Cuatro pergaminenses con espíritu de equipo completaron las 100 millas de Patagonia Run

-Daniel Tassarolo: Hemos corrido carreras largas, esta fue la más larga y se siente un cambio, pero es una carrera que está organizada hasta el extremo, entonces te da mucha seguridad. Fue una experiencia espectacular, por todo lo que nos preparamos e ir allá con tres amigos y poder cumplir un desafío y un sueño, es algo inexplicable.

-Alejandro López Hiriart: Me parece importante decir que arrancamos hace nueve años y fuimos generando una resiliencia. Algunos entrenamos más pesas y menos trote, otros más trote, cada uno tiene su método, pero los cuerpos y la estructura psíquica va generando una resiliencia al tiempo y a lo que significa el esfuerzo a lo largo del tiempo. Porque correr en la montaña es enfrentarte a tu propia fisiología, a tu propio cansancio, a que tu mente muchas veces te boicotea con pensamientos negativos, a ver gente que va abandonando, que es como una invitación de la oscuridad, de la sombra de uno; porque uno también está cansado y sufre, tiene frío y quiere volver a la casa. Así que en lo personal y en lo grupal creo que lo trascendimos como equipo, cuando vas solo es una carrera y cuando vas en equipo es otra, porque te vas acompañando con tus hermanos y sabés que si ellos tienen, vos tenés, eso es lo importante. En lo personal no tengo mucho para decir porque lo viví en equipo.

-Mauricio Mesonero: Destacar que la carrera en sí es individual no es menor, es una carrera individual que nosotros la planteamos como equipo porque sentimos que nos conocemos y entrenamos mucho, que sabemos las fortalezas de cada uno, entonces se conformó un equipo sin serlo y así pudimos hacerlo, no solamente entrenando desde hace muchos años los cuatro y para esta carrera en particular fueron cinco o seis meses. Y otro agregado fue el clima, este año fue bastante adverso, más de lo normal en la montaña, así que tuvo un condimento especial por el factor climático que hace que en algunos momentos uno sienta que no puede más.

Patagonia Run 2025 2.jpg Daniel Tassarolo, Francisco Ollua y Mauricio Mesonero con un paisaje imponente de fondo. MAURICIO MESONERO

-¿Cómo transitaron el proceso hasta la carrera? ¿Es más importante que la propia competencia?

-Francisco Ollua: Yo quería hacer una sumatoria de las horas que entrenamos para ver cuántas horas son las que se resumen en 32 horas de carrera. No sé si es más importante el proceso, pero la gran mayoría del entrenamiento que hicimos, compartiendo, planificando, alimentándonos, controlándonos en un montón de cosas, después lo resumimos en una carrera de 162,5 kilómetros y 32 horas. Por supuesto que uno va a buscar esa medalla, pero previamente hay un montón de esfuerzo que hicimos en conjunto también, el proceso que te lleva a lograr este objetivo.

-Daniel Tassarolo: Somos cuatro e hicimos entrenamientos completamente distintos. Algunos corrían más, otros corrían menos, unos hacían más cuestas, otros menos cuestas, pero con distintos métodos llegamos al mismo resultado. Y aparte fuimos a correr a una geografía que no es para nada parecida a donde vivimos, que es lo que le pasa a mucha gente que corre en montaña y uno se la rebusca un poco para ver cómo puede llegar. De hecho, hace un año que estamos entrenando porque en el medio corrimos carreras preparatorias. Nos anotamos con un año de anticipación y nos llevó mucha planificación y después, como se dice muchas veces, uno se prepara y va un poco a buscar la medalla allá, pero sabe que el proceso está hecho.

-Alejandro López Hiriart: También me parece importante trascender la visión del éxito, para mí éxito es terminar el entrenamiento. Nosotros nos felicitamos cuando hicimos el último entrenamiento porque sabemos lo mucho que nos cuesta levantarnos sábados o domingos a las 5:00 de la mañana, comer, lavar cantidad de ropa, dejar a la familia. Y también me parece importante no solo terminar la carrera y decir qué bien entrenado estuve, sino cómo te sentís los días posteriores y la verdad que estamos enteros, con dolores pero muy poquito, cada cual pudo seguir con su existencia y eso habla de que el proceso fue un gran proceso.

-Mauricio Mesonero: En definitiva somos personas que hacemos esto porque nos gusta, nadie vive de esto, entonces no queda otra que volver a las actividades de cada uno. Pero para responder tu pregunta, creo que en esta distancia en particular lo más importante es el proceso anterior, por lo menos yo no hubiera completado esta carrera sin el proceso de entrenamiento de meses y años que fueron preparando el cuerpo y la mente. No sería posible.

-Fueron 32 horas corriendo de día y también de noche, ¿cómo es correr de noche y en un terreno montañoso?

-Francisco Ollua: La carrera se largó a las 14:30 del viernes desde la base del Chapelco, Cuando estábamos adentro de la confitería ya empezó a lloviznar y a caer agua-nieve, o sea que la largada fue con un frío bastante extremo. Después nos agarró toda esa tarde y la primera noche, nuestro concepto principal era pasar la noche juntos, “Ale” (López Hiriart) tenía algunas experiencias de noche solo y es muy difícil, no era recomendable. Después de día, si alguien se sentía mejor o peor, nos podíamos separar sin problema. Y así fue, pasamos la noche juntos, con frío. Hicimos cumbre en el Colorado con mucho viento y mucho frío, pero creo que ninguno de nosotros lo sufrió. Y después nos agarró todo el sábado, que estuvo soleado, y parte de la noche de ese sábado.

