bidets; una gran cantidad de grifería y diversos materiales de construcción que sumaban un valor aproximado de 5 millones de pesos.

Toda la mercadería, que aún se encontraba envuelta y en perfecto estado, fue devuelta de inmediato al comercio afectado tras ser reconocida por sus dueños.

Situación legal y continuidad de la causa

Como resultado de estos operativos, dos sujetos fueron aprehendidos en el domicilio de la calle Italia. Uno de los individuos se negó a declarar en la indagatoria, mientras que el segundo se encontraba en entrevista con la defensa oficial al momento de las declaraciones del fiscal.

La teoría inicial del caso sostiene que los acusados buscaban apoderarse de los bienes simulando una identidad falsa para su posterior comercialización. Actualmente, la Fiscalía de Pergamino trabaja en el peritaje de los dispositivos celulares secuestrados para determinar si existen más integrantes en esta banda criminal y deslindar las responsabilidades finales de cada involucrado.