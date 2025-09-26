Un hombre fue abordado por un ladrón que lo despojó de la bicicleta de un empujón en la puerta de la casa

Bicicleta Gribom que le robaron al hombre de 59 años frente a la casa. LA OPINION

Un hombre de 59 años fue víctima de un violento asalto en la tarde-noche de este miércoles, cuando un delincuente lo abordó en la puerta de su domicilio y, tras empujarlo, le robó la bicicleta con la que se desplazaba habitualmente.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20, en la zona de calles Siria e Irlanda. Según relató la víctima, se encontraba frente a su vivienda cuando un sujeto se le aproximó y, sin mediar palabras, le exigió que le entregara la bicicleta. Ante su negativa, el ladrón lo empujó con fuerza, provocando su caída al piso, y escapó rápidamente a bordo del rodado.

El hombre sufrió golpes leves producto de la caída, pero no requirió asistencia médica inmediata. No obstante, quedó en estado de conmoción por el ataque sufrido en un lugar donde habitualmente se siente seguro.

La Policía inició actuaciones por robo Tras un llamado de alerta al 911, personal policial se hizo presente en el lugar y tomó testimonio de la víctima. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6, a cargo de la fiscal de turno, dispuso la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) y la realización de las diligencias de rigor para intentar dar con el responsable.

La causa quedó caratulada como “Robo” y continúa en etapa investigativa. Hasta el momento, no trascendieron datos del ladrón ni se logró recuperar la bicicleta sustraída. Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la modalidad del hecho, ya que la víctima fue sorprendida en la vereda de su propia casa, lo que refuerza la sensación de inseguridad en distintos barrios de la ciudad.