-Daniel Tassarolo: Salimos de día, comenzamos a subir, en un momento empezamos a ver una niebla, después era medio agua-nieve, tuvimos que prender las linternas y pasamos a correr de noche con frío, uno está muy enfocado en el camino porque no ve mucho el entorno, corríamos por bosques, en un momento pensamos que era humo, pero era niebla y no se veía mucho. Después amaneció y empezamos a ver un poco el entorno, un lugar fascinante, pedí que amanezca un poco para descansar la vista porque la linterna cansa un poco. Tenés el objetivo de ir pasando obstáculo tras obstáculo y cuando cae la segunda noche, ya tenés ganas de llegar, sabés que estás cerca.

-Alejandro López Hiriart: La carrera es una radiografía de la mente, porque hay muchas tentaciones, entrar a un puesto donde afuera hace 0 grado o menos y venís empapado, y entrás en una carpa con honguitos de calor y hay gente acostada en una cama y decís “yo me quedo acá”, y donde encima está el número 1 de Argentina que decidió quedarse y decís “que estoy haciendo acá”. Realmente es una carrera que te exige estar muy concentrado y siempre siguiendo lo que preparaste, no hagas algo que vos no preparaste porque cualquier cosita a lo largo de 32 horas como no cambiarte un par de medias, yo me las cambié ocho veces, puede dejarte fuera de la carrera; o no cambiarte una remera, nos cambiamos ocho remeras. Son infinitas las cosas que tenés que tener en cuenta y un segundo de distracción, como dice la frase, puede traer años de oscuridad, y en la carrera pasa eso.

-Mauricio Mesonero: Hicimos varias reuniones previas, donde uno va pensando que va a preparar, los tiempos probables, y en esta carrera lo más importante es preparar. De los 14 puestos que hay de abastecimiento en cuatro tenés “bolsas de vida” con equipamiento que no llevás en tu mochila, ponés todo lo que querés. Eso también había que estudiarlo muy bien porque llegamos a un puesto a las 11:30 de la noche y ahí estaba la primera “bolsa de vida” y sabíamos que hasta las 7:00 de la mañana no teníamos otra, entonces teníamos que abrigarnos para que cuando hiciéramos cumbre no tener frío. Hay todo un estudio de cuándo poner pilas, cuándo no, cuándo cambiarse las medias y cuándo no. Y también creo que lo hicimos muy bien, así que salió perfecto.

-¿Después de correr 100 millas qué objetivo se plantean?

-Francisco Ollua: Por ahora vienen muchas comidas, encuentros con amigos, pasarla bien, reflexionar; pero en el viaje vuelta ya estábamos hablando de otras carreras. Hay una carrera específica que se llama Backyard Ultra, que son 6,7 kilómetros en una hora las veces que lo puedas hacer, se corre en distintos puntos en la Argentina con un cupo muy limitado. Así que no sé si todos o si el grupo acompañará a uno solo a apoyarlo, pero esa es una de las carreras que estuvo en la discusión.

-Mauricio Mesonero: Tenemos la ilusión algún día de ir al UTMB (Ultra Trail Mont Blanc) en Francia, la carrera más conocida de este deporte. Tiene un montón de distancias, no solamente 100 millas. Particularmente es algo que me gustaría cumplir algún día. Si vamos, vamos a las 100 millas y este Patagonia Run es muy importante porque si no corriste distancias similares, no podés aspirar a correr el UTMB. Después vas a un sorteo, es bastante difícil pero no imposible, así que lo vamos a intentar.

Llegada Mauri Mesonero.jpg Mauricio Mesonero cruzando la meta en San Martín de los Andes. MAURICIO MESONERO

Presencia en varias distancias

Más de una decena de pergaminenses fueron parte de Patagonia Run 2025. En las 100 millas, Francisco Ollua y Daniel Tassarolo compartieron la posición 79 de la general (largaron 422 y llegaron 231) con un tiempo de 32h. 03m. 39s. (36° en la categoría 40 a 49 años). Mauricio Mesonero (32h. 32m. 18s) fue 88° en la general y 40° en 40 a 49 años y Alejandro López Hiriart (32h. 52m. 57s) ocupó el puesto 90 en la general y el 23 en 30 a 39 años.

En la distancia de 110 kilómetros corrieron: Jonatan Camarasa (19h. 12m. 05s) finalizó 61° en la general y 27° en 40 a 49 años, Ariel Ramos (21h. 25m. 13s) fue 128° y 36° en 30 a 39 años; y Leandro Regueira (22h. 46m. 38s) terminó 184° y 70° en 40 a 49.

En los 70K compitieron Maximiliano De Godos (17h. 04m. 46s), quien terminó 585° en la general y 178° en 40 a 49 años y Marcelo Schierloh. En los 42 kilómetros estuvieron: Anahí Cola (6h. 53m) -609° y 34° en F50 a 59-, Orieta Peverelli (7h. 05m. 25s) -696° y 105° en F40 a 49- y Juan Manuel Lere (7h. 17m. 25s) -778° y 87° en 50 a 59-. Y en 21K, María Teresita Aranguren (4h. 15m. 52s) -757° y 50° en F 50 a 59-.