Desaparecen de un camping de San Nicolás un hombre y una mujer de 75 y 72 años

Una mujer denunció la desaparición de sus padres, un hombre de 75 años y una mujer de 72, vistos por última vez el domingo por la noche al retirarse del camping de ASIMRA, en San Nicolás. El Informante

Una pareja de adultos mayores desapareció en San Nicolás luego de retirarse del camping de ASIMRA el domingo por la noche. Se trata de Ramón Daniel de la Rosa, de 75 años, y Paula Beatriz Farías, de 72, quienes se movilizaban en un Peugeot 208 blanco. La mujer padece Parkinson.

Características de las personas desaparecidas Ramón de la Rosa es un hombre de contextura robusta, mide aproximadamente 1,65 metros, tez blanca, ojos verdes y calvo. Paula Farías, de contextura delgada, mide cerca de 1,55 metros, tez trigueña, ojos marrones y cabello rubio lacio hasta los hombros. Ambos no poseen tatuajes ni piercings.

Detalles del vehículo y circunstancias de la desaparición La pareja se movilizaba en un Peugeot 208 blanco. Según la denunciante, estuvieron con ella hasta las 21:45 del domingo, momento en que se retiraron del predio. No regresaron a su domicilio y manifestaron sentirse observados y perseguidos en los días previos.

Cómo colaborar con la búsqueda Ante cualquier información sobre el paradero de Ramón de la Rosa y Paula Farías, comunicarse al 0336-4423126, al 911 o enviar un correo a [email protected]. La UFI N° 3 y la DDI de San Nicolás llevan adelante la investigación.

