Cine italiano en pantalla grande en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: cinco ciudades, cinco historias

Este viernes a las 18:00, en el Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez (avenida Colón 635), continúa el ciclo con la proyección de Manuale d’amore 3 (Las edades del amor, 2011), dirigida por Giovanni Veronesi.

Durante todos los viernes de octubre, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de películas que retratan distintas regiones de Italia, mostrando sus paisajes, culturas y estilos de vida mediante relatos memorables del séptimo arte.

Las funciones se realizan en idioma original con subtítulos en español, acercando a los espectadores a la riqueza del cine italiano tanto contemporáneo como clásico.

Con esta propuesta, la Asociación Dante Alighieri busca fortalecer el vínculo con la lengua y la cultura italiana, consolidando su rol como referente cultural en Pergamino y ofreciendo un espacio gratuito para disfrutar del mejor cine europeo.

Manuale d’amore, este viernes en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

Se trata de una comedia romántica compuesta por tres episodios conectados por un joven taxista que representa a Cupido. Los episodios refieren a la juventud, la madurez y la tercera edad interpretados por grandes actores del cine.

Los tres episodios sobre las distintas fases del amor son: "Juventud": Roberto (Riccardo Scamarcio), un joven y ambicioso abogado que está a punto de casarse, conoce a Micol (Laura Chiatti), una mujer guapísima, provocativa y misteriosa. "Madurez": Fabio (Carlo Verdone), un famoso presentador de TV, fiel a su esposa desde hace 25 años, conoce a la intrigante Eliana (Donatella Finocchiaro). "Adelante": Adrian (Robert De Niro), un profesor americano de historia del arte, se ha establecido en Roma tras su divorcio; es un hombre reservado y solitario que sólo habla con el portero de su edificio (Michele Placido) y puede que le haya revelado que hace siete años se sometió a un delicado trasplante de corazón. El encuentro con Viola (Monica Bellucci), la fascinante hija del portero, perturba su tranquila existencia y le hace sentir nuevas emociones.

La dirección es de Giovanni Veronesi. Esta comedia italiana tiene una duración de 125 minutos.