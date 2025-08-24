Zoonosis Pergamino: castración, adopción y prevención para una ciudad más responsable

Los caniles municipales se ubican en un predio en la exQuinta Mastrángelo.

El Centro de Zoonosis —más conocido por muchos como la Dirección de Veterinaria— cumple un rol clave en la salud pública de Pergamino . Su función va mucho más allá de atender animales: el foco está puesto en la prevención, el seguimiento y el control de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse de animales a humanos.

“Desarrollamos una labor amplia, y sobre todo está fundamentada en eso: en estudiar, prevenir y hacer seguimiento de las zoonosis que puedan afectar a los ciudadanos del Partido de Pergamino”, explicó la directora Fernanda Lauzzo.

Entre las acciones más visibles que lleva adelante Zoonosis está el servicio de castración gratuita, tanto en su sede de Quinta Mastrángelo como a través del móvil veterinario que recorre los barrios y localidades del Partido.

“Tenemos el móvil recorriendo nuevamente los barrios de Pergamino, y terminamos la campaña en las delegaciones, que hacemos dos veces por año. Todo esto es gratuito, vamos a dejarlo bien en claro”, señaló Lauzzo. Además, se realiza vacunación antirrábica permanente, también sin costo.

Adopciones y tenencia responsable

En los caniles municipales, ubicados en el predio de Zoonosis, viven en promedio 70 perros que esperan ser adoptados. Muchos de ellos fueron rescatados por representar algún riesgo en la vía pública.

“Nosotros no somos un refugio. Los que ingresan a caniles, en general, son los que pueden representar un riesgo para la población en la calle”, detalló Lauzzo. Aún así, el trabajo por el bienestar animal es constante: los perros están bien alimentados, cuidados, y el espacio ha mejorado notablemente con la construcción de nuevos caniles más amplios.

Las adopciones se promueven todos los meses, principalmente en los eventos que se realizan el primer viernes de cada mes en el Parque España, llamado “Mi primera cucha”. En 2024 se dieron en adopción 70 animales, lo cual permitió renovar por completo la población de los caniles, aunque la cantidad total no se logró reducir, ya que por cada adopción, otro animal ingresa.

“Hay una entrada y salida permanente. Los que tenemos están bien, están en buen estado, algunos hasta casi obesos”, dijo entre risas Lauzzo.

Trabajo en red: proteccionistas y voluntarios

Una de las claves del funcionamiento del área ha sido la articulación con proteccionistas independientes y organizaciones locales, como Rincón Animal y referentes como Liliana Demilta, figura destacada en la defensa de los derechos animales en Pergamino.

“Siempre destaco el trabajo en equipo que hacemos con los proteccionistas. Nos han ayudado a alimentar a los animales, a hacer seguimientos y dar en adopción. Hoy tenemos personal las 24 horas, de lunes a lunes, pero seguimos con las puertas abiertas para quienes quieran ir a ayudar o sociabilizar con los perros”, señaló Lauzzo.

Sarna, una zoonosis poco conocida

La Dirección también trabaja activamente en la detección y tratamiento gratuito de sarna, una enfermedad zoonótica que puede afectar a personas. Cuando se detecta un caso en un animal callejero o domiciliario, el equipo de Zoonosis acude incluso al domicilio para aplicar el tratamiento.

“Esto es algo que por ahí no se sabe mucho, pero la sarna es una zoonosis. Nosotros hacemos el tratamiento gratuito, y los proteccionistas nos ayudan mucho con eso, haciendo de puente para detectar los casos”, explicó.

Castrar es cuidar

Aunque la demanda de castraciones ha aumentado —especialmente en delegaciones—, aún hay muchas mascotas sin esterilizar y mucho abandono.

“En Pergamino antes teníamos días con 2 o 3 animales para castrar. Hoy no bajamos de 16 a 20 diarios, y en todos los barrios. Hay un cambio, pero falta”, indicó Lauzzo.

La médica también insistió en la importancia de mantener a las mascotas dentro del domicilio y tenerlas identificadas. “Una perra en celo en la calle puede tener entre 5 y 9 crías. Si nadie las controla, ahí empieza la superpoblación”.

Una mesa de trabajo amplia

Para la segunda mitad del año, desde Zoonosis planean armar una mesa de trabajo abierta, en la que se invitará a proteccionistas, rescatistas y veterinarios privados a sumarse con ideas y propuestas para seguir fortaleciendo la tenencia responsable y la adopción.

“Queremos construir más espacios de encuentro, porque la solución a la problemática animal es colectiva”, cerró Lauzzo.