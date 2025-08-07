Denunció que robaron en su casa de San Nicolás herramientas, electrodomésticos y hasta jaulas con pájaros

Un hombre denunció el robo en su vivienda estando ausente en San Nicolás. LaOpinion

Un vecino de 68 años quien tienen su vivienda en el barrio 17 de Octubre, de la zona sur de San Nicolás, registró una denuncia de un robo que ocurrió en el interior de su vivienda mientras él se encontraba ausente durante el fin de semana.

Según detalló en la Comisaría Primera, salió de su domicilio el sábado 2 de agosto y al regresar el lunes 4, alrededor de las 18:30, se encontró con que delincuentes habían violentado la reja frontal y forzado una ventana lateral, que estaba sujeta con un alambre, para ingresar al interior de la propiedad.

Elementos y jaulas con pájaros, el robo en el interior Una vez adentro, los ladrones sustrajeron múltiples objetos de valor, entre ellos dos televisores, varias herramientas de trabajo, utensilios de cocina y cuatro jaulas con pájaros.

Actualmente, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría se encuentra abocado a la investigación del hecho, bajo la intervención de la UFI N°6 del Departamento Judicial San Nicolás.

Compartí esta nota en redes sociales:





