viernes 26 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un hombre fue abordado por un ladrón que lo despojó de la bicicleta de un empujón en la puerta de la casa

    El ladrón lo abordó en el frente de la morada y lo empujó para despojarlo de la bicicleta en calle Sarratea.

    26 de septiembre de 2025 - 08:59
    Bicicleta Gribom que le robaron al hombre de 59 años frente a la casa.

    Bicicleta Gribom que le robaron al hombre de 59 años frente a la casa.

    LA OPINION

    Un hombre de 59 años fue víctima de un violento asalto en la tarde-noche de este miércoles, cuando un delincuente lo abordó en la puerta de su domicilio y, tras empujarlo, le robó la bicicleta con la que se desplazaba habitualmente.

    Lee además
    Los motochorros interceptaron el paso de las dos mujeres y la despojaron de la motocicleta Motomel Blitz.

    Motochorros interceptaron a un adolescente y le robaron el teléfono celular
    El ladrón registrado por cámaras de seguridad del barrio de la mujer damnificada recientemente.

    Un ladrón irrumpió a robar dos veces a la misma casa de una mujer mayor y lo vincularon a otros episodios

    El hecho ocurrió alrededor de las 19:20, en la zona de calles Siria e Irlanda. Según relató la víctima, se encontraba frente a su vivienda cuando un sujeto se le aproximó y, sin mediar palabras, le exigió que le entregara la bicicleta. Ante su negativa, el ladrón lo empujó con fuerza, provocando su caída al piso, y escapó rápidamente a bordo del rodado.

    El hombre sufrió golpes leves producto de la caída, pero no requirió asistencia médica inmediata. No obstante, quedó en estado de conmoción por el ataque sufrido en un lugar donde habitualmente se siente seguro.

    La Policía inició actuaciones por robo

    Tras un llamado de alerta al 911, personal policial se hizo presente en el lugar y tomó testimonio de la víctima. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6, a cargo de la fiscal de turno, dispuso la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) y la realización de las diligencias de rigor para intentar dar con el responsable.

    La causa quedó caratulada como “Robo” y continúa en etapa investigativa. Hasta el momento, no trascendieron datos del ladrón ni se logró recuperar la bicicleta sustraída.

    Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la modalidad del hecho, ya que la víctima fue sorprendida en la vereda de su propia casa, lo que refuerza la sensación de inseguridad en distintos barrios de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Motochorros interceptaron a un adolescente y le robaron el teléfono celular

    Un ladrón irrumpió a robar dos veces a la misma casa de una mujer mayor y lo vincularon a otros episodios

    Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Tragedia en la Ruta 11: motociclista de Baradero muere al chocar de frente con un camión

    Incendio en Zárate destruyó un supermercado y una vivienda: dos muertos

    Robaron una bicicleta que estaba atada con linga en cercanías de un local

    Hallan el cuerpo de Yonatan Banegas, el vecino de Zárate desaparecido desde el jueves

    Detienen a dos jóvenes en San Nicolás con cocaína y dinero en un operativo durante eventos religiosos

    Un automóvil volcó tras rozar a un vehículo estacionado en calle Magallanes

    Zárate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Incendio en Zárate destruyó un supermercado y una vivienda: dos muertos

    Incendio en Zárate destruyó un supermercado y una vivienda: dos muertos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esteban Rodríguez Alzueta desató una fuerte polémica tras sus declaraciones en una entrevista con Todo Noticias (TN)

    Polémica por dichos de Rodríguez Alzueta: "En la Provincia, la droga está regulada"
    El Remate Solidario no solo es una oportunidad de adquirir objetos útiles a precios accesibles, sino también una herramienta clave para el sostenimiento económico del Taller.

    El Taller Protegido Pergamino se prepara para su segundo Remate Solidario del año

    Fatal accidente en ruta 11: motociclista de Baradero pierde la vida tras chocar con un camión

    Tragedia en la Ruta 11: motociclista de Baradero muere al chocar de frente con un camión

    El campo reclama previsibilidad y un sendero claro de reducción de impuestos.

    El Gobierno defendió el fin de las retenciones cero: "Fue una medida extraordinaria"

    Viernes 26 de septiembre. Versión PDF