lunes 11 de agosto de 2025
    • Detienen en San Nicolás a un hombre el cual había amenazado a su padre con un destornillador

    Un hombre de 38 años fue detenido en San Nicolás acusado de amenazar a su padre con un destornillador. Quedó imputado por amenazas y fue liberado.

    11 de agosto de 2025 - 11:30
    Durante la jornada del domingo, personal policial aprehendió en San Nicolás a un hombre de 38 años acusado de amenazar e intimidar a su padre, de 60, utilizando un destornillador, en un hecho que se registró en una vivienda de calle Ugarte al 50,

    Efectivos policiales acudieron tras ser alertados por el episodio. El acusado fue trasladado a la comisaría de jurisdicción para las actuaciones correspondientes.

    La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y su posterior liberación bajo el artículo 161 del mismo código.

    La causa, caratulada como “Amenazas – Infracción Ley 12.569”, quedó a cargo de la Comisaría Tercera de San Nicolás.

