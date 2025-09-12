viernes 12 de septiembre de 2025
    • Nueva edición de Mercados Bonaerenses este sábado en San Pedro

    Este sábado de 9 a 15 hs, Mercados Bonaerenses llega a Plaza Constitución con pescados, pastas, lácteos y productos frescos directo del productor.

    12 de septiembre de 2025 - 09:32
    Nueva edición de Mercados bonaerenses este sábado en San Pedro

    LAOPINION

    Productos de calidad a precios accesibles: Este sábado 13 de septiembre, la ciudad de San Pedro recibirá una nueva edición del programa Mercados Bonaerenses, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Secretaría de Producción, Industria y Comercio local.

    El encuentro será en Plaza Constitución, ubicada entre las calles Hipólito Yrigoyen, Pellegrini y Mitre, y se desarrollará de 9 a 15 horas, con entrada libre y gratuita.

    Camiones con ofertas directas del productor

    En esta edición, estarán presentes el Camión de Pescados y el Camión de Pastas y Lácteos, que ofrecerán una amplia variedad de alimentos frescos a precios accesibles, directo del productor al consumidor.

    Inscripción para productores

    Los productores locales interesados en participar en futuras ediciones del programa pueden inscribirse completando el formulario oficial a través del siguiente enlace:

    https://bit.ly/3Lyx0O6

    Consultas y contacto

    Para más información, la Secretaría de Producción, Industria y Comercio puso a disposición el número de WhatsApp 3329 648530, con atención de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

