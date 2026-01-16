viernes 16 de enero de 2026
    Detuvieron al sospechoso de robar una moto estacionada en pleno centro de Pergamino

    La Fiscalía 2 logró detener al acusado de sustraer una motocicleta en avenida de Mayo y 9 de Julio. Había sido identificado por cámaras y la moto fue recuperada

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    16 de enero de 2026 - 17:32
    LA OPINION

    La Fiscalía N° 2 de Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi, logró avanzar en el esclarecimiento de un hurto agravado de una motocicleta ocurrido en pleno centro de la ciudad, con la detención del sospechoso, quien fue indagado este viernes tras ser identificado mediante cámaras de seguridad y tareas investigativas.

    Robo

    El hecho ocurrió el 24 de diciembre, alrededor de las 10:00, cuando una mujer dejó su motocicleta estacionada en la vía pública, en la intersección de avenida de Mayo y 9 de Julio. Al regresar al lugar, advirtió que el rodado ya no se encontraba donde lo había dejado y realizó la denuncia correspondiente.

    A partir de esa presentación, la Fiscalía dispuso una rápida intervención policial y el análisis de las cámaras de seguridad de comercios y edificios de la zona, que permitieron identificar a un sujeto que se llevó la moto, quedando registrado tanto su fisonomía como la vestimenta que utilizaba al momento del hurto.

    El sospechoso abandonó la moto y huyó de la Policía

    Ese mismo día, personal de la brigada motorizada logró interceptar al sospechoso cuando circulaba a bordo del rodado sustraído y con la misma ropa que había sido captada por las cámaras. Si bien el individuo logró darse a la fuga, los efectivos pudieron recuperar la motocicleta, que fue restituida posteriormente a su propietaria.

    Con las imágenes recolectadas y los informes policiales, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Fernando Ayestarán, la orden de detención del imputado, medida que fue concedida en el marco de la causa.

    Finalmente, el jueves, el sospechoso fue detenido en la vía pública durante un operativo policial y quedó a disposición de la Justicia. En la mañana de este viernes, fue trasladado a sede judicial, donde prestó declaración indagatoria ante el fiscal Guidi.

    La causa está caratulada como “Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”, delito que prevé penas de prisión, y la investigación continúa para determinar si el imputado podría estar vinculado a otros hechos similares ocurridos en la zona céntrica de Pergamino.

