lunes 19 de enero de 2026
    • Douglas sumó a Martín Caballo para el próximo Torneo Federal A

    El mediocampista que se sumó a Douglas es nacido en Esperanza y proviene de Defensores Unidos de Zárate.

    19 de enero de 2026 - 09:35
    Matías Caballo se transformó en el quinto refuerzo de Douglas pensando en el próximo Torneo Federal A

    Matías Caballo se transformó en el quinto refuerzo de Douglas pensando en el próximo Torneo Federal A

    PRENSA DOUGLAS HAIG

    El fin de semana Douglas Haig incorporó al jugador que firmó con la institución y es la cuarta incorporación de cara al próximo Federal A 2026. El mediocampista llega proveniente de Defensores Unidos de Zárate, donde jugó la última Primera Nacional. Antes pasó por Sportivo Las Parejas, Unión de Sunchales, Sarmiento de Leones y San Lorenzo de su ciudad.

    El jugador de 26 años nacido en Esperanza, Santa Fe, ya estampó su firma y el venidero 26 de enero comenzará la pretemporada junto al resto del plantel.

    Los otros refuerzos de Douglas

    La primera cara nueva en sumarse oficialmente a Douglas Haig pensando en el próximo Torneo Federal A fue la del arquero Facundo Perrone, quien llega procedente de Juventud Antoniana de Salta. Su arribo apunta a reforzar un puesto fundamental -tras la salida de Ezequiel Bacher- en una categoría donde el oficio y la regularidad suelen ser determinantes. Perrone se perfila para ser titular en el Douglas 2026.

    Luego se confirmó la incorporación de Marcos Giménez, volante derecho que en la última temporada defendió la camiseta de Guillermo Brown de Puerto Madryn. El tercer refuerzo oficializado fue el regreso de Guillermo Pereira, mediocampista pergaminense de 32 años, cuyo retorno despertó expectativa e ilusión entre los hinchas. Surgido de las divisiones inferiores del club, Pereira iniciará su tercer ciclo en Douglas Haig tras una extensa trayectoria que incluyó pasos por Independiente de Avellaneda, Godoy Cruz, Belgrano de Córdoba, Deportivo Riestra y Los Andes, su último club en la Primera Nacional. Su llegada no solo implica la vuelta de un jugador identificado con la institución, sino también la incorporación de un futbolista con pasado en Primera División.

    Temas
