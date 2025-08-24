domingo 24 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Entre el amor y la responsabilidad en Pergamino: cuidar sin fomentar la agresividad

    Las acciones bienintencionadas, como dejar comida o instalar una cucha, pueden cambiar el comportamiento del animal.

    24 de agosto de 2025 - 07:07
    Las acciones bienintencionadas, como dejar alimento en la vía pública, pueden cambiar el comportamiento de los perros.

    Las acciones bienintencionadas, como dejar alimento en la vía pública, pueden cambiar el comportamiento de los perros.

    TODO JUJUY

    Los potes con agua y comida, o las cajitas que funcionan como cuchas para perros callejeros son una imagen habitual en el centro de Pergamino. Sin embargo, desde la Dirección de Veterinaria advierten que esta forma de ayuda, aunque noble, contradice el mensaje de tenencia responsable y puede generar problemas de convivencia.

    Lee además
    union en clave urbana: la gran obra que transformara las plazas davila y 9 de julio

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio
    José Héctor Conti, testimonio de la vigencia de los viejos oficios.

    José Héctor Conti: la pasión por la electrónica transformada en oficio

    En las veredas del centro, plazas o parques de Pergamino, es común ver platos con agua, comida e incluso cajas a modo de refugio para perros sin hogar. Pero lo que a simple vista puede parecer una muestra de empatía, también puede derivar en situaciones no deseadas.

    Desde la Dirección de Veterinaria, Fernanda Lauzzo fue clara al respecto: “Nosotros intentamos que no haya más animales en la calle. Aunque también somos conscientes de que es muy difícil conseguir tránsito o adopción para todos los que hay. Mientras siga habiendo abandono, van a seguir viéndose animales en la calle”, señaló.

    Lauzzo remarcó que el problema tiene una raíz clara: “El animal no nace en la calle. Para que un animal nazca o viva en la calle, alguien tuvo que abandonarlo o no castrarlo a tiempo. Entonces no deja de ser responsabilidad de todos”.

    Cuando la ayuda puede ser contraproducente

    Las acciones bienintencionadas, como dejar comida o instalar una cucha, pueden cambiar el comportamiento del animal. “Si ponemos una cucha o un plato de comida, estamos generando que ese animal tome territorialidad, que cambie su conducta y pueda ponerse agresivo con otros perros o con personas al intentar cuidar lo que considera suyo”, explicó Lauzzo.

    “Nos ha pasado con animales comunitarios, que uno los conoce, los ve con ponchitos o en las plazas, y de repente comienzan a mostrar conductas agresivas que antes no tenían”, agregó.

    Empatía, sí, pero con conciencia

    Lauzzo aclaró que, en situaciones puntuales como el verano, darles agua a los animales callejeros es comprensible y humanitario, pero insistió en que la verdadera solución está en otro lado: “El mensaje no puede ser solo ayudar al que ya está en la calle, sino evitar que haya más en esa situación. Y eso se logra con castración, identificación y tenencia responsable”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    José Héctor Conti: la pasión por la electrónica transformada en oficio

    Marcelo Magnasco, el esgrimista olímpico que sigue desafiando al tiempo desde Pergamino

    KIBÓ: un edificio que nació de un sueño y se hizo realidad en Pergamino

    El 7 de Septiembre, Pergamino votará en 55 escuelas y con 280 mesas habilitadas

    El desafío de decidir en Pergamino: quiénes son y qué prometen los candidatos a concejales

    Zoonosis Pergamino: castración, adopción y prevención para una ciudad más responsable

    China como oportunidad: una charla clave en Pergamino para emprendedores y Pymes

    Elecciones: despliegue logístico y simulacro electoral en 41 establecimientos del Partido

    El día que Patricio D'Ottavio venció al Canal de la Mancha: a 25 años de una gesta pergaminense

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los caniles municipales se ubican en un predio en la exQuinta Mastrángelo.

    Zoonosis Pergamino: castración, adopción y prevención para una ciudad más responsable

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Diego Spagnuolo, amigo de Karina y Javier Milei. La conexión con la corrupción de Karina Milei

    KarinaGate: Cuando la corrupción golpea la obsesión económica de Milei
    Verano 2026: las aguas cristalinas de Caribe siguen siendo un gran atractivo.

    Verano 2026: Caribe, Brasil y nuevas experiencias, de la mano de Cubata Viajes

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    José Héctor Conti, testimonio de la vigencia de los viejos oficios.

    José Héctor Conti: la pasión por la electrónica transformada en oficio

    Marcelo Magnasco se acaba de consagrar campeón panamericano en la categoría +60 en Lima.

    Marcelo Magnasco, el esgrimista olímpico que sigue desafiando al tiempo desde Pergamino