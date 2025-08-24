domingo 24 de agosto de 2025
    • Violento choque de un utilitario contra una columna de alumbrado en la zona oeste de Pergamino

    El choque ocurrió en la mañana de este domingo en Florencio Sánchez y Bombero Esquivel. Hubo un importante despliegue de emergencias.

    24 de agosto de 2025 - 10:52
    El choque del vehículo utilitario se dio al salir despistado fuera de control hacia la vereda.

    El choque del vehículo utilitario se dio al salir despistado fuera de control hacia la vereda.

    LA OPINION
    El choque del vehículo utilitario se dio al salir despistado fuera de control hacia la vereda.

    El choque del vehículo utilitario se dio al salir despistado fuera de control hacia la vereda.

    LA OPINION

    Un fuerte incidente vial alteró la tranquilidad de la mañana de este domingo en la zona oeste de la ciudad, cuando el conductor de un vehículo utilitario Renault Kangoo perdió el control, se despistó y terminó impactando violentamente contra una columna de alumbrado público.

    El siniestro se registró pocos minutos después de las 9:00 en inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel, generando una rápida movilización de los equipos de emergencia.

    Actuaciones del Comando de Patrulla

    Al lugar concurrieron una ambulancia del Same, móviles policiales del Comando de Patrulla, unidades de las patrullas urbanas municipales, cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica y rescatistas que trabajaron de manera coordinada. A la primera asistencia se sumaron automovilistas y transeúntes que se encontraban en la zona, quienes prestaron ayuda a las personas que viajaban en el habitáculo del furgón hasta la llegada de los profesionales.

    Los brigadistas intervinieron de inmediato para reducir riesgos, ya que el fuerte impacto contra la columna metálica dejó expuestos cables y partes eléctricas que podían derivar en un principio de incendio. Como medida preventiva, desconectaron los bornes de la batería del vehículo y aseguraron el sector.

    Choque con un violento impacto

    el conductor de una renault kangoo perdió el control despistó y chocó contra una columna de alumbrado en avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel en la mañana de este domingo-003
    El choque del veh&iacute;culo utilitario se dio al salir despistado fuera de control hacia la vereda.

    El choque del vehículo utilitario se dio al salir despistado fuera de control hacia la vereda.

    Las imágenes captadas tras el choque dieron cuenta de la violencia del impacto: el utilitario quedó con todo su frente destruido y la columna de hierro del alumbrado terminó inclinada, mostrando la magnitud del golpe.

    Según se informó, las personas que se desplazaban en el vehículo fueron asistidas en el lugar y evaluadas por el personal médico, en tanto que la Policía inició actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía N° 6, a cargo del fiscal subrogante Daniel Aguilar, bajo la calificación legal de “lesiones culposas”.

    El episodio motivó la interrupción parcial del tránsito en la zona mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, seguridad y control, lo que generó demoras circunstanciales en la circulación vehicular de una de las arterias de acceso y egreso más transitadas de ese sector de la ciudad.

