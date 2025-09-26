Motochorros interceptaron a un adolescente y le robaron el teléfono celular

Los motochorros interceptaron el paso de las dos mujeres y la despojaron de la motocicleta Motomel Blitz.

Un adolescente de 17 años fue víctima de un violento robo en la noche de este miércoles en el barrio Acevedo, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le sustrajeron sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 en inmediaciones de avenida Monseñor Scalabrini, al llegar a la intersección con Diego de la Fuente.

El joven caminaba hacia su casa cuando fue sorprendido por dos hombres que circulaban en moto.

El acompañante descendió del rodado y, mediante un arrebato, le quitó su teléfono celular, una mochila y otros objetos personales, para luego huir junto con el cómplice en dirección a calle Diego de la Fuente.

La víctima no sufrió lesiones, aunque quedó conmocionada por la violencia y rapidez del accionar de los delincuentes.

Los familiares lo acompañaron a hacer la denuncia

Tras el hecho, familiares radicaron la denuncia en sede policial, lo que dio inicio a la investigación correspondiente.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6, a cargo de la fiscal de turno, que dispuso la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) y diversas diligencias orientadas a identificar a los autores y recuperar los elementos robados.