Educación y Justicia en Pergamino: abordaron los protocolos ante amenazas y violencia en escuelas

Autoridades de Educación y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas.

Autoridades de Educación y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas.

Autoridades del sistema educativo y judicial de Pergamino participaron de un encuentro intersectorial para abordar los protocolos de actuación ante amenazas y hechos de violencia en escuelas, con el objetivo de fortalecer la articulación entre Educación y Justicia y garantizar respuestas rápidas y coordinadas en situaciones de riesgo.

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La jornada se desarrolló el jueves 30 de abril por la tarde en la Biblioteca Menéndez, ubicada en bulevar Colón 635, y contó con la participación de magistrados y funcionarios judiciales, inspectores educativos y equipos técnicos de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Bajo el eje “Educación y Justicia”, el encuentro tuvo como propósito difundir y analizar los procedimientos vigentes para intervenir ante situaciones críticas dentro de las instituciones escolares, especialmente aquellas vinculadas a amenazas, conflictos violentos o hechos que pongan en riesgo a la comunidad educativa.

Entre los disertantes estuvieron la inspectora de Educación Secundaria Sonia Estoup; la orientadora educacional y psicopedagoga Luciana Panzeri; y el agente fiscal Francisco Furnari, quienes brindaron herramientas conceptuales y operativas para la correcta aplicación de los protocolos.

protocolo-amenaza-escuela Autoridades de Educación y Justicia en Pergamino durante la jornada sobre protocolos ante amenazas y violencia en escuelas. LA OPINION

Durante la actividad se detallaron las acciones previstas en cada caso, destacando la importancia de actuar conforme a la normativa vigente y de manera articulada entre los distintos organismos. En ese sentido, se remarcó la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre escuelas, equipos de orientación, autoridades educativas y la Justicia.

Además, se abordaron los dispositivos específicos que se encuentran planificados para el distrito de Pergamino, con el objetivo de optimizar la prevención, la intervención temprana y el seguimiento de situaciones complejas que puedan surgir en el ámbito escolar.

Desde la organización, señalaron que este tipo de encuentros permite unificar criterios de actuación y brindar mayor seguridad tanto a estudiantes como a docentes, en un contexto donde las amenazas y los episodios de violencia requieren respuestas institucionales claras y coordinadas.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Fundación CRUP, la Justicia, la Dirección General de Cultura y Educación y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la educación pública.

A través de sus redes sociales, autoridades educativas locales destacaron la importancia del encuentro y subrayaron que se continuará trabajando en la consolidación de estrategias intersectoriales que garanticen entornos escolares seguros.