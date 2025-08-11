Detienen en San Nicolás a un hombre el cual había amenazado a su padre con un destornillador

Sujeto amenazó a su padre con un destornillador en San Nicolás. Fue detenido. LaOpinion

Durante la jornada del domingo, personal policial aprehendió en San Nicolás a un hombre de 38 años acusado de amenazar e intimidar a su padre, de 60, utilizando un destornillador, en un hecho que se registró en una vivienda de calle Ugarte al 50,

Reducido el agresor y derivado a Comisaría Segunda Efectivos policiales acudieron tras ser alertados por el episodio. El acusado fue trasladado a la comisaría de jurisdicción para las actuaciones correspondientes.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y su posterior liberación bajo el artículo 161 del mismo código.

La causa, caratulada como “Amenazas – Infracción Ley 12.569”, quedó a cargo de la Comisaría Tercera de San Nicolás.

