miércoles 07 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El fiscal Nelson Mastorchio y José Cifuentes dieron detalles de los allanamientos que desbarataron una banda

    Mastorchio y Cifuentes brindaron precisiones de la banda que se aprovechó del prestigio de un empresario para encargar el envío de insumos a un corralón.

    7 de enero de 2026 - 21:52
    El fiscal Nelson Mastorchio y el director de Cibercrimen, José Cifuentes, brindaron detalles de los allanamientos que lograron recuperar los sanitarios obtenidos mediante fraudes.

    El fiscal Nelson Mastorchio y el director de Cibercrimen, José Cifuentes, brindaron detalles de los allanamientos que lograron recuperar los sanitarios obtenidos mediante fraudes.

    LA OPINION

    En una entrevista con el ciclo de radio y streaming “Reporte La Opinión”, el fiscal Nelson Mastorchio y el director del departamento de cibercrimen de la Fiscalía de Pergamino, José Cifuentes, brindaron detalles sobre el esclarecimiento de una serie de fraudes que afectaron al Corralón de Materiales Ferraris y a fleteros locales.

    Lee además
    pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construccion

    Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción
    Las patas de animales bovinos faenados en presuntos episodios de abigeato recientes.

    Secuestraron casi 180 kilos de carne bovina y avanzan hacia detenciones por faenas clandestinas

    La investigación, que se encontraba en curso desde el lunes, culminó con un importante despliegue policial y la recuperación de la mercadería sustraída.

    Embed

    El origen de la maniobra

    La pesquisa se inició a raíz de la denuncia de un reconocido empresario de Pergamino, quien advirtió que delincuentes estaban utilizando su identidad y su buen prestigio para realizar pedidos en diversos comercios y corralones de la ciudad.

    Los estafadores aprovechaban la alta reputación del empresario para encargar materiales de construcción y sanitarios, solicitando que fueran enviados a domicilios en los barrios Belgrano y Centenario.

    Aunque inicialmente el denunciante creía que nadie había llegado a ser víctima, el martes por la tarde se confirmó que un corralón de materiales había realizado dos entregas bajo esta modalidad engañosa.

    El rol clave de los fleteros y el alerta al 911

    El proceso de investigación se aceleró notablemente gracias a la intervención de dos fleteros, quienes resultaron ser trabajadores honestos ajenos a la maniobra delictiva. Uno de ellos, al notar que no le pagaban por el servicio de traslado, dio aviso a la policía, lo que permitió a la fiscalía y al departamento de cibercrimen identificar rápidamente los lugares donde se habían depositado los elementos.

    Bajo las órdenes de la fiscalía y con la colaboración del Comando de Patrulla y la Patrulla Urbana municipal, se procedió a realizar allanamientos de urgencia por peligro en la demora.

    Resultados de los operativos

    Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios: uno en la calle Vilcapugio (Barrio Belgrano) y otro en Italia 2138, un inmueble que se sospecha estaba usurpado. Durante el segundo allanamiento, los delincuentes intentaron deshacerse de las pruebas arrojando grifería hacia el jardín de infantes lindero.

    Entre lo recuperado se encuentran: inodoros y bidets; una gran cantidad de grifería y diversos materiales de construcción que sumaban un valor aproximado de 5 millones de pesos.

    Toda la mercadería, que aún se encontraba envuelta y en perfecto estado, fue devuelta de inmediato al comercio afectado tras ser reconocida por sus dueños.

    Situación legal y continuidad de la causa

    Como resultado de estos operativos, dos sujetos fueron aprehendidos en el domicilio de la calle Italia. Uno de los individuos se negó a declarar en la indagatoria, mientras que el segundo se encontraba en entrevista con la defensa oficial al momento de las declaraciones del fiscal.

    La teoría inicial del caso sostiene que los acusados buscaban apoderarse de los bienes simulando una identidad falsa para su posterior comercialización. Actualmente, la Fiscalía de Pergamino trabaja en el peritaje de los dispositivos celulares secuestrados para determinar si existen más integrantes en esta banda criminal y deslindar las responsabilidades finales de cada involucrado.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

    Secuestraron casi 180 kilos de carne bovina y avanzan hacia detenciones por faenas clandestinas

    Choque por alcance en la Ruta 8: hospitalizaron al conductor de una camioneta que chocó a un camión

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas

    Robo frente a la Terminal: un ladrón forzó un local, rompió cámaras y se llevó dinero y mercadería

    Más de 100 causas en cinco días: la Fiscalía 8 intervino en delitos graves durante el inicio del año

    Intensa persecución y detención de un convicto con arresto domiciliario que circulaba en moto por el centro

    Hallaron semi desmantelada la moto robada del local de avenida Marcelino Ugarte

    Intento de suicidio: un adulto mayor se disparó en el pecho y fue trasladado de urgencia al Hospital San José

    Serían menores de edad los ladrones de una moto tras romper la vidriera del local en avenida Ugarte y Baradero

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El fiscal Nelson Mastorchio y el director de Cibercrimen, José Cifuentes, brindaron detalles de los allanamientos que lograron recuperar los sanitarios obtenidos mediante fraudes. video

    El fiscal Nelson Mastorchio y José Cifuentes dieron detalles de los allanamientos que desbarataron una banda
    Pergamino Básquet afrontará este jueves el primero de los tres partidos de esta gira.

    Pergamino Básquet pone primera en 2026: visita a Rocamora

    Lucrecia Volpi participó del ciclo radial y de streaming Reporte La Opinión que conducen los periodistas Federico Delloso y Alfonso Godoy. video

    Este sábado se definen las finales de Talentos en Escena en Bellas Artes con entrada libre y gratuita

    Mónica Bañuls del Centro de Día Esperanza participó del ciclo radial y de streaming Reporte La Opinión que conducen los periodistas Federico Delloso y Alfonso Godoy. video

    Centro de Día Esperanza: 20 años acompañando a personas con discapacidad en Pergamino pese a la crisis de IOMA

    San Nicolás ocupa actualmente el puesto 16 a nivel nacional en el ranking de tarifas del transporte urbano.

    San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país