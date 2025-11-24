Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino

La Policía de Pergamino inició este lunes por la tarde un amplio operativo de búsqueda tras la evasión de cinco presos que lograron huir de los calabozos de la Comisaría Tercera , ubicada en avenida Paraguay y Merlino. Desde la Jefatura Departamental hicieron circular entre todas las dependencias las fotografías, identidades y edades de los prófugos con el objetivo de agilizar su localización.

Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

De acuerdo con la información oficial, los internos —de entre 23 y 41 años— se encontraban en un pasillo interno del sector de calabozos cuando ejecutaron un plan de fuga que consistió en forzar la reja superior que cubre un patio interno. Tras desprender parte de la estructura metálica, ganaron los techos de la dependencia y luego escaparon por las paredes laterales hacia la vía pública, aprovechando la franja de luz entre la tarde y la noche.

La maniobra habría ocurrido en un momento de reducción circunstancial de personal en el área de seguridad interna, mientras los efectivos desarrollaban tareas de rutina relacionadas con la distribución de alimentos. Cuando advirtieron la ausencia de los detenidos, los agentes activaron el protocolo de emergencia e informaron de inmediato a la Departamental, que dispuso el refuerzo de patrullajes, controles vehiculares y recorridas en distintos barrios de la ciudad.

Las autoridades policiales difundieron las imágenes y los datos de los cinco evadidos:

Buscado Bruno Leonel Bascuñat

Bruno Leonel Bascuñat, de 23 años

buscado francisco fernando Coronel

Francisco Fernando Coronel, de 41 años

Buscado raul ariel avendaño

Raúl Ariel Avendaño, de 41 años

Buscado Mariano Romero

Mariano Romero, de 25 años

buscado-castro

Nahuel Castro, de 27 años

La difusión apunta a que la ciudadanía pueda aportar información que contribuya a la recaptura. Las líneas de emergencia 911 y los canales de contacto de la Departamental permanecen habilitados para recibir datos relevantes.

Mientras tanto, personal de las distintas comisarías del distrito, el Grupo Táctico Operativo y áreas de investigación trabajan en la recopilación de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para reconstruir el recorrido que pudieron haber tomado los prófugos una vez fuera del edificio policial.

Fuentes de la fuerza indicaron que la investigación interna apunta a determinar si hubo negligencia, fallas edilicias o incluso colaboración externa que haya facilitado la evasión. La Comisaría Tercera ya había registrado episodios de sobrepoblación en sus calabozos, un factor que frecuentemente es señalado como crítico para la seguridad del establecimiento.

Las autoridades reiteraron que cualquier aporte ciudadano puede ser determinante y solicitaron no intentar intervenir de manera individual ante la eventual presencia de alguno de los evadidos, sino comunicarse de inmediato con la Policía.