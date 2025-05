Diego Hormazábal continúa al frente del PAMI San Nicolás: no hay acto administrativo vigente

Pese a que el pasado viernes el médico Juan Pablo Valdez fue entrevistado como “nuevo jefe” del PAMI San Nicolás, no hay ninguna designación formal en vigencia. La resolución que menciona su eventual nombramiento fue firmada el miércoles 30 de abril por el INSSJP, pero aún no fue publicada en el Boletín Oficial.

La resolución en cuestión (RESOL-2025-921-INSSJP-DE) establece que la designación “tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos”, entre ellos su publicación en el Boletín Oficial, junto con la documentación respaldatoria, exámenes médicos y declaración jurada. Hasta el momento, no consta que se haya cumplido ninguna de estas instancias.

Por lo tanto, no hay designación formal. No hay notificación, no hay alta, y no hay traspaso.

En consecuencia, Diego Haroldo Hormazábal continúa como titular del PAMI San Nicolás. Fue designado en agosto de 2024 y no fue desplazado, removido ni notificado de ninguna medida que altere su situación. Su continuidad no está en discusión administrativa ni política por el momento.

La escena deja al descubierto una desprolijidad: un anuncio público anticipado, sin sustento legal, que expuso una operación política que no completó su trámite institucional. Que un dirigente local anuncie un reemplazo y que el protagonista lo ratifique ante los medios no reemplaza el cumplimiento del procedimiento administrativo.