Daiana Fernandez:" Tenemos ganas de que San Nicolás tenga un cambio genuino"

Los objetivos de Potencia en San Nicolás

Según detalla la primer candidata, lo que más movió para poner manos a la obra por y para San Nicolás "es el hecho de que las prioridades están corridas", si bien reconoce que ediliciamente y arquitectónicamente la ciudad mejoro muchísimo y está muy embellecida, entiende "que las prioridades son otras y conocer las verdaderas prioridades de los vecinos".

Mientras que apuntando hacia el Poder Ejecutivo y Legislativo local, aseguró: "Los concejales tienen que representar a la ciudadanía, es defender los derechos de los vecinos y legislar sobre aquellas cuestiones urgentes que la vemos como prioridades."

Lo que desean transmitir como Partido hacia los vecinos

Fernández asegura que buscan que el vecino nicoleño sepa que es lo que está votando, convencer de que se vuelvan a sentir el la fuerza del voto nuevamente, debido una marcada e importante reducción de electores en los últimos comicios, y que con poblacion desencantada, definiendose también como un grupo de vecinos, creen la necesidad de involucrarse para poder traer ese cambio y contagiar a la gente.

Tambien aseguró: "En el Consejo Deliberante de San Nicolás falta representación de la ciudadanía, no es algo oculto que el durante mucho tiempo funcionó como una escribanía. Hay que levantar la mano con lo que tenemos que votar, y no se dan grandes debates. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, pero eso se hace con la convicción de que uno esta representando intereses de la ciudadanía y no esta solamente ocupando un puesto".

Mientras que en su visión desde Potencia, creen que hay mucho por modificar también y que es necesario "un cambio de mentalidad", algo que se esta dando en este tiempo un cambio de la estructura política, así como la mentalidad del votante y de los políticos, para que los vecinos sepan que esta alianza trabaja "para ellos".

Finalmente, observando la situacion a nivel nacional, nota un cambio donde se vieron "diferentes denuncias o actividades" que tiene que ver con tiempos de campaña política y eso tiene que cambiar, ya que un concejal es elegido por cuatro años y debe trabajar en ese período "de la misma manera activa", y debe estar del lado del vecino "a disposición para lo que necesite".