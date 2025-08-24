Entre el amor y la responsabilidad en Pergamino: cuidar sin fomentar la agresividad

Los potes con agua y comida, o las cajitas que funcionan como cuchas para perros callejeros son una imagen habitual en el centro de Pergamino . Sin embargo, desde la Dirección de Veterinaria advierten que esta forma de ayuda, aunque noble, contradice el mensaje de tenencia responsable y puede generar problemas de convivencia.

En las veredas del centro, plazas o parques de Pergamino, es común ver platos con agua, comida e incluso cajas a modo de refugio para perros sin hogar. Pero lo que a simple vista puede parecer una muestra de empatía , también puede derivar en situaciones no deseadas.

Desde la Dirección de Veterinaria, Fernanda Lauzzo fue clara al respecto: “Nosotros intentamos que no haya más animales en la calle. Aunque también somos conscientes de que es muy difícil conseguir tránsito o adopción para todos los que hay. Mientras siga habiendo abandono, van a seguir viéndose animales en la calle”, señaló.

Lauzzo remarcó que el problema tiene una raíz clara: “El animal no nace en la calle. Para que un animal nazca o viva en la calle, alguien tuvo que abandonarlo o no castrarlo a tiempo. Entonces no deja de ser responsabilidad de todos”.

Cuando la ayuda puede ser contraproducente

Las acciones bienintencionadas, como dejar comida o instalar una cucha, pueden cambiar el comportamiento del animal. “Si ponemos una cucha o un plato de comida, estamos generando que ese animal tome territorialidad, que cambie su conducta y pueda ponerse agresivo con otros perros o con personas al intentar cuidar lo que considera suyo”, explicó Lauzzo.

“Nos ha pasado con animales comunitarios, que uno los conoce, los ve con ponchitos o en las plazas, y de repente comienzan a mostrar conductas agresivas que antes no tenían”, agregó.

Empatía, sí, pero con conciencia

Lauzzo aclaró que, en situaciones puntuales como el verano, darles agua a los animales callejeros es comprensible y humanitario, pero insistió en que la verdadera solución está en otro lado: “El mensaje no puede ser solo ayudar al que ya está en la calle, sino evitar que haya más en esa situación. Y eso se logra con castración, identificación y tenencia responsable”.