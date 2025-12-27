sábado 27 de diciembre de 2025
    El Festival Peyrano vuelve a cantar ya tiene fecha y grilla confirmada

    La edición 2025 del Festival Peyrano vuelve a cantar se realizará el sábado 7 de febrero en la Plaza Colón y contará con la presentación de Ahyre y Ceibo.

    27 de diciembre de 2025 - 09:00
    El Festival de Peyrano tendrá una destacada grilla encabezada por los grupos Ahyre y Ceibo.

    PEYRANO VUELVE A CANTAR

    El Festival de Peyrano vuelve a cantar y ya tiene fecha confirmada junto a una atractiva grilla de artistas para su nueva edición. A través de sus redes sociales, la Asociación Civil Pago de los Arroyos anunció que el esperado encuentro musical se realizará el sábado 7 de febrero de 2025 en la Plaza Colón de la vecina localidad santafesina.

    En esta oportunidad, el escenario principal contará con la presencia de dos bandas consagradas de la música popular argentina: Ahyre y Ceibo, dos de los grupos más destacados del folclore actual.

    Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través del perfil oficial de Instagram @festivaldepeyrano o mediante la plataforma 1000tickets. El festival apunta a una noche de celebración cultural, música en vivo y encuentro para toda la región.

    Gastronomía y artesanos en el Festival de Peyrano vuelve a cantar

    Los tradicionales costillares a la estaca, las empanadas del festival, el locro, así como también choripanes, hamburguesas y una gran Mesa Dulce formarán parte del Patio de Comidas, y como todos los años, la vigésimo sexta Muestra de Artesanos y Manualistas, con destacados puestos provenientes de toda la región serán un atractivo espectacular para coronar la noche.

    Además, las puertas del Museo Comunal 30 de Julio se encontrarán abiertas al público, en esta ocasión, para presentar una nueva muestra de exposición que busca contar la historia de la partera del pueblo que ejerciera su profesión desde fines de los años treinta.

    Cabe destacar que, como cada año, la Asociación Civil Pago de los Arroyos colabora y trabaja en conjunto con diversas instituciones locales tales como el Centro Tradicionalista “La Posta”, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Peyrano, el Hogar de Ancianos y el Centro de jubilados.

