El camino de los campeones del mundo con Argentina a tres años de la estrella en Qatar

Se cumplen tres años del título que consiguió la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 con aquel triunfo en Lusail ante Francia en los penales. Muchos de los campeones volverán a estar presentes en la Copa del Mundo 2026 bajo la conducción de Lionel Scaloni , quien irá en busca de su segunda estrella y de otorgarle a la Albiceleste su cuarta en la historia. En este nuevo aniversario, repasamos cuál fue el camino que siguieron los integrantes del plantel luego de la conquista en tierras árabes.

El MVP del Mundial y máxima figura de Argentina, Lionel Messi, jugaba en 2022 en el París Saint-Germain (PSG). En el club francés, al que había llegado en agosto de 2021 tras quedar libre del Barcelona, el rosarino marcó 32 goles y dio 35 asistencias en 75 partidos, además de ganar tres títulos (2 Ligue 1 y una Supercopa de Francia). En 2023, Leo decidió marcharse al Inter Miami, seducido por el proyecto de David Beckham en el nuevo club de la Florida, y revolucionó la MLS. Al momento, el capitán, de 38 años, lleva 77 goles y 44 asistencias en 88 encuentros con Las Garzas. Además, suma tres trofeos: Leagues Cup, Supporters’ Shield y MLS Cup.

Otra de las figuras de la Scaloneta es Emiliano Martínez. Dibu no cambió de equipo y continúa atajando en el Aston Villa de la Premier League con contrato hasta el 30 de junio de 2029. Pese a tener varias ofertas para cambiar de rumbo, incluso de poderosos equipos de Inglaterra como el Manchester United, el marplatense se mantiene como la estrella del conjunto de Birmingham, donde jugó 227 partidos, con 75 vallas invictas a la fecha. En el medio, el arquero, de 33 años, ganó dos premios The Best y el trofeo Lev Yashin al mejor en su puesto en otras dos ocasiones.

Por su parte, Ángel Di María, otro de los héroes de aquel 18 de diciembre de 2022 con un gol en la final, fue uno de los que decidió dar un paso al costado en su etapa como internacional. El rosarino llegó al Mundial siendo futbolista de la Juventus, pero luego de Qatar firmó para Benfica, donde cumplió su segundo ciclo y, tras ganar la Supercopa de Portugal, selló su vuelta a Rosario Central para ser campeón de la Liga 2025. Otro de los futbolistas que renunció a la Selección fue Franco Armani, quien sigue desempeñándose en River Plate y se erige como una de las figuras con 364 partidos y 10 títulos.

argentina campeon del mundo messi di maria Messi y Di María eufóricos con la copa del mundo en sus manos. LA OPINION

Enzo Fernández, una de las revelaciones de aquella Copa del Mundo y reconocido como el mejor futbolista Sub 21 del certamen, dio un salto cualitativo en su carrera post Qatar pasando del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros (unos 142 millones de dólares), convirtiéndose en el pase más caro de un futbolista argentino. El ex jugador de River lleva disputados 137 partidos, con 21 goles y 25 asistencias en los Blues. Además, fue campeón del Mundial de Clubes y la Conference League. En tanto que Rodrigo De Paul, uno de sus laderos en el mediocampo, también atravesó cambios en su carrera. Dejó el Atlético de Madrid de Diego Simeone tras 187 encuentros (14 tantos y 26 asistencias) y cruzó el océano para ser compañero de Messi en el Inter Miami, donde se desempeña actualmente.

Por su parte, Alexis Mac Allister, otro de los motores en la mitad de la cancha, dio un vuelco en su camino luego del Mundial 2022 y dejó el Brighton & Hove, donde era figura, para pasar al Liverpool de Jürgen Klopp. Allí, el pampeano se consolidó con 117 presencias (15 goles e igual cantidad de asistencias) y además ganó la Premier League en 2025. Leandro Paredes, en tanto, llegó a la Copa del Mundo como flamante jugador de la Juventus, a préstamo del PSG, y recaló en la Roma para cumplir su tercera etapa. Compartió equipo con otro mundialista como Paulo Dybala y en julio de 2025 confirmó su regreso a Boca Juniors, con el que logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los casos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez también fueron de puro crecimiento y consolidación tras la esta en tierras árabes. La Araña estaba haciendo su debut en el Viejo Continente con el Manchester City, que le compró el pase a River. El nacido en Calchín consiguió seis títulos con Pep Guardiola, marcó 36 goles en 103 partidos, pero fue perdiendo terreno frente a Haaland y fue vendido en 2024 al Atlético de Madrid en un cifra récord para el conjunto inglés. Del lado del Toro, su gran recorrido en el Inter de Milán lo dejó como uno de los cuatro máximos goleadores de la historia del club italiano, con 165 gritos en 416 partidos, además de siete títulos.

EL CAMINO DE LOS OTROS CAMPEONES DEL MUNDO:

- Cristian Cuti Romero: Llegó al Tottenham Hotspur en 2021 luego de un paso por la Serie A de Italia en Genoa y Atalanta y se consolidó como uno de los mejores marcadores centrales del mundo y la Premier League. Continúa en el conjunto inglés, en el que es indiscutido con 116 partidos y 7 goles.

