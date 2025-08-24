domingo 24 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    Pergamino proyecta un plan de modernización con la unificación de las Plazas Dávila y 9 de Julio. Recupera el diseño original y crea un gran eje central

    24 de agosto de 2025 - 07:19
    18-1 Plazas
    18-2 Plazas
    18-3 Plazas

    Las plazas lúdicas cumplen un rol fundamental: promueven el desarrollo físico, social y emocional de los niños, fomentando el juego, la creatividad, la interacción y el movimiento en un ambiente seguro y estimulante. Pero además, fortalecen el tejido social de la comunidad al ser espacios de encuentro para familias y vecinos, mejorando el bienestar y la salud mental de las personas de todas las edades.

    Lee además
    Reflex House, una propuesta que fusiona arquitectura, creatividad, tecnología y nuevas formas de habitar.

    Arquitectura modular: presentan Reflex House, un hogar vidriado y sustentable
    Se trata de un viaje arquitectónico por la Provincia de Buenos Aires.

    La ruta de Salamone: un tour por su arquitectura monumental en Buenos Aires

    Con la idea de iniciar un plan integral de modernización y puesta en valor de la mayor plaza lúdica de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Urbano puso en marcha un ambicioso proyecto de unificación de las Plazas Dávila y 9 de Julio.

    El plan busca recuperar el diseño original, devolviendo protagonismo al eje central que atraviesa longitudinalmente ambos espacios y transformándolo en una gran plaza blanda que se extenderá desde calle Pueyrredón hasta Pinto.

    Además de esta plaza blanda de 100 metros de longitud, el proyecto contempla zonas de encuentro y descanso, la renovación del mobiliario urbano, la modernización de la iluminación y hasta un paseo gastronómico sobre la avenida Rocha, pensado como un atractivo adicional que invite a prolongar la permanencia de las familias.

    El objetivo no es solo proveer un espacio atractivo y seguro para el juego, sino también generar un entorno que permita a los más pequeños desarrollar habilidades fundamentales de manera natural y divertida. Uno de los principales beneficios será el fortalecimiento de las habilidades sociales, a través de la interacción espontánea con otros niños.

    En un mundo cada vez más digitalizado, el juego en la plaza adquiere una importancia renovada. A diferencia de las pantallas, que muchas veces limitan la creatividad y reducen la actividad física, correr, trepar, hamacarse o deslizarse en los juegos fomenta la exploración activa, la coordinación motora y la resolución de problemas, además de enseñar valores como el trabajo en equipo, la empatía y la convivencia. Las plazas son verdaderos microcosmos donde los niños aprenden a compartir reglas, esperar turnos y gestionar frustraciones: aprendizajes esenciales para la vida en comunidad.

    El vínculo entre ambas plazas se resolverá mediante un cruce a nivel, donde se priorizará al peatón. La propuesta se destaca por su simplicidad en el uso de materiales -hormigón coloreado y adoquines articulados- y por la incorporación de un eje central de superficie blanda de caucho volcado in situ, donde se instalarán los juegos para los más pequeños.

    Sobre la Plaza 9 de Julio, la gran atracción será una fuente de luz conformada por un juego lumínico con ambición de escultura. Se trata de una intervención artística que propone un auténtico debate entre lo concreto y lo abstracto, entre luz y materia, y que convertirá al espacio en un punto de referencia urbano.

    En definitiva, se trata de una apuesta ambiciosa que busca rescatar la esencia histórica de estas plazas, modernizar sus instalaciones y proyectarlas hacia el futuro. Una obra que no solo revitaliza un punto estratégico de la ciudad, sino que además reafirma a los espacios públicos como motores de integración, cultura y desarrollo para las próximas generaciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Arquitectura modular: presentan Reflex House, un hogar vidriado y sustentable

    La ruta de Salamone: un tour por su arquitectura monumental en Buenos Aires

    Llega MDA 2025, el evento para debatir sobre arquitectura y desarrollos inmobiliarios

    Por qué los ascensores tienen espejos: la explicación de una arquitecta

    Neuroarquitectura: cuando el espacio piensa con nosotros

    Tucumán fue distinguida como "Ciudad Art Nouveau 2025" por su patrimonio arquitectónico

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Diego Spagnuolo, amigo de Karina y Javier Milei. La conexión con la corrupción de Karina Milei

    KarinaGate: Cuando la corrupción golpea la obsesión económica de Milei
    Verano 2026: las aguas cristalinas de Caribe siguen siendo un gran atractivo.

    Verano 2026: Caribe, Brasil y nuevas experiencias, de la mano de Cubata Viajes

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    José Héctor Conti, testimonio de la vigencia de los viejos oficios.

    José Héctor Conti: la pasión por la electrónica transformada en oficio

    Marcelo Magnasco se acaba de consagrar campeón panamericano en la categoría +60 en Lima.

    Marcelo Magnasco, el esgrimista olímpico que sigue desafiando al tiempo desde Pergamino