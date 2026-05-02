Bouclé, pana y franela: los mejores textiles de otoño para el dormitorio

Bouclé, pana y franela: los textiles virales que elevan la decoración del dormitorio en esta temporada.

Con la llegada del frío, las texturas suaves y envolventes ganan protagonismo y empiezan a definir el estilo de la temporada. En ese contexto, el bouclé, la pana y la franela aparecen como los textiles más elegidos para sumar calidez, confort y una estética más acogedora sin grandes cambios en la decoración.

En el dormitorio, los cambios de estación se notan primero en las texturas, que empiezan a darle otra presencia al espacio cuando bajan las temperaturas. En ese contexto, el bouclé, la pana y la franela ganan lugar porque aportan distintas formas de calidez y hacen que el ambiente se sienta más acogedor de manera inmediata.

El bouclé suma volumen y una superficie irregular que genera una estética más envolvente. La pana, con su relieve característico, aporta estructura y un aire más decorativo que viene fuerte en las tendencias actuales. La franela, en cambio, se destaca por su suavidad y su uso extendido en ropa de cama de otoño e invierno, sobre todo en piezas que buscan sumar confort cotidiano.

En la práctica, estos textiles empiezan a combinarse entre sí dentro del dormitorio para construir una sensación de capas. Almohadones, mantas y fundas se integran en una misma paleta de materiales que va sumando profundidad visual y una atmósfera más cálida sin necesidad de grandes cambios en la decoración.

Bouclé, pana y franela: cómo combinarlos en el dormitorio

1. Empezá por una base neutra

Una buena forma de integrar bouclé, pana y franela es partir de una paleta neutra en la ropa de cama o el mobiliario. Tonos como beige, gris suave o blanco roto permiten que las texturas se destaquen sin generar ruido visual y hacen que el conjunto se sienta más equilibrado.

2. Sumá una textura protagonista y el resto como complemento

En lugar de usar los tres textiles con la misma intensidad, conviene elegir uno como foco principal, por ejemplo un pie de cama en bouclé, y acompañarlo con detalles en pana o franela en almohadones o mantas más pequeñas.

3. Jugá con capas en la cama

La combinación funciona mejor cuando se piensa en capas: sábanas, manta liviana y un textil más pesado encima. La mezcla entre franela y bouclé, por ejemplo, ayuda a construir esa sensación de abrigo sin sobrecargar.

4. Variá los volúmenes para dar profundidad

El efecto visual se logra combinando texturas lisas con otras más marcadas. La pana aporta líneas definidas, el bouclé volumen y la franela suavidad, lo que genera un contraste que hace que el dormitorio se vea más dinámico.

5. Mantené una paleta acotada

Para que el conjunto se vea actual, conviene no mezclar demasiados colores. Repetir tonos dentro de la misma gama ayuda a que las texturas sean las protagonistas y el espacio se perciba más ordenado y armonioso.

Fuente: Oh La Lá.