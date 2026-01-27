martes 27 de enero de 2026
    • Desaparecen de un camping de San Nicolás un hombre y una mujer de 75 y 72 años

    Una mujer denunció la desaparición de sus padres, vistos por última vez el domingo 25 de enero por la noche en el camping de ASIMRA en San Nicolás.

    27 de enero de 2026 - 12:24
    Una mujer denunció la desaparición de sus padres, un hombre de 75 años y una mujer de 72, vistos por última vez el domingo por la noche al retirarse del camping de ASIMRA, en San Nicolás.

    Una mujer denunció la desaparición de sus padres, un hombre de 75 años y una mujer de 72, vistos por última vez el domingo por la noche al retirarse del camping de ASIMRA, en San Nicolás.

    El Informante

    Una pareja de adultos mayores desapareció en San Nicolás luego de retirarse del camping de ASIMRA el domingo por la noche. Se trata de Ramón Daniel de la Rosa, de 75 años, y Paula Beatriz Farías, de 72, quienes se movilizaban en un Peugeot 208 blanco. La mujer padece Parkinson.

    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026
    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Características de las personas desaparecidas

    Ramón de la Rosa es un hombre de contextura robusta, mide aproximadamente 1,65 metros, tez blanca, ojos verdes y calvo. Paula Farías, de contextura delgada, mide cerca de 1,55 metros, tez trigueña, ojos marrones y cabello rubio lacio hasta los hombros. Ambos no poseen tatuajes ni piercings.

    Detalles del vehículo y circunstancias de la desaparición

    La pareja se movilizaba en un Peugeot 208 blanco. Según la denunciante, estuvieron con ella hasta las 21:45 del domingo, momento en que se retiraron del predio. No regresaron a su domicilio y manifestaron sentirse observados y perseguidos en los días previos.

    Cómo colaborar con la búsqueda

    Ante cualquier información sobre el paradero de Ramón de la Rosa y Paula Farías, comunicarse al 0336-4423126, al 911 o enviar un correo a [email protected]. La UFI N° 3 y la DDI de San Nicolás llevan adelante la investigación.

    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos
    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026

