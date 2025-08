Día del Gastronómico: el oficio que resiste y un gremio que acompaña en tiempos difíciles

El golpe a la hotelería: menos viajantes y más alquileres temporarios

El sector hotelero tampoco escapa a la crisis. Según la intervención de UTHGRA, la plaza hotelera de Pergamino sufre una merma en la ocupación que responde a cambios en los hábitos de alojamiento de empresas y particulares.

“Antes se trabajaba mucho con el viajante, pero hoy la venta online copó el escenario. Antes empleados de empresas multinacionales se alojaban en hoteles durante la semana; ahora predominan los alquileres temporarios de departamentos”, explicó la secretaria interventora.

Comisión interventora Uthgra Evelina Chimente, Laura Lacerda e Iván Lucero integran la comisión interventora de Uthgra Pergamino. UTHGRA

Informalidad laboral y controles más estrictos

En Pergamino, tras el fallecimiento del secretario general Edgardo Bonoris, se formó una comisión interventora que permitió constatar la situación real de los trabajadores. “Detectamos empresas gastronómicas que no están haciendo los aportes a los empleados y mucho personal no registrado. Eso no está bien. Somos conscientes de que a los empresarios no les está yendo bien, pero velamos por el cumplimiento de los derechos de nuestros afiliados”, remarcó Lacerda.

“Lo ideal es hacer un trabajo conjunto para que el empresario entienda que debe acogerse a las reglas del mercado formal”, sostuvo.

Desde el gremio explicaron que actualmente se está realizando un seguimiento más minucioso sobre los aportes, los pagos y el cumplimiento de los derechos laborales, porque cuando esto no se respeta, “el trabajador también empieza a incumplir en su trabajo”, lo que genera un recambio constante de personal joven sin experiencia.

Capacitación: clave para el servicio y la dignidad laboral

La formación permanente es uno de los pilares del trabajo de UTHGRA Pergamino. “Insistimos con la capacitación porque no es solo saber llevar la bandeja: hay que saber vender, tratar con cordialidad al cliente, porque el gastronómico brinda un servicio”, subrayó Lacerda.

Las capacitaciones se dictan tanto en la sede del sindicato como en los establecimientos gastronómicos, alcanzando también al personal hotelero. En ese sentido, destacó la capacitación específica para el personal de piso, antes conocidas como mucamas, que incluye prevención de enfermedades laborales y que, según la dirigente, permitió reducir los problemas de salud en el sector.

Uthgra Pergamino

Una labor gremial integral y de puertas abiertas

UTHGRA Pergamino no solo representa a los trabajadores de la ciudad cabecera, sino también de Rojas, Salto, Capitán Sarmiento, Arrecifes y Colón, con un padrón de alrededor de 350 afiliados titulares más sus familias.

El gremio mantiene un plan integral de atención con distintas secretarías: Cultura, Capacitación, y el IPLIDO, que trabaja en igualdad de oportunidades, campañas sobre consumos problemáticos con una línea de atención 24 horas y convenios con Sedronar.

Además, las iniciativas culturales y recreativas son parte del trabajo diario: “En vacaciones de invierno brindamos actividades como cine, talleres de cocineritos, juegos; estamos programando el festejo del Día del Niño, sorteamos motos y premios para fechas especiales como el Día del Padre”, detalló Lacerda.

“La plata del trabajador vuelve al trabajador; nosotros solo administramos esta casa, que es de ellos. Somos un sindicato de puertas abiertas”, afirmó.

Servicios de salud, convenios y turismo social

UTHGRA ofrece cobertura a través de la obra social Osuthgra, con convenios con Clínica Pergamino, institutos de salud, derivaciones de alta complejidad y medicación con coberturas de hasta el 100%. También mantienen acuerdos con ópticas, gimnasios, salones de eventos y comercios locales para brindar descuentos.

En turismo social, los afiliados pueden acceder a hoteles propios en Mar del Plata y Los Cocos, y pronto a un complejo de cabañas en Carlos Paz, además de nuevos destinos en negociación.

El desafío: sostener la actividad y proteger los derechos

Con un contexto económico adverso, sueldos rezagados respecto a la inflación y un mercado cada vez más competitivo, la tarea del gremio es más necesaria que nunca. UTHGRA Pergamino busca garantizar que el trabajo en gastronomía y hotelería no solo sea un espacio para el primer empleo, sino también una fuente de trabajo digno, estable y formal.

“Seguimos el legado que Edgardo Bonoris nos dejó: trabajar con empatía, escuchar y dar soluciones a cada afiliado que se acerca”, concluyó Lacerda, reafirmando el compromiso de UTHGRA con sus representados en un nuevo Día del Gastronómico.