martes 25 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino

    Bruno Leonel Bascuñat (23); Francisco Fernando Coronel (41); Raúl Ariel Avendaño (41); Mariano Romero (25) y Nahuel Castro (27) son los convictos que fugaron

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    24 de noviembre de 2025 - 23:39
    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    LA OPINION

    La Policía de Pergamino inició este lunes por la tarde un amplio operativo de búsqueda tras la evasión de cinco presos que lograron huir de los calabozos de la Comisaría Tercera, ubicada en avenida Paraguay y Merlino. Desde la Jefatura Departamental hicieron circular entre todas las dependencias las fotografías, identidades y edades de los prófugos con el objetivo de agilizar su localización.

    Lee además
    se escaparon cinco presos de los calabozos de la comisaria tercera

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera
    cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la comisaria tercera y son buscados en la ciudad de pergamino

    Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    De acuerdo con la información oficial, los internos —de entre 23 y 41 años— se encontraban en un pasillo interno del sector de calabozos cuando ejecutaron un plan de fuga que consistió en forzar la reja superior que cubre un patio interno. Tras desprender parte de la estructura metálica, ganaron los techos de la dependencia y luego escaparon por las paredes laterales hacia la vía pública, aprovechando la franja de luz entre la tarde y la noche.

    La maniobra habría ocurrido en un momento de reducción circunstancial de personal en el área de seguridad interna, mientras los efectivos desarrollaban tareas de rutina relacionadas con la distribución de alimentos. Cuando advirtieron la ausencia de los detenidos, los agentes activaron el protocolo de emergencia e informaron de inmediato a la Departamental, que dispuso el refuerzo de patrullajes, controles vehiculares y recorridas en distintos barrios de la ciudad.

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera

    Las autoridades policiales difundieron las imágenes y los datos de los cinco evadidos:

    Buscado Bruno Leonel Bascuñat

    Bruno Leonel Bascuñat, de 23 años

    buscado francisco fernando Coronel

    Francisco Fernando Coronel, de 41 años

    Buscado raul ariel avendaño

    Raúl Ariel Avendaño, de 41 años

    Buscado Mariano Romero

    Mariano Romero, de 25 años

    buscado-castro

    Nahuel Castro, de 27 años

    La difusión apunta a que la ciudadanía pueda aportar información que contribuya a la recaptura. Las líneas de emergencia 911 y los canales de contacto de la Departamental permanecen habilitados para recibir datos relevantes.

    Mientras tanto, personal de las distintas comisarías del distrito, el Grupo Táctico Operativo y áreas de investigación trabajan en la recopilación de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para reconstruir el recorrido que pudieron haber tomado los prófugos una vez fuera del edificio policial.

    Fuentes de la fuerza indicaron que la investigación interna apunta a determinar si hubo negligencia, fallas edilicias o incluso colaboración externa que haya facilitado la evasión. La Comisaría Tercera ya había registrado episodios de sobrepoblación en sus calabozos, un factor que frecuentemente es señalado como crítico para la seguridad del establecimiento.

    Las autoridades reiteraron que cualquier aporte ciudadano puede ser determinante y solicitaron no intentar intervenir de manera individual ante la eventual presencia de alguno de los evadidos, sino comunicarse de inmediato con la Policía.

    Temas
    Seguí leyendo

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    Condenaron a un adulto mayor que abusó sexualmente de su nieto político

    Explosión en Rancagua: avanza la causa e indagarán a los tres procesados

    El impacto letal de un joven motociclista podría ser por el giro a la izquierda de una camioneta

    Condenaron por lesiones leves al padre que fue a juicio por intento de homicidio en Colón al golpear a la hija

    Una moto, con cuatro ocupantes, chocó contra un auto y se produjo un incidente entre las personas involucradas

    Murió un motociclista que chocó contra dos camionetas en avenida Drago

    Cibercrimen Pergamino: doble golpe al delito digital con banda millonaria desbaratada y caso de abuso infantil

    Un comerciante les dijo a los ladrones que arruinaron a su familia en el juicio oral por el asalto sufrido

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    se escaparon cinco presos de los calabozos de la comisaria tercera

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Mar del Plata registró una ocupación hotelera superior al 75%.

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso