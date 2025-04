Crisis de seguridad en San Nicolás: La falta de inversión agrava la sobrepoblación carcelaria

Vale aclarar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N) tiene dicho que no pueden haber personas en calidad de detenida en los calabozos de las Comisarías, dado que los mismos no cuentan con la infraestructura necesaria para alojar personas en largos períodos de tiempo, sino más bien de forma provisoria. De conformidad con nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Bs. As., una persona, en el caso de que no sea excarcelada, luego ser aprehendida puede quedar privada de su libertad en calidad de detenida como máximo un mes. Luego el Juez de Garantías puede dictar o no la prisión preventiva. Durante este mes, comúnmente quedan alojadas en los calabozos de las comisarías, lo que ya de por sí constituye una grave irregularidad (a los ojos del fallo de la C.S.J.N). Pero lo cierto es que la falta de cupos en la Unidad Penal N°3 no permite otra alternativa material posible. Por lo que estos calabozos, pensados para tener a personas aprehendidas durante poco tiempo, albergan detenidos y procesados con prisión preventiva.