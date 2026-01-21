miércoles 21 de enero de 2026
    • Douglas sumó a Jonatan Palacio y renovó Agustín Pezzi

    El centrodelantero se convirtió en la quinta cara nueva de Douglas pensando en el próximo Torneo Federal A. Agustín Pezzi renovó contrato con la institución.

    21 de enero de 2026 - 16:45
    Jonatan Palacio, centrodelantero de 25 años que tuvo un último paso por Flandria, firmó su contrato con Douglas Haig.&nbsp;

    Jonatan Palacio, centrodelantero de 25 años que tuvo un último paso por Flandria, firmó su contrato con Douglas Haig. 

    PRENSA DOUGLAS HAIG

    El pergaminense Jonatan Palacio, de 25 años, estampó su firma y se transformó en el quinto refuerzo de Douglas Haig de cara al próximo Torneo Federal A . Nació futbolísticamente en el club, luego marchó a las inferiores de Newell´s Old Boys de Rosario y posteriormente tuvo pasos por Deportivo Madryn, Cipolletti de Río Negro y Flandria, de donde proviene.

    Martín Caballo se transformó en el quinto refuerzo de Douglas pensando en el próximo Torneo Federal A

    Douglas sumó a Martín Caballo para el próximo Torneo Federal A
    Facundo Perrone, Marcos Giménez y Guillermo Pereira, tres de los cuatro refuerzos confirmados.

    Douglas acelera en el mercado y perfila el plantel para el Federal A

    El atacante estampó su firma con la institución y el lunes venidero arrancará los trabajos junto al plantel de Sebastián Cejas.

    Por su parte Agustín “Guti” Pezzi, referente indiscutido surgido de la cantera del club, llegó a un acuerdo y renovó su vínculo por una temporada más. Recordemos que tuvo también pasos por Güemes de Santiago del Estero, Villa Mitre de Bahía Blanca y Patriotas de Colombia, y comenzará así un nuevo ciclo en el rojinegro.

    De esta manera, el marcador central estará a disposición del cuerpo técnico a partir del próximo lunes, cuando arrancará la pretemporada.

    Los refuerzos de Douglas

    La primera cara nueva en sumarse oficialmente fue la del arquero Facundo Perrone, quien llega procedente de Juventud Antoniana de Salta. Su arribo apunta a reforzar un puesto fundamental -tras la salida de Ezequiel Bacher- en una categoría donde el oficio y la regularidad suelen ser determinantes. Perrone se perfila para ser titular en el Douglas 2026.

    Luego se confirmó la incorporación de Marcos Giménez, volante derecho que en la última temporada defendió la camiseta de Guillermo Brown de Puerto Madryn. El tercer refuerzo oficializado fue el regreso de Guillermo Pereira, mediocampista pergaminense de 32 años, cuyo retorno despertó expectativa e ilusión entre los hinchas. Surgido de las divisiones inferiores del club, Pereira iniciará su tercer ciclo en Douglas Haig tras una extensa trayectoria que incluyó pasos por Independiente de Avellaneda, Godoy Cruz, Belgrano de Córdoba, Deportivo Riestra y Los Andes, su último club en la Primera Nacional. Su llegada no solo implica la vuelta de un jugador identificado con la institución, sino también la incorporación de un futbolista con pasado en Primera División.

    A estas incorporaciones se suma el mediocampista santafesino Martín Caballo, de 26 años, proveniente de Defensores Unidos de Zárate, quien fue anunciado este sábado por la tarde. Antes pasó por Sportivo Las Parejas, Unión de Sunchales, Sarmiento de Leones y San Lorenzo de Esperanza. Será una pieza más para reforzar la zona media, aportando marca y presencia física, en un sector clave para el funcionamiento del equipo.

    Por último llegó Jonatan Palacio, centrodelantero de 25 años que tuvo un último paso por Flandria y ya está disponible para comenzar la pretemporada el venidero lunes.