- Nicolás Otamendi: El General, con 37 años, sigue siendo un pilar en la defensa del Benfica, club en el que juega desde 2021 y acumula 231 partidos, con 15 goles. Es considerado el referente del equipo que comanda José Mourinho.

- Lisandro Martínez: El Licha fue una de las revelaciones en Qatar. Con una gran temporada inicial en el Manchester United, que le compró el pase al Ajax, el defensor con pasado en Newell’s y Defensa y Justicia se consolidó y lleva 92 partidos con los Diablos Rojos, con un título. Una lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda en febrero de 2025 lo dejó afuera de las canchas durante ocho meses. Recientemente se produjo su regreso.

- Nahuel Molina: Otro de los defensores que sorprendió en el Mundial y que se encontraba jugando sus primeros partidos en el Atlético de Madrid tras su paso por Udinese. El lateral nacido en Embalse tuvo un pico de rendimiento hasta el 2025, cuando fue perdiendo lugar en el equipo del Cholo Simeone. Acumula 150 presencias (7 goles) en el Colchonero.

- Nicolás Tagliafico: En el año de Qatar 2022, el marcador de punta había dejado atrás cinco temporadas con Ajax para firmar con Olympique Lyon. El surgido de Banfield continúa en la Ligue 1 con protagonismo y más de 100 partidos en su club.

- Marcos Acuña: El Huevo tuvo un gran rendimiento en Sevilla durante la temporada 2022/23 y culminó su ciclo de 149 encuentros (6 goles y 17 asistencias) en España para retornar a la Argentina y ponerse la camiseta de River Plate, donde lleva 55 encuentros bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo.

- Gonzalo Montiel: Cachete, autor del gol del título con su penal ante Francia, transitaba el mismo camino que Acuña en el Sevilla y llevó a Scaloni a convocarlo. Sin embargo, su nivel decayó, fue traspasado al Nottingham Forest y finalmente regresó a River para cumplir su segunda etapa en el club de Núñez.

- Germán Pezzella: Llegó a la Copa del Mundo de Qatar con una buena temporada en el Betis, en el que acumuló 40 partidos. Cerró su ciclo en Europa en 2024 y se convirtió en uno de los refuerzos top de River. Una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda lo mantiene sin competencia.

- Juan Foyth: El platense tuvo escasa participación en el Mundial de Qatar (cinco minutos en la semifinal ante Croacia) y continúa en el Villarreal de España, donde se desempeña desde 2021. En el Submarino Amarillo lleva 133 partidos en su quinta temporada, pero ha decaído su cantidad de minutos.

- Guido Rodríguez: Con dos partidos jugados en Qatar y una temporada con protagonismo en el Betis de España, el mediocampista central se encuentra en el West Ham de la Premier League y lleva 25 partidos jugados.

- Alejandro Papu Gómez: Pese a una temporada previa a Qatar con altibajos en Sevilla, el nacido en Sarandí tuvo su oportunidad de jugar el Mundial y ser campeón. Una sanción de dos años por doping en 2023 lo marginó de las canchas, pero pudo regresar a la actividad este año con el Padova de la Serie B de Italia.

- Exequiel Palacios: El tucumano estuvo presenten en todos los títulos de la Scaloneta. Desde 2020 se encuentra en el Bayer Leverkusen, donde su rendimiento ha ido de menor a mayor hasta completar los 160 partidos en el conjunto de la Bundesliga. Sin embargo, una lesión muscular y tendinosa en la zona del aductor derecho lo mantendrá alejado de las canchas hasta principios de 2026.

- Thiago Almada: El oriundo de Fuerte Apache fue uno de los llamados de último momento a la Selección tras la baja de Joaquín Correa por lesión. El Guayo se encontraba en Atlanta United de la MLS, iniciando su carrera en el exterior, y su paso por la Albiceleste lo potenció a punto tal que emigró al Botafogo (fue campeón de la Copa Libertadores), luego al Lyon y finalmente al Atlético de Madrid, donde busca ganarse la titularidad.

- Paulo Dybala: La Joya fue clave en la definición por penales ante Francia al convertir el segundo tanto de la Argentina. Tras el Mundial, con lesiones recurrentes, fue perdiendo terreno en la consideración de Scaloni. Sin embargo, el cordobés continúa en la Roma, donde atraviesa su cuarta temporada, aunque con menos protagonismo. Su nombre aparece en el radar de Boca.

- Ángel Correa: El rosarino fue otro de los que llegó a integrar el plantel a última hora en reemplazo de Nicolás González. Luego de 10 temporadas en el Atlético de Madrid (469 partidos, 88 goles y 64 asistencias), pasó al Tigres de México, donde sigue demostrando su talento.

- Gerónimo Rulli: El tercer arquero del plantel venía de atajar 14 partidos en la temporada con el Villarreal. Su camino siguió con una transferencia al Ajax y este año juega en Olympique de Marsella.