viernes 08 de agosto de 2025
    • San Pedro: nueva dependencia de Defensa Civil para fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias

    San Pedro inauguró una sede regional de Defensa Civil con móvil equipado y seis agentes para mejorar la respuesta ante emergencias.

    8 de agosto de 2025 - 13:34
    Cecilio Salazar en la nueva dependencia para fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias

    Cecilio Salazar en la nueva dependencia para fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias

    LAOPINION

    San Pedro se convirtió en una de las cuatro sedes regionales estratégicas de la Provincia de Buenos Aires. El intendente Cecilio Salazar encabezó la inauguración de la nueva dependencia de Defensa Civil, un paso clave para descentralizar la asistencia y mejorar la articulación operativa en situaciones de emergencia.

    La presentación oficial se realizó en el marco de un proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta en todo el territorio bonaerense.

    Durante el acto estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el Director de Deportes, Valentín Bravo; la concejala Candelaria Cuscuela; y el Director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni.

    Un nuevo móvil y seis agentes capacitados

    La dependencia suma un móvil equipado especialmente para atender emergencias y seis nuevos agentes que se incorporan a las tareas de prevención, respuesta y asistencia. Este refuerzo permitirá actuar con mayor rapidez y autonomía ante situaciones críticas, beneficiando no solo a San Pedro, sino también a localidades cercanas.

    San Pedro como sede regional estratégica

    La ciudad pasa a integrar la red de sedes regionales de Defensa Civil, trabajando en coordinación directa con la central ubicada en La Plata. Esto facilitará la llegada de recursos y la coordinación con otras jurisdicciones ante emergencias de gran escala.

    “Un avance fundamental”

    El intendente Salazar destacó que esta incorporación “es fundamental para brindar una atención más rápida y eficiente a los vecinos en situaciones críticas” y remarcó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta con organismos provinciales y locales.

    Con esta nueva estructura, Defensa Civil en San Pedro podrá dar una respuesta más efectiva, mejorando la seguridad y fortaleciendo la protección de la comunidad frente a eventos adversos.

