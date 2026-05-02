La producción de seguros creció 4,5% interanual: quiénes son los ganadores y perdedores del sector

El mercado asegurador mostró en marzo señales de crecimiento moderado en un contexto aún desafiante para la actividad. De acuerdo con datos recientes de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) , la producción total alcanzó los $2,1 billones , lo que implicó un aumento del 38,6% interanual a valores corrientes.

Sin embargo, al ajustar por inflación, el avance real fue más acotado: 4,5% respecto de marzo de 2025 y con una leve contracción del 1,1% frente a febrero, reflejando cierta pérdida de dinamismo.

El análisis por segmento permite identificar con mayor claridad cuáles son los motores del crecimiento y qué áreas continúan rezagadas. En primer lugar, los seguros patrimoniales siguen concentrando la mayor parte del negocio, con el 85,4% de la producción total. Dentro de este segmento, el crecimiento interanual real fue del 4,1%, levemente por debajo del promedio del mercado, lo que sugiere una expansión más heterogénea.

Entre los ramos patrimoniales, se destacan aquellos vinculados a la actividad económica y al mundo laboral. Los seguros de responsabilidad civil lideraron la expansión con un alza del 10,7%. En la misma línea, riesgos del trabajo creció 7,3%.

En contraste, el ramo automotor, históricamente uno de los pilares del sector, exhibió un crecimiento mucho más moderado, de apenas 1% en términos reales. A su vez, el segmento de transporte público de pasajeros continúa en terreno negativo, con una caída del 3,7%, consolidándose como uno de los sectores más rezagados en el actual contexto.

Ganan terreno los seguros de personas

Por su parte, los seguros de personas, que representan el 13,3% del total, mostraron un desempeño más dinámico, con un crecimiento interanual real del 7,1%. Este segmento aparece como uno de los principales impulsores del mercado en términos relativos, apalancado por una mayor conciencia sobre la protección personal y la planificación financiera. Los seguros de retiro, crecieron 9,5%, lo que muestra un renovado interés por instrumentos de ahorro de largo plazo, pese a la volatilidad macroeconómica. Aunque todavía representan una porción marginal del negocio, el sector coincide en que existe una oportunidad significativa de crecimiento impulsada por cambios demográficos, culturales y financieros. Según datos del sector, existen más de 1,5 millones de asegurados en este tipo de coberturas, aunque la gran mayoría corresponde a pólizas corporativas y solo una fracción menor, poco más de 80.000 personas, accede a seguros individuales.

En tanto, vida colectivo avanzó 5,7%, en línea con la evolución del empleo formal, mientras que vida individual mostró un crecimiento más moderado, de 2,6%.

El mapa de la producción de seguros muestra un mercado asegurador que transita una etapa de crecimiento real acotado, con señales mixtas entre segmentos. Mientras los seguros vinculados a la actividad económica y los de personas traccionan la expansión, otros ramos tradicionales como automotores o transporte público muestran signos de estancamiento o retroceso.

Fuente: Ámbito.