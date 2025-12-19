Denuncian una filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos

Una presunta filtración masiva de información sensible de ciudadanos argentinos encendió las alarmas en el ámbito de la seguridad informática. Según un reporte especializado, más de un terabyte de datos oficiales y privados habría quedado expuesto en la dark web, incluyendo registros de organismos públicos y bases comerciales utilizadas para el cruce de información personal.

La advertencia fue publicada por Daily Dark Web , un sitio especializado en monitorear incidentes de ciberseguridad. De acuerdo con su informe, la base de datos filtrada contendría información proveniente de ANSES , AFIP (actual ARCA ), el Registro Automotor, compañías telefónicas y registros de subsidios , entre otros.

La filtración estaría vinculada a SudamericaData , una empresa argentina dedicada a la recopilación y comercialización de datos personales, que fue clausurada por la Justicia en 2023 , pero que habría continuado operando bajo la razón social WorkManagement .

SudamericaData había sido cerrada por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi , luego de que se comprobara que la firma recolectaba y vendía información sensible de particulares, incluso datos que deberían estar protegidos por el secreto fiscal y financiero.

La compañía había quedado vinculada al espía Ariel Zanchetta, actualmente detenido, quien utilizaba esos informes para tareas de inteligencia presuntamente solicitadas por funcionarios del kirchnerismo. Según la investigación judicial, la base incluía datos bancarios, patrimoniales, antecedentes personales y números de teléfono celular de personas consideradas “blancos” de interés.

El volumen y tipo de datos expuestos

Según la denuncia, la filtración incluiría:

AFIP / ARCA : más de 60 millones de registros

Registro Automotor (DNRPA) : más de 75 millones de registros

ANSES : 176 millones de registros con teléfonos, domicilios, correos y salarios

Telefonía móvil (Claro, Movistar y Personal) : más de 100 millones de registros

Bases de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales

Millones de direcciones de correo electrónico

En total, el volumen de información expuesta superaría un terabyte de datos, disponibles para descarga online.

Denuncia, acusaciones y posibles consecuencias

Quien publicó el material aseguró que la filtración busca exponer los métodos de recolección de datos utilizados por los responsables de la empresa, entre ellos Mario Ares, exintegrante de SudamericaData. El caso reabre el debate sobre el uso ilegal de información personal, la protección de bases de datos y la responsabilidad del Estado en el control de estas prácticas.

Por el momento, no hubo comunicados oficiales de los organismos mencionados, pero se espera que la denuncia derive en nuevas investigaciones judiciales y eventuales acciones de ciberseguridad para evaluar el alcance real del daño.