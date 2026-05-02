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    • Educación y Justicia en Pergamino: abordaron los protocolos ante amenazas y violencia en escuelas

    Educación y Justicia analizaron en Pergamino protocolos ante amenazas y violencia escolar, con participación de Fiscalía y DGCyE.

    2 de mayo de 2026 - 09:14
    Autoridades de Educación y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas.

    Autoridades de Educación y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas.

    LA OPINION
    Autoridades de Educación y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas.

    Autoridades de Educación y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas.

    LA OPINION

    Autoridades del sistema educativo y judicial de Pergamino participaron de un encuentro intersectorial para abordar los protocolos de actuación ante amenazas y hechos de violencia en escuelas, con el objetivo de fortalecer la articulación entre Educación y Justicia y garantizar respuestas rápidas y coordinadas en situaciones de riesgo.

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    Educación y Justicia articulan protocolos ante violencia escolar

    La jornada se desarrolló el jueves 30 de abril por la tarde en la Biblioteca Menéndez, ubicada en bulevar Colón 635, y contó con la participación de magistrados y funcionarios judiciales, inspectores educativos y equipos técnicos de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

    Difusión de los procedimientos vigentes

    Bajo el eje “Educación y Justicia”, el encuentro tuvo como propósito difundir y analizar los procedimientos vigentes para intervenir ante situaciones críticas dentro de las instituciones escolares, especialmente aquellas vinculadas a amenazas, conflictos violentos o hechos que pongan en riesgo a la comunidad educativa.

    Entre los disertantes estuvieron la inspectora de Educación Secundaria Sonia Estoup; la orientadora educacional y psicopedagoga Luciana Panzeri; y el agente fiscal Francisco Furnari, quienes brindaron herramientas conceptuales y operativas para la correcta aplicación de los protocolos.

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    Autoridades de Educaci&oacute;n y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas.

    Autoridades de Educación y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas.

    Durante la actividad se detallaron las acciones previstas en cada caso, destacando la importancia de actuar conforme a la normativa vigente y de manera articulada entre los distintos organismos. En ese sentido, se remarcó la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre escuelas, equipos de orientación, autoridades educativas y la Justicia.

    Además, se abordaron los dispositivos específicos que se encuentran planificados para el distrito de Pergamino, con el objetivo de optimizar la prevención, la intervención temprana y el seguimiento de situaciones complejas que puedan surgir en el ámbito escolar.

    Desde la organización, señalaron que este tipo de encuentros permite unificar criterios de actuación y brindar mayor seguridad tanto a estudiantes como a docentes, en un contexto donde las amenazas y los episodios de violencia requieren respuestas institucionales claras y coordinadas.

    La actividad fue organizada de manera conjunta por la Fundación CRUP, la Justicia, la Dirección General de Cultura y Educación y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la educación pública.

    A través de sus redes sociales, autoridades educativas locales destacaron la importancia del encuentro y subrayaron que se continuará trabajando en la consolidación de estrategias intersectoriales que garanticen entornos escolares seguros.

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    Autoridades de Educaci&oacute;n y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas.

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