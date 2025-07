Difaman a un adolescente por un presunto abuso sexual a la novia y sería una falsa denuncia

“Ella no quería retirarse del lugar y comenzó a golpearse la cabeza contra la pared, gritando que él no la iba a dejar”, relató una familiar directa del joven. Según esa versión, intentaron calmar la situación, pero ante la falta de respuesta decidieron cerrar la puerta de la vivienda. “Mi hermano se acostó, y dos horas más tarde apareció la hermana de la chica junto a su pareja”, agregó.

La situación escaló de forma violenta cuando, de acuerdo al testimonio aportado, el hombre que acompañaba a la hermana de la joven habría roto la puerta de la vivienda, amenazado a la dueña de casa —que en ese momento se encontraba con tres hijos menores a su cargo— y, según la denuncia, incluso habría exhibido un arma de fuego. “Me apuntaba por la ventanita, me decía que si no sacaba a mi hermano me iba a disparar, y yo estaba con mi bebé en brazos”, relató.

La escena terminó con la llegada de un patrullero, alertado por otros vecinos, ante lo cual los agresores habrían descartado el arma de fuego antes de retirarse del lugar. La policía habría tomado los datos de la joven, pero no realizó detenciones en ese momento. Sin embargo, poco después, se produjo una nueva situación de violencia: la joven volvió a la vivienda, rompió vidrios y fue necesaria una segunda intervención policial.

Horas más tarde, la situación se agravó: comenzaron a circular en redes sociales publicaciones que señalaban al adolescente como presunto autor de una violación. “Lo escracharon sin pruebas, lo acusaron de algo terrible, y él no lo soportó”, señalaron sus allegados.

Según confirmaron personas cercanas a la familia, el joven —sin antecedentes penales ni conflictos anteriores con la ley— cayó en una fuerte depresión tras las publicaciones, al punto de intentar quitarse la vida. “Arruinaron a un chico con una sonrisa hermosa, que nunca tuvo problemas con nadie”, lamentó su entorno, visiblemente conmocionado por las consecuencias del señalamiento público.

El caso es investigado por la Justicia para determinar si existió una denuncia formal o si se trató de una maniobra basada exclusivamente en publicaciones en redes sociales. La familia del joven adelantó que evalúa realizar acciones legales por las amenazas con arma de fuego y por la falsa imputación que afectó profundamente al adolescente.

Por el momento, no se informó la existencia de detenciones vinculadas al episodio ni de medidas judiciales contra los responsables del escrache. La situación volvió a encender el debate sobre el uso de redes sociales para exponer a personas sin intervención previa de la Justicia y el daño irreparable que ese tipo de acciones puede provocar.