jueves 04 de septiembre de 2025
    • Denuncias y peleas públicas agitan a La Libertad Avanza en la región

    Denuncias de venta de candidaturas y peleas públicas exponen la crisis interna de LLA en Junín y Pergamino, a días de las elecciones.

    4 de septiembre de 2025 - 21:05
    En Junín hubo renuncias y denuncias de candidatos de La Libertad Avanza.

    En Junín hubo renuncias y denuncias de candidatos de La Libertad Avanza.

    La interna de La Libertad Avanza (LLA) atraviesa un escenario de tensión en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. A días de las elecciones legislativas, el espacio viene acumulando denuncias por presuntas “ventas de candidaturas”, presiones internas y disputas que incluso han derivado en agresiones verbales públicas y videos difundidos en redes sociales.

    En Junín, tres candidatas de LLA presentaron su renuncia con fuertes acusaciones. Se trata de Nair Nazar (décimo lugar en la lista de concejales), María Stella Saldías (cuarto lugar) y Fiorella Denise Policastro Bassallo (suplente en cuarto lugar). Todas ellas decidieron bajarse de la nómina local en medio de un escándalo que expuso la feroz interna.

    Policastro Bassallo fue la más contundente en sus declaraciones. En una serie de audios que circularon ampliamente, denunció la presunta inclusión en la lista de una candidata que habría aportado 50 mil dólares a la campaña, además de hablar de “aprietes”, amenazas y promesas incumplidas. Según señaló, “por diferencias irreconciliables y hechos que se relacionan con venta de candidaturas y aprietes”, presentó la renuncia formal a través de una carta documento.

    Las acusaciones apuntan directamente al abogado Mauro Imperatori, referente de LLA en Junín, y a empresarios vinculados a la política local. “Me habían comentado que a la segunda candidata la habían incluido a cambio de plata”, sostuvo Policastro Bassallo, quien además denunció discrecionalidad en el reparto de pulseras para los actos partidarios.

    En tanto, Saldías también oficializó su renuncia aunque aclaró que continúa respaldando “las ideas del presidente Javier Milei”. Nazar, por su parte, explicó que su salida se debió a diferencias “personales y morales” y a que no estaba “alineada con órdenes y valores de algunos integrantes del espacio”.

    Pergamino, también con turbulencias

    El clima de fractura y acusaciones no se limita a Junín. En Pergamino, referentes libertarios protagonizaron en las últimas semanas episodios de enfrentamiento público que incluyeron acusaciones cruzadas y agresiones verbales, con discusiones registradas en videos que circularon en redes sociales. Allí, las denuncias internas también dejaron en evidencia un espacio convulsionado, atravesado por disputas entre dirigentes y acusaciones de prácticas poco transparentes.

    Un patrón repetido en La Libertad Avanza

    Lo ocurrido en Junín y Pergamino se suma a otros episodios que reflejan el mismo patrón: deserciones, denuncias de manejos económicos irregulares y peleas a cielo abierto en varios distritos bonaerenses. Este escenario, a escasos días de los comicios legislativos, expone las dificultades de LLA para consolidarse territorialmente y la fragilidad de su estructura en la provincia, donde la figura del presidente Javier Milei aún no alcanza para contener los choques internos entre quienes disputan espacios de poder.

