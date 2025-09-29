San Pedro: el Concejo Deliberante aprobó su presupuesto 2026 por más de $1.000 millones

San Pedro: el HCD aprobó su anteproyecto de presupuesto 2026 por más de $1.000 millones

El Concejo Deliberante de San Pedro aprobó su anteproyecto de presupuesto 2026, que asciende a más de $1.012 millones. El plan de gastos fue impulsado por el presidente del cuerpo, Pablo Vlaeminck, y será incorporado al Presupuesto General de la Comuna. La mayor parte del monto estará destinada a gastos en personal.

20º San Pedro Country Music Festival: cierre con Mack Stevens, Yulie Ruth y más de 30 escuelas de line dance

San Pedro vibró con la edición 20 del Country Music Festival: miles en un cierre histórico

Del total de $1.012.370.600,74 aprobados por el HCD , el 93,6% será destinado a gastos en personal , lo que representa $948.410.977,03 . El resto del presupuesto se divide en partidas menores, pero clave para el funcionamiento del cuerpo legislativo local:

Bienes de uso : $10.000.000, para la adquisición de maquinaria y equipos necesarios para la actividad del Concejo.

El Formulario I de Política Presupuestaria presentado junto al anteproyecto reafirma que las acciones del Concejo estarán centradas en su función legislativa , pero con un enfoque cada vez más abierto a la comunidad.

En este marco, se mantendrán los programas de participación ciudadana como la Banca Abierta y el Concejo Deliberante Escolar, que permiten a los vecinos y estudiantes vincularse directamente con la labor legislativa.

Trabajo institucional y comunitario

Además, se destacó el trabajo conjunto con Clara Romero, cacique y presidenta honoraria de la Mesa Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas para Derechos Humanos, en iniciativas vinculadas a los pueblos originarios.

El anteproyecto, aprobado en tiempo y forma conforme a la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidadde la Provincia de Buenos Aires, fue girado al Ejecutivo municipal para su integración al Presupuesto General de la Municipalidad de San Pedro 2026.