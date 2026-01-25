Domingo clave para los equipos de San Nicolás en la Copa Federación

Esta tarde, tres de los cuatro representantes de la Liga Nicoleña se presentarán en la segunda fecha del torneo de la Federación Norte de Fútbol.

La Copa Federación Norte de Fútbol tendrá este domingo una jornada intensa para los representantes de la Liga Nicoleña , que afrontarán compromisos decisivos en la segunda fecha del certamen. Club Social de Ramallo y Club Belgrano de San Nicolás harán su debut absoluto, mientras que 12 de Octubre buscará recuperarse tras un inicio adverso.

El Celeste de Ramallo tendrá finalmente su estreno en la zona 4, luego de quedar libre en la primera jornada. En ese arranque, el clásico arrecifeño entre la Peña de Boca y Palermo finalizó igualado sin goles, por lo que el duelo de esta tarde cobra una relevancia especial en la lucha por los primeros puestos.

Desde las 18.00, Social será local en el Polideportivo “Simón Apiza” frente a la Peña de Boca, con el objetivo de sumar de a tres y posicionarse rápidamente en lo más alto de la tabla. El equipo dirigido por Sebastián Martínez mantuvo la base que fue protagonista en el Clausura y reforzó su plantel con incorporaciones como Fausto Amoedo, Franco Molina, Emir Gianelli Mena, Fabricio Perales, Matías Siciliano y Daniel Gutiérrez.

La continuidad de jugadores experimentados como Alejandro Monzón, Pittaluga, Roldán, Reynoso y Elías Martínez le da al Celeste una estructura sólida para afrontar un torneo que siempre exige regularidad y fortaleza como local.

También será jornada de estreno para Belgrano, que comenzará su participación con Emiliano Capella como nuevo director técnico tras la salida de Daniel Huber. El Rojo encara la Copa Federación como una oportunidad para darle rodaje a su plantel local y consolidar una idea de juego de cara a las competencias domésticas del año.

Luego de un 2025 complicado, en el que no logró clasificar a la Liguilla en ninguno de los dos torneos, Belgrano sufrió varias bajas importantes, entre ellas las de Martín Cena, Sebastián Gómez, Enzo Garayalde, Fabricio Perales y Joaquín Álvarez. Para reemplazarlos llegaron Rodrigo Cubino, Enzo Cáceres, Alex Belsún y Gerónimo García.

El debut será exigente: esta tarde, desde las 19.00, visitará a Defensores Unidos de San Pedro, equipo que en la primera fecha cayó 3 a 1 ante Agricultores de Gobernador Castro y buscará recuperarse ante su gente.

12 de Octubre va por la recuperación en San Pedro

Por la zona 1, 12 de Octubre afrontará su segundo compromiso en el certamen con la necesidad de sumar. El equipo nicoleño viene de caer por 3 a 0 frente a Somisa en Soler y América y sabe que un nuevo tropiezo podría complicar su panorama en la fase inicial.

Los dirigidos por Diego Eseverri viajarán a San Pedro para medirse ante Paraná, que quedó libre en la primera fecha y debutará en el torneo. El encuentro está programado para las 19.30 y se presenta como una prueba de carácter para un conjunto que busca recuperar solidez y protagonismo.

Con realidades distintas pero un mismo objetivo, los equipos de la Liga Nicoleña afrontan un domingo determinante en la Copa Federación, un certamen que siempre ofrece oportunidades y no admite distracciones.