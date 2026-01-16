Detuvieron al sospechoso de robar una moto estacionada en pleno centro de Pergamino

En la Fiscalía esclarecieron el robo e indagaron al sospechoso que fue aprehendido por la Policía.

La Fiscalía N° 2 de Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi , logró avanzar en el esclarecimiento de un hurto agravado de una motocicleta ocurrido en pleno centro de la ciudad, con la detención del sospechoso , quien fue indagado este viernes tras ser identificado mediante cámaras de seguridad y tareas investigativas.

Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

El hecho ocurrió el 24 de diciembre, alrededor de las 10:00, cuando una mujer dejó su motocicleta estacionada en la vía pública, en la intersección de avenida de Mayo y 9 de Julio. Al regresar al lugar, advirtió que el rodado ya no se encontraba donde lo había dejado y realizó la denuncia correspondiente.

A partir de esa presentación, la Fiscalía dispuso una rápida intervención policial y el análisis de las cámaras de seguridad de comercios y edificios de la zona, que permitieron identificar a un sujeto que se llevó la moto , quedando registrado tanto su fisonomía como la vestimenta que utilizaba al momento del hurto.

Ese mismo día, personal de la brigada motorizada logró interceptar al sospechoso cuando circulaba a bordo del rodado sustraído y con la misma ropa que había sido captada por las cámaras. Si bien el individuo logró darse a la fuga, los efectivos pudieron recuperar la motocicleta, que fue restituida posteriormente a su propietaria.

Con las imágenes recolectadas y los informes policiales, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Fernando Ayestarán, la orden de detención del imputado, medida que fue concedida en el marco de la causa.

Finalmente, el jueves, el sospechoso fue detenido en la vía pública durante un operativo policial y quedó a disposición de la Justicia. En la mañana de este viernes, fue trasladado a sede judicial, donde prestó declaración indagatoria ante el fiscal Guidi.

La causa está caratulada como “Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”, delito que prevé penas de prisión, y la investigación continúa para determinar si el imputado podría estar vinculado a otros hechos similares ocurridos en la zona céntrica de Pergamino.