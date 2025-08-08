San Pedro: nueva dependencia de Defensa Civil para fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias

Cecilio Salazar en la nueva dependencia para fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias

San Pedro se convirtió en una de las cuatro sedes regionales estratégicas de la Provincia de Buenos Aires. El intendente Cecilio Salazar encabezó la inauguración de la nueva dependencia de Defensa Civil , un paso clave para descentralizar la asistencia y mejorar la articulación operativa en situaciones de emergencia.

Horror en San Pedro: una nena de 12 años denunció abusos de su padrastro y apuntan contra la madre

Alerta en San Pedro y Baradero por la amenaza del HLB, pero SENASA relaja las medidas preventivas

La presentación oficial se realizó en el marco de un proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta en todo el territorio bonaerense.

Durante el acto estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el Director de Deportes, Valentín Bravo; la concejala Candelaria Cuscuela; y el Director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni.

La dependencia suma un móvil equipado especialmente para atender emergencias y seis nuevos agentes que se incorporan a las tareas de prevención, respuesta y asistencia. Este refuerzo permitirá actuar con mayor rapidez y autonomía ante situaciones críticas, beneficiando no solo a San Pedro, sino también a localidades cercanas.

San Pedro como sede regional estratégica

La ciudad pasa a integrar la red de sedes regionales de Defensa Civil, trabajando en coordinación directa con la central ubicada en La Plata. Esto facilitará la llegada de recursos y la coordinación con otras jurisdicciones ante emergencias de gran escala.

“Un avance fundamental”

El intendente Salazar destacó que esta incorporación “es fundamental para brindar una atención más rápida y eficiente a los vecinos en situaciones críticas” y remarcó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta con organismos provinciales y locales.

Con esta nueva estructura, Defensa Civil en San Pedro podrá dar una respuesta más efectiva, mejorando la seguridad y fortaleciendo la protección de la comunidad frente a eventos adversos.